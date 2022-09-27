生涯700轟在此達標 普荷斯愛恨交織的洛杉磯情緣

在全壘打滿天飛、30轟稀鬆平常的禁藥年代，普荷斯（Albert Pujols）長程砲火的純度令人驚艷。拿下三屆國聯MVP後遠走洛杉磯，手捧大約在天使隊度過難熬的十年，始終在手術、復健中往返，承受無情批評。在與老東家不歡而散後，未料同城的道奇隊雪中送炭，幫他走出低潮，如今又在球場「間接助攻」，一起慶祝700轟的偉大成就，洛杉磯對普荷斯而言是一座有歡笑有淚水的城市。

現在道奇隊擔任球僮的拉米瑞茲（Oscar Ramirez）年方20歲，工作內容之一是當打者球棒斷裂時，迅速分辨該打者的專屬球棒，拿出來交給場上的打者。這一回，他卻幫到普荷斯一個大忙，在其御用的一排球棒中抓出揮出699、700支全壘打成功的魔法球棒，間接成為新聞焦點。

2022年9月23日晚，聖路易紅雀隊與道奇隊之戰第三局，普荷斯將一記滑球敲成界外球，木棒應聲斷裂。他走回休息區，拉米瑞茲匆忙間順手撈了一根Marucci AP5，普荷斯並沒想太多，順手拎著新棒子回打擊區，神奇的事情就發生了！

眼尖媒體注意到細節，比賽後採訪了球僮，拉米瑞茲說：「那一刻我很緊張，趕快找刻有5號字樣（普荷斯背號）的木棒，沒細想就抓了一根過去。」結果，讓普荷斯完成生涯第699轟，過一局後普荷斯再告知聯盟鑑定人、拉米瑞茲，那一根Marucci AP5很順手，他決定用同一根球棒挑戰700號。結果，普荷斯將一記內角滑球敲到389呎牆外，他在熟悉的洛杉磯接受上萬球迷歡呼與致意，這一晚無道奇、紅雀主客場之分，是普荷斯之夜。

對普荷斯來說，洛杉磯是讓他又愛又恨的一個城市，在聖路易取得三屆MVP成就後，普荷斯加盟天使隊多次進出傷兵名單，僅一次帶隊打入季後賽，最後雙方不歡而散。 陳光立／攝影

能和貝比魯斯（Babe Ruth）、漢克阿倫（Hank Aaron）和邦茲（Berry Bonds）相提並論，是相當不簡單的事。你也許有幾個燦爛的球季，但要成為 700 俱樂部一員，必須維持相當久的高潮。普荷斯從2001年菜鳥登台至2022年，足足打了21季，假設到今年結束紀錄停在700轟，平均每一季得敲32發全壘打。除了禁藥時代，今天沒有球員敢打包票，生涯每一季能平均貢獻30轟，可見普荷斯成就多麼難能可貴，百年棒球發展至今僅四人達陣。更何況，他還是聯盟唯二達標700轟、3000安、2000分打點的球員，另一位是漢克阿倫。

普荷斯環繞壘包時，露出燦爛笑容，連道奇隊端的球員、休息區內都有掌聲，他的五個孩子也在現場見證偉大時刻。接受採訪時，綽號機械（The Machine）的普荷斯表情溫柔，他說：「因為我有個美麗的家庭，除了上帝之外，他們就是我的一切，陪伴走過這段漫長旅程，歷經生涯起伏。我很高興他們在看台陪伴成歷史一部分，這對我意義重大。」

隨隊飛抵洛杉磯打客場，對普荷斯有不同意義。在洛杉磯天使隊拿肥約，卻只能在2014年打入一次季後賽，而且第一輪就被外卡堪薩斯皇家隊淘汰，長年遭受傷勢、復健不順困擾，以及球迷、媒體嚴厲批評，普荷斯一度對棒球感到灰心，直到去年被同城的道奇隊撿走，方重拾再戰一年的信心。

當天賽前，普荷斯挪出空檔到道奇隊休息區逛一圈，和前隊友一一擁抱，並向該隊的打擊教練致謝，普荷斯說：「離開天使隊後，他們修改我揮擊時踢腿的動作，藉此抓到更好的揮棒時機和力道。與這一群人打球，讓我重拾童年時的樂趣。」普荷斯坦言，若去年道奇隊沒給機會，今年就不會重返球場，那麼更不可能有700轟紀錄發生。普荷斯說，很高興低潮時遇到相信自己的好人。

普荷斯700轟達標除了歸功紅雀隊，也對道奇隊去年雪中送炭深表感激，讓自己重拾打棒球的樂趣。 美聯社

紅雀隊休息室因700轟氣氛沸騰，普荷斯受到的禮遇也不少，隊友們用大量的瓶裝水和啤酒幫他洗澡，總教練馬莫（Oliver Marmol）對媒體披露細節：「與隊友慶祝後，普荷斯在更衣室一角坐著，兩手摀臉、彎著腰一動也不動，這很酷！他在享受著獨處時光，沒有相機、媒體、球迷去騷擾。」

生涯的大起大落都在洛杉磯，普荷斯表示他思考著要把700支全壘打喜訊分享誰，除了多明尼加的親友，還有一位已辭世的老球探阿朗戈（Fernando Arango）。當年，阿朗戈極力向所屬的坦帕灣魔鬼魚隊推薦普荷斯，最終卻未被採納憤而離職，普荷斯表示：「那是在1999年的往事，阿朗戈是唯一相信我的球探，我也把他當父親看待，此時很想告訴阿朗戈我辦到了！在大聯盟敲了700支全壘打。」