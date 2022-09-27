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日職／手握五張王牌卻未展優勢 樂天快要打不進季後賽

聯合新聞網／ 福耳
過去曾連5年奪下三振王的則本昂大，今年表現起伏極大。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團
過去曾連5年奪下三振王的則本昂大，今年表現起伏極大。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團

養樂多在25日以1分險勝，順利取得本季央聯優勝，是繼1993年後相隔28年再度成功二連霸，位居第2名的DeNA雖然絕地大逆轉失敗，但由於與後面的球隊有5場以上的勝差，也確定打進季後高潮系列賽，剩下的一席則由目前彼此間勝差僅有半場的巨人、阪神、廣島3隊競爭，3隊剩餘賽事都在3場左右，結果或許會到最後一場才出爐。

洋聯的戰局也同樣呈現膠著狀態，暫居龍頭的軟銀魔術數字剩下5，但與居次的歐力士僅有0.5場勝差，究竟誰會拿下本季優勝還很難說，但2隊與其餘4隊保有4場以上的勝差，因此幾乎都確定能打進季後賽，跟央聯相同，第3到5名間只有2.5場勝差，鹿死誰手還無法判定。

位居洋聯第3名的是樂天，監督石井一久在前年季後從GM位置自己跳下來執掌兵符，首年帶隊打出66勝62敗15和，勝率5成16的成績，比前一季進步一名，以第3名之姿打進季後賽，今年目前的成績則是68勝66敗3和，勝率是5成07，剩餘的比賽還有6場，不但關係著是否能連續2年在前段班，也是5成勝率保衛戰，其實樂天在今年開季之初打得不錯，5月中一度以大差距在洋聯獨走，但之後每況愈下，7月底首次跌到後段班，之後便在3、4名間游走，可以說是擁有聯盟最強先發輪值的樂天，不但失去爭奪優勝的機會，現在還得面臨季後賽保衛戰，主因竟也是先發投手群的表現。

石井一久去年帶兵首季就讓樂天重新打進季後賽，今年卻面臨季後賽保衛戰。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團
石井一久去年帶兵首季就讓樂天重新打進季後賽，今年卻面臨季後賽保衛戰。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團

樂天陣中的固定先發輪值由田中將大岸孝之則本昂大涌井秀章及早川隆久等5人擔任，這5名都是國家隊代表等級的投手，不過5人今年都各有狀況，只有田中1人達到規定投球局數，且3.25的防禦率是排行榜上最後一名。

去年季前回歸樂天的田中，主投155又2/3局，是全隊最多，3.01的防禦率雖不若去美國前那樣鬼神，卻也不失水準，不過援護率只有2.16分，因此整季下來僅有4勝9敗，今年決定續留樂天，自己整體表現雖然稍微退步，防禦率提高到3.25，被打擊率也突破2成5，但隊友援護率提升到4分以上，使得他勝投增加到9場，而投球局數仍是全隊最多的158局，僅在7月初因被強襲球打到右腕而休息10天左右。

田中將大(中)是本季樂天五名國手級先發中表現最穩定的，已拿了9勝。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團
田中將大(中)是本季樂天五名國手級先發中表現最穩定的，已拿了9勝。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團

另一名狀況維持平穩的是岸，岸從開季就一直在一軍名單內，直到9月18日才因身體不適而下放二軍調整，岸今年投了僅次於田中的133局，拿到8勝9敗，防禦率是3.32，狀態與去年差不多，他在21次的先發中有14場的優質先發(QS)，比例甚至比田中的24次先發有15次QS還高。

從14年開始連5年拿下洋聯三振王的則本，今年擔任球隊的開幕戰投手，之後卻因確診新冠肺炎而休息了1個多月，痊癒之後反而更神勇，歸隊後的5、6兩月表現優異，兩個月的防禦率都在2左右，共拿下6勝1敗，不過進入球季後半段，整個狀況都跑掉，7、8兩月的防禦率都超過5.50，反過來是1勝6敗，8月底又被下放二軍，9月回一軍的2場先發雖都奪勝，但狀況仍需觀察。

上季拿下9勝7敗的二年級生早川，7月中因狀況不佳而被下放二軍，8月底回歸一軍後4場先發都未能奪勝，且最多只投到6局，整季下來18場先發僅有5勝8敗，防禦率則是維持與上季差不多的3.87；5人中出賽最少的是涌井，5月因右手中指骨折而被迫休養，直到9月初才重回一軍，9月出賽3場，成績是1勝1敗4.02防禦率，狀況算是普通而已；5大國手級先發之外，反而是5月底才上一軍的辛島航，默默地投出了6勝的成績，補上一些涌井及早川的勝投缺口。

樂天的團隊先發投手防禦率是3.67，整體表現雖不是太差，但在洋聯6隊中卻是最高，原本應該是最大的強項，與其他5隊相比時卻完全佔不到優勢，這也難怪今年樂天戰績一路向下，要不是西武近期戰績更差，否則早已無緣季後賽了。

註. 戰績統計至9/25

棒球專欄 樂天金鷲 田中將大 岸孝之 則本昂大 涌井秀章

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