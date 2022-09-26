改名後馬上改運 小資球隊守護者跌破專家眼鏡

要說今年球季克里夫蘭守護者隊所做的最大改變是什麼？當然是隊名從政治不正確的印第安人（Indians）改成守護者（Guardians）。然後呢？然後就…沒有了。休賽季守護者總共就只花了390萬美金簽下兩名自由球員，不但不及大多數球隊的零頭，搞不好都還沒有他們花在改隊名的開銷多。

也因此，季前守護者的分區奪冠率被預估僅僅只有7.5%，遠低於被一致看好的白襪（59.2%），也不如重整旗鼓的雙城（23.3%）。就連美聯中區兩大爛隊老虎及皇家，在前者重金簽下明星游擊手貝茲（Javier Baez）、先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）等自由球員、後者有超級新人小威特（Bobby Witt Jr.）登台亮相外加老將塞揚名投葛蘭基（Zack Greinke）鳳還巢後，聲勢也都要比守護者好得多。

然而不健忘的球迷應該都還記得，這十年來守護者這隻團隊薪資總是吊車尾的小市場球隊是如何一次又一次從砂礫中淘出珍珠，不但建立過分區冠軍三連霸的偉業，甚至曾只差一勝就能拿下睽違六十多年的世界大賽冠軍。今年守護者的總薪資依舊只排全聯盟倒數第四，但在傳奇總教頭法蘭柯納（Terry Francona）帶領下，這隻「雜牌軍」又一次讓專家跌破眼鏡，成為劍指季後賽的常勝軍。

守護者除了年薪2200萬美元的三壘手拉米瑞茲之外，陣中並沒有其他的大球星，年薪都在600萬美元以下，但是這樣的球隊竟然能成為美聯中區老大！ 美聯社

守護者之所以能在眾人均不看好的情況下不斷獲得成功，可以歸結為以下三個原因：持續產出好投手、交易總能有所斬獲以及新人養成。眾所周知，這些年守護者培養出的強投簡直可以用「絡繹不絕」來形容。從早期有兩屆塞揚獎得主克魯柏（Corey Kluber）、成功戰勝白血病的卡拉斯科（Carlos Carrasco），接下來又出了爭議不斷但確實是一流投手也拿過塞揚獎的包爾（Trevor Bauer）與頂著一頭性格長髮的克里文傑（Mike Clevinger）。在這些強投悉數離隊後，守護者硬是又培養出王牌投手畢柏（Shane Bieber，又一位塞揚獎得主）跟兩位後起之秀——麥肯錫（Triston Mckenzie）與關崔爾（Cal Quantrill）。

去年由於畢柏受傷、麥肯錫經驗不足，守護者的先發投手防禦率掉到美聯倒數第五（4.84）。今年靠著這兩位強投都投出優異的成績（畢柏的勝場貢獻值（WAR）4.7在美聯高居第四、麥肯錫3.1排第11），團隊先發防禦率翻身成為美聯第五（3.80），也是今年僅次於金鶯進步最多的球隊。

當然，上述這些強投並非百分之百出自守護者自家的農場系統，包爾原是響尾蛇的一員，卡拉斯科則出身費城人，但他們同樣是在被交易到克里夫蘭後才成長為一流的投手。而不斷透過交易「偷到」能成大器的新血，正是守護者高層的拿手好戲。前面提到的這四大強投後來也都在交易價值最高之時被高層送往他隊換取潛力新秀。克魯柏的交易為守護者帶來年僅24歲就已成為救援王的終結者克勞斯（Emmanuel Clase），克里文傑換來的則是今年投出14勝5敗、防禦率僅3.49的關崔爾。

克勞斯去年以4勝5敗24次救援成功獲得美聯新人王第5名，本季表現更上層樓，目前拿下全聯盟最高的39次救援成功。 美聯社

至於卡拉斯科與當家球星林多（Francisco Lindor）在去年季前被換到大都會的超大型交易，更是有機會成為繼當年印人用王牌投手柯隆（Bartolo Colon）換取博覽會（國民前身）三位新秀（詳後註）後最夠本的交易——因為這為他們帶來了吉曼尼茲（Andres Gimenez）與羅沙里歐（Amed Rosario）這對新星二游組合。尤其是今年才打第三年就首次入選明星賽的吉曼尼茲，本季他的打擊三圍（.303/.375/.482）與身價破億的林多（.272/.344/.453）相比已毫不遜色。

註：2002年季中印人用柯隆跟另一位年輕投手換來博覽會三位新秀——李伊（Cliff Lee）、塞斯摩爾（Grady Sizemore）及菲利浦斯（Brandon Phillips），後來這三位新秀都成了明星球員，其中李伊更是拿下塞揚獎，而中外野手塞斯摩爾則成了包辦金手套與銀棒獎的最佳開路先鋒，堪稱是史上最一面倒的交易之一。

要成為一隻有競爭力的球隊，光靠交易撿到寶還遠遠不夠，最重要的莫過於能否在自家農場不斷栽培出後起之秀。強如道奇、洋基同樣必須在小聯盟努力耕耘才得以維持霸權，小市場球隊更不在話下。前面提到守護者成功培養出許多先發投手，反觀他們在野手方面則相形遜色——其中就包括了令台灣球迷惋惜不已的張育成。幸好今年出了一位攻守俱佳的新人外野手史蒂文．關（Steven Kwan），他目前以3.9的WAR名列美聯第三，僅次於兩大超級新秀水手中外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez）及金鶯捕手拉奇曼（Adley Rutschman）。再加上吉曼尼茲、羅沙里歐的好表現，才讓守護者在進攻上得以與其他強隊相抗衡。

在打者拚命追求全壘打的時代，華裔球員史蒂文．關走了一條相反的路，他特別注重選球、觸擊和盜壘，成為守護者可靠的開路先鋒。 美聯社

即便有這麼多因素配合，守護者能力扛白襪、雙城成為今年美聯中區霸主，最應該感謝的其實是現今大聯盟最被低估的強打——三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）。如果不是拉米瑞茲有情有義，在季初決定與老東家以5年1.15億美元的超佛心價碼續約，守護者高層再怎麼翻雲覆雨也無法憑空變出像他這樣的球隊基石。小市場球隊由於往往留不住球星（林多就是最好的例子），想打造一隻強隊除了沒有太多犯錯空間外更需有夠多的好運。如今守護者幸運地擁有拉米瑞茲這個球隊核心，又剛好搭配了一群實力雄厚的年輕球員，就看他們能不能把握住機會，在季後賽百尺竿頭更進一步。