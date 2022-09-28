中職／黃子鵬貢獻度更高 林立四冠王仍難拿MVP

過了中秋、賞完月亮，宣告中華職棒球季即將進入最後一個月的賽事，本季的例行賽大約只剩下六分之一。除了樂天桃猿篤定有季後賽可打外，中信兄弟應該也可晉級，最後一個名額由另外三支球隊爭搶，目前都還有機會。統一7-ELEVEn、味全龍要搶的是年度排名第三，富邦悍將若下半季逆勢奪冠，就還是能在11月出賽。

除了各隊戰績競爭激烈，個人成績排行榜一樣烽火四起，目前榜單呈現滿江紅狀態。聯盟官網所列的10項排名中，包含防禦率、勝投、中繼、救援、打擊率、安打、全壘打、打點及盜壘等9項，全部都由樂天桃猿球員囊括，只有奪三振是另一紅的味全龍球員領先。其中打擊的5項除了盜壘是陳晨威取得首位外，另外的4項通通都是由林立所包辦，因此他被認為很有機會拿下個人首座年度最有價值球員(年度MVP)獎項。

年度最有價值球員的評選標準，不單只有考慮是否取得年度個人獎項，還會看球員的整體表現。若有破紀錄、幫助球隊奪冠等，都可能有額外加分的效果。中職從1993年設立，29個年頭來出現22位年度MVP，其中林益全獲得最多的3次，陳義信、郭進興、林恩宇、王柏融及德保拉各獲得2次。有趣的是，29年中只有12年是擁有年度MVP的球隊拿下總冠軍，1998年至2014年這17年間，甚至只有出現2次。

林益全在義大時期年度MVP連下兩城，加上在興農時期也曾拿過一次，是拿過中職年度MVP最多次的球員，難怪大小事都要他扛。 聯合報系資料照片

今年戰績表及個人排行榜的首位幾乎都是樂天桃猿的天下，除非最後一個月有其他的球員，能率領球隊有大翻盤的表現，不然很難從暴力猿手中搶下年度最有價值球員。前面提到的林立，因為有機會一舉拿下打擊王、安打王、全壘打王及打點王，目前暫居角逐年度MVP最有利的位置。前一位能拿下四項打擊個人獎項的球員，就是他的前隊友王柏融，他在2017年繳出神鬼般的成績，最後順利拿下年度MVP，還幫助球隊拿下總冠軍。

林立有機會挑戰打擊四冠王的榮耀，不過各項數據與昔日王者的落差，或許成為挑戰年度MVP的障礙。 聯合報系資料照片

不過以林立與王柏融來比較，兩人的成績差異非常多，主要原因是今年是打擊弱年，而2017年則是瘋狂打擊年。當然在比賽用球恢復係數下修，甚至有球員認為品質不夠穩定影響表現的情況下，許多打者都表現失常，林立優異又穩定的表現確實不容易。可惜林立的各項數據有可能成為近年來最差的王者，甚至被認為是火力最薄弱的全壘打王，成為他挑戰年度最有價值球員的劣勢。

要讓年度最強的打者都可能與獎項擦肩而過，投手勢必是出現了能夠抗衡的人選。至今已拿下11場先發勝，而且僅吞2敗，防禦率竟然還不到2，投出這般鬼神數據的黃子鵬，幫助球隊不用只靠洋投撐場，甚至罕見擠下洋將，成為先發輪值的一哥，最有可能跟林立來場隊友的競爭。

黃子鵬今年是樂天重返季後賽功臣，不但有機會角逐防禦率及勝投王，局數的貢獻更是多年罕見，擁有挑戰年度MVP的厚雄本錢。 聯合報系資料照片

在個人獎項方面，黃子鵬有機會的大概只有防禦率及勝投，但他對球隊投手輪值有極大的貢獻，至今已經出賽140局，除了是陣中最多外，更是繼2016年鄭凱文之後，再度有本土投手超過這個局數門檻。而且本季還沒結束，他有機會挑戰160局投球，前次有本土球員投這麼多局數已是2006年的時候了。他不但替球隊拿下勝利，而且很能吃局數，貢獻度已是這幾年最多的本土投手，有機會讓他在票選中加分。

樂天桃猿雖然近5戰只取得1勝，而且後方追兵中信兄弟來勢洶洶，是否能囊括上下半季冠軍還有變數。在個人排行榜中，林立看似一片大好，但年度MVP是否能收入家中展示櫃，同樣可能殺出程咬金。今年的黃子鵬貢獻度太高，或許會有一場熱烈的討論，不無可能最後從隊友手中攔下這個年度最大獎。