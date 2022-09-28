例行賽尾聲迎國東最終決戰 勇士、大都會鹿死誰手？

大聯盟例行賽剩餘不到10場，美國聯盟包括太空人、守護者，以及國聯的道奇，目前都已確定分區龍頭的地位，而群雄割據的國聯東區則形成三強鼎立，費城人在尋求外卡的最後一個席次，本季擲重金打造的「梅子軍團」大都會，以及有望挑戰百勝的衛冕軍勇士，目前僅以1場勝差暫居分區一、二名，兩隊也將於美國時間9月30日進行關鍵的3場系列戰，這如同季後賽的前哨戰最後究竟鹿死誰手，且看本文一一分析。

對於已經確定晉級季後賽的兩隊，勢必都不想夜長夢多、在一場定生死的外卡戰結束賽季，能多節約一場投手輪值的消耗，也會對下一輪的戰局有重大改變，不只是圍繞強投建軍的大都會，事實上，這對勇士陣容的調度影響也不遑多讓，先發包括王牌左投弗里德（Max Fried）、迅速攀升的三振狂人史泰德（Spencer Strider）、聯盟本季第一位20勝投手萊特（Kyle Wright）等，都是球隊戰績強拉尾盤的關鍵。依輪值順序，大都會在這三連戰中將派出手上3張王牌：巴塞特（Chris Bassitt）、狄葛隆（Jacob deGrom），以及薛則（Max Scherzer），雙方本季交手16次，大都會以9勝7敗略佔上風，本週末的碰頭將會是影響賽季的轉捩點，雙方不會有所保留，將盡全力角逐國東龍頭。

勇士先發投手萊特是本季全聯盟第一位20勝投手，不但投球內容優異、吃局數能力強，隊友給他的火力支援更是全聯盟第3多。 美聯社

團隊薪資2億6600萬美元、排行來到聯盟第二的大都會，老闆科恩（Steve Cohen）付出的「努力」總算在今年換來回報，球隊整季幾乎穩坐龍頭寶座，其最主要的原因，還是往年的傷病魔咒稍稍獲得緩解，主力如狄葛隆、薛則、馬提（Starling Marte）等人的傷勢都不是導致賽季終結的大傷，而在他們缺陣的期間，其餘要角也分別扛起大任，林多（Francisco Lindor）擺脫去年低潮回神，阿隆索（Pete Alonso）繳出媲美新人年的頂尖數據。先發投手巴塞特、卡拉斯科（Carlos Carrasco）、沃克（Taijuan Walker）等人也繳出不俗表現，整體優於平均且具有深度的陣容，是成為常勝軍關鍵要素。

大都會一壘手阿隆索目前全壘打39支雖然不如洋基外野手賈吉，但兩人目前打點都是128分，並列全聯盟第一。 美聯社

大都會球員平均年齡30.7歲，為全聯盟最資深的高齡者軍團，相較勇士平均29.4歲、但主力打者幾乎是初生之犢的年輕戰力，看似是「經驗者對上無經驗者」的對決，但去年的衛冕軍已經證明他們不是省油的燈，老大哥弗里曼（Freddie Freeman）離隊後，陣容深度可謂有過之而無不及。

大都會vs.勇士進攻表現 littlenosejiang製表

「寶貝勇」走出開季的低潮，6月後戰績逆勢推升，得失分差+166，略優於大都會的+157，陣中2位攻擊型捕手——達諾德（Travis d'Arnaud）與康崔拉斯（Williams Contreras），分別繳出隊上第三、四名的wRC+，只是奧比斯（Ozzie Albies）持續低潮、超新星亞古納（Ronald Acuña Jr.）仍受右膝傷勢所苦，成績大打折扣，打擊三圍 .272/ .358/ .325，長打銳減、全壘打數也僅剩13支，117的wRC+與過去的MVP水準判若兩人，這使得作為核彈頭的威力削弱許多，好在2001年出生的21歲超級新秀哈里斯（Michael Harris II）補上火力空缺，直接空降中心打線、合約年的游擊狀元史旺森（Dansby Swanson）也打出生涯最佳賽季，加上穩定的重砲三壘手萊利（Austin Riley），勇士的整體進攻威脅仍屬聯盟上乘，110的團隊wRC+排在全聯盟第7，長打率更排名聯盟第2。

與印象不同的是，大都會打線的實力均衡得可怕，除了捕手及三壘手艾斯柯巴（Eduardo Escobar），其餘8棒都有接近、甚至超過130 wRC+的打擊表現，團隊wRC+是僅次於道奇與藍鳥的115，其中團隊單場被三振次數僅7.47，同樣排名全聯盟第三，稍嫌不足的是 .411的長打率，此時均衡的打線就成了雙面刃，當進入精銳盡出的季後賽，面對各隊的頂級先發投手，打者要串連安打並不容易，此時具備一棒擊沈對手的巨砲就更顯重要，然而，全隊僅有39轟的阿隆索與25轟的林多長打火力耀眼，這個缺陷可能就會成為進攻上的軟肋。

大都會vs.勇士投球表現 littlenosejiang製表

只要能將健康狀態延續到10月，大都會的先發投手陣容幾乎不需擔心，最大的隱憂還是牛棚，除了終結者狄亞茲（Edwin Diaz）、佈局投手歐塔維諾（Adam Ottavino）外，球隊缺乏值得信賴的左手牛，唯一受到重用的是防禦率4.75、FIP 3.33的羅德里奎茲（Joely Rodríguez），可以預見季後賽時，大都會效仿2019國民的奪冠策略，讓3王牌頻繁進出牛棚後援。若以整體投手陣容來看，勇士未必遜色於大都會，除了年輕的3位先發，後援戰力也十分深厚，在局數超過47局的牛棚投手中，有5位的FIP低於3，綜合評估也顯示，勇士在各項數據幾乎都是微幅領先大都會的。

總的來說，大都會有更具深度、完整的打擊陣容，勇士則在長打方面佔優，牛棚則是遠勝大都會，但在這短短的3場勝負中，若大都會3王牌若能發揮賽季水準，都吃下6局以上的局數，牛棚的缺陷將被收窄。且勇士勝投王萊特吞的5敗中，就有2敗來自大都會，預測接下來的3連戰，大都會將以2勝1敗擴大勝差領先，奪得這場系列戰的勝利。