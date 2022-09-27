日職／手握五張王牌卻未展優勢 樂天快要打不進季後賽

養樂多在25日以1分險勝，順利取得本季央聯優勝，是繼1993年後相隔28年再度成功二連霸，位居第2名的DeNA雖然絕地大逆轉失敗，但由於與後面的球隊有5場以上的勝差，也確定打進季後高潮系列賽，剩下的一席則由目前彼此間勝差僅有半場的巨人、阪神、廣島3隊競爭，3隊剩餘賽事都在3場左右，結果或許會到最後一場才出爐。

洋聯的戰局也同樣呈現膠著狀態，暫居龍頭的軟銀魔術數字剩下5，但與居次的歐力士僅有0.5場勝差，究竟誰會拿下本季優勝還很難說，但2隊與其餘4隊保有4場以上的勝差，因此幾乎都確定能打進季後賽，跟央聯相同，第3到5名間只有2.5場勝差，鹿死誰手還無法判定。

位居洋聯第3名的是樂天，監督石井一久在前年季後從GM位置自己跳下來執掌兵符，首年帶隊打出66勝62敗15和，勝率5成16的成績，比前一季進步一名，以第3名之姿打進季後賽，今年目前的成績則是68勝66敗3和，勝率是5成07，剩餘的比賽還有6場，不但關係著是否能連續2年在前段班，也是5成勝率保衛戰，其實樂天在今年開季之初打得不錯，5月中一度以大差距在洋聯獨走，但之後每況愈下，7月底首次跌到後段班，之後便在3、4名間游走，可以說是擁有聯盟最強先發輪值的樂天，不但失去爭奪優勝的機會，現在還得面臨季後賽保衛戰，主因竟也是先發投手群的表現。

石井一久去年帶兵首季就讓樂天重新打進季後賽，今年卻面臨季後賽保衛戰。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團

樂天陣中的固定先發輪值由田中將大、岸孝之、則本昂大、涌井秀章及早川隆久等5人擔任，這5名都是國家隊代表等級的投手，不過5人今年都各有狀況，只有田中1人達到規定投球局數，且3.25的防禦率是排行榜上最後一名。

去年季前回歸樂天的田中，主投155又2/3局，是全隊最多，3.01的防禦率雖不若去美國前那樣鬼神，卻也不失水準，不過援護率只有2.16分，因此整季下來僅有4勝9敗，今年決定續留樂天，自己整體表現雖然稍微退步，防禦率提高到3.25，被打擊率也突破2成5，但隊友援護率提升到4分以上，使得他勝投增加到9場，而投球局數仍是全隊最多的158局，僅在7月初因被強襲球打到右腕而休息10天左右。

田中將大(中)是本季樂天五名國手級先發中表現最穩定的，已拿了9勝。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團

另一名狀況維持平穩的是岸，岸從開季就一直在一軍名單內，直到9月18日才因身體不適而下放二軍調整，岸今年投了僅次於田中的133局，拿到8勝9敗，防禦率是3.32，狀態與去年差不多，他在21次的先發中有14場的優質先發(QS)，比例甚至比田中的24次先發有15次QS還高。

從14年開始連5年拿下洋聯三振王的則本，今年擔任球隊的開幕戰投手，之後卻因確診新冠肺炎而休息了1個多月，痊癒之後反而更神勇，歸隊後的5、6兩月表現優異，兩個月的防禦率都在2左右，共拿下6勝1敗，不過進入球季後半段，整個狀況都跑掉，7、8兩月的防禦率都超過5.50，反過來是1勝6敗，8月底又被下放二軍，9月回一軍的2場先發雖都奪勝，但狀況仍需觀察。

上季拿下9勝7敗的二年級生早川，7月中因狀況不佳而被下放二軍，8月底回歸一軍後4場先發都未能奪勝，且最多只投到6局，整季下來18場先發僅有5勝8敗，防禦率則是維持與上季差不多的3.87；5人中出賽最少的是涌井，5月因右手中指骨折而被迫休養，直到9月初才重回一軍，9月出賽3場，成績是1勝1敗4.02防禦率，狀況算是普通而已；5大國手級先發之外，反而是5月底才上一軍的辛島航，默默地投出了6勝的成績，補上一些涌井及早川的勝投缺口。

樂天的團隊先發投手防禦率是3.67，整體表現雖不是太差，但在洋聯6隊中卻是最高，原本應該是最大的強項，與其他5隊相比時卻完全佔不到優勢，這也難怪今年樂天戰績一路向下，要不是西武近期戰績更差，否則早已無緣季後賽了。

註. 戰績統計至9/25