走過最黑暗的兩年 沃爾拋開輕生念頭迎接全新的自己

過去五年球季只打了113場比賽，2019-20、2021-22兩個賽季完全沒有出賽，快艇後衛沃爾經歷重大傷病、無法出賽、母親罹癌過世、心靈重創、一度想要自殺。

沃爾去鬼門關走了一回，今年夏天跟火箭達成買斷協議，沃爾放棄最後一年4700萬美元合約中650萬美元，再以兩年1320萬美元合約加入快艇。沃爾「絕處逢生」，重新體認生活重於籃球的生命意義。

走過NBA生涯最困難傷病，度過人生最痛苦、無助煎熬，歷經最親家人過世和心靈折磨，沃爾恍如隔世。2019年底沃爾母親罹癌、化療，沃爾曾經連續三天穿同一件衣服，最摯愛家人生離死別，沃爾重新領悟人生和生命。

「過去兩年我幾度想要自殺，我去過最黑暗的地方」沃爾坦誠面對人生最黑暗兩年，家人的愛與團隊支持，是支撐沃爾從自殺邊緣重新回到球場最大動力。

今年7月快艇為沃爾開出兩年報價，希望沃爾加入這支擁有奪冠希望團隊時，沃爾期待自己能在洛杉磯重新回到籃球正軌，找回打球、贏球，跟團隊追求成功的感覺。

沃爾(中)轉隊到火箭後，首季還有場均20分的實力，但火箭在上季決定進行重建，直接買斷他剩下的合約，讓他全然沒有發揮的機會。 歐新社資料照片

沃爾說：「我孩子的母親非常棒，我的兩個兒子是我最主要動力，面對這一切，我想如果我可以克服這一切，我就能熬過生活中所有艱難和挑戰。」沃爾得到家人的愛與團隊最有力支持，沒有多少人曾經歷過沃爾過去兩年所遭遇的挫敗，以及失去母親、家人心理創傷。

球迷仍期待沃爾重新回到球場，享受比賽，證明自己仍然可以打出顛峰表現。「這樣的激勵和期待，對我意義重大，這是個非常重要時機」沃爾迫不及待新賽季來臨。

在生命裡領悟生活，在生活中重新體驗籃球，絕處逢生讓沃爾變得更強大、更堅韌。今年夏天沃爾自我訓練展現出色狀況和投籃能力，完美體型和速度讓採訪媒體驚艷，過去一年沃爾都在火箭板凳沒有出賽，但球技、體能、投籃和沃爾引以為傲的突破能力依舊無人能擋。

We in the weight room over here! 😤 pic.twitter.com/hoRj1l8h41 — LA Clippers (@LAClippers) September 16, 2022

沃爾現在鬥志昂揚準備迎接新球季的來到！影片來源：快艇官方推特

沃爾最近一個出賽球季是2020-21在火箭，例行賽打了40場，場均20.6分、6.9助攻，數據和表現都是明星級後衛水準，三分球命中率3成17和投籃命中率4成稍差，但沃爾的組織、突破和創造力仍是任何一支球隊渴望的戰力。在火箭板凳荒廢一年，重新做好出賽準備，沃爾現在是快艇爭冠最重要拼圖，他也是快艇先發主控第一人選。

快艇三巨頭是沃爾、喬治、雷納德，不管是ESPN季前戰力分析還是賭城盤口，快艇陣容深度、完美組合和球星光環，奪冠排名都在前三，西區很可能就是勇士、快艇兩雄對峙。

沃爾加入快艇影響最大的就是快艇原主控傑克森，傑克森可能得從替補出發，上場時間、戰術角色、球權都會受到最大影響。這也是快艇極大變數和無法預測的發展，籃球只有一個，喬治、雷納德都需要球權，都有大量一對一單打戰術，沃爾和傑克森都需要適應隊友和戰術定位。

快艇上季在主將接連受傷時，是控衛傑克森(左)挺身而出，為球隊做出很大的貢獻。但是本季三巨投到位，他只能回到板凳。 歐新社資料照片

NBA像沃爾過去兩年這樣同時經歷生離死別、重大傷病、生活煎熬，去鬼門關走一回的例子並不多，沃爾應該最具代表性。

生活重於籃球，沃爾經歷人生最黑暗兩年，體驗更深更特別。生命勝過籃球，珍惜生命尊重籃球，沃爾絕處逢生東山再起，今年快艇比賽和沃爾表現，你怎能不期待。

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