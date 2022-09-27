沒了吉總費城人卻靠代理總仔帶領 有望終結11年季後賽乾旱

湯普森(Rob Thomson)一個令台灣球迷十分陌生名字。身為一名成長於冰球當道的加拿大籍棒球選手，可能從未想過自己會有機會在大聯盟球隊中擔任主帥，甚至更有朝一日帶領球隊打入季後賽。

長期以來湯普森都是費城人前主帥吉拉迪(Joe Girardi)得力助手。打自吉拉迪擔任洋基總教練時期，湯普森都一直常相左右，大都時間都是擔任吉拉迪的三壘與首席教練。在此期間，台灣球迷雖然沒能見到王建民傷癒復出，但是洋基於2009年世界大賽中擊潰費城人拿下久違世界冠軍，老球迷們想必仍記憶猶新。而湯普森乃是在幕後為吉拉迪出謀劃策一位智囊。

只不過，2017年洋基因戰績不佳解職吉拉迪時，曾考慮過扶正當時的首席教練湯普森，但最後還是選擇了現任的總教練布恩(Aaron Boone)。湯普森則是離開紐約來到費城，擔任當時總教練凱布爾(Gabe Kapler)首席教練。有道是，山不轉路轉，兩年後，吉拉迪入主費城人，湯普森再次與吉拉迪攜手合作，續任為他的首席教練。

打自吉拉迪(圖)擔任洋基總教練時期，湯普森都一直常相左右，大都時間都是擔任吉拉迪的三壘與首席教練。

現年59歲的湯普森執教生涯曾經歷過兩次總教練出缺未能被扶正，但依舊沒有澆熄他對於這項運動熱愛，也沒有放棄對於這份職業的尊重。在擔任首席教練期間，他總是第一個到球場，明明是晚間7點比賽，可是湯普森早在上午9點就已經出現在球場。可見他對於這份職業敬業與熱愛絕不輸給任何一個人。而在客場移動旅途上，湯姆森總是西裝革履，因為在他認為這才是職業球員該有的形象，十足代表他對於這份職業的尊重，直至今日未曾改變。

直到今年，好不容易，湯普森終於有機會執掌大聯盟兵符，接替季初戰績不佳被球團炒魷魚的吉拉迪，可是費城人並沒有正式的把湯普森扶正，而是使用「代理」名義讓他領軍作戰。不計名譽的湯普森也不負眾望，在沒有主將哈波(Bryce Harper)劣勢中，硬是將費城人不振的頹勢給扭轉。事到如今，費城人在他的主政之下以61勝40負，勝率超過6成戰績，很有機會終結費城人長達11年季後賽乾旱，並搶下國聯最後一張外卡名額。

費城人有機會終結長達11年季後賽乾旱，並搶下國聯最後一張外卡名額。

過去這位曾因身穿洋基球衣在作客費城人主場時被主場球迷報以噓聲迎接的湯普森，如今搖身一變成為費城人新世代救世主，足以證明在棒球場上沒有永遠敵人，而且在職業球場上的現實，更是在湯普森力爭上游的生涯中一覽無遺。姑且不論，湯普森未來能否如願被真除成為正式的費城人總教練，可是他對於這份職業的熱愛與執著，著實展現出老一輩棒球人的風骨與傲氣。