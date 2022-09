走過最黑暗的兩年 沃爾拋開輕生念頭迎接全新的自己

過去五年球季只打了113場比賽,2019-20、2021-22兩個賽季完全沒有出賽,快艇後衛沃爾經歷重大傷病、無法出賽、母親罹癌過世、心靈重創、一度想要自殺。

沃爾去鬼門關走了一回,今年夏天跟火箭達成買斷協議,沃爾放棄最後一年4700萬美元合約中650萬美元,再以兩年1320萬美元合約加入快艇。沃爾「絕處逢生」,重新體認生活重於籃球的生命意義。

走過NBA生涯最困難傷病,度過人生最痛苦、無助煎熬,歷經最親家人過世和心靈折磨,沃爾恍如隔世。2019年底沃爾母親罹癌、化療,沃爾曾經連續三天穿同一件衣服,最摯愛家人生離死別,沃爾重新領悟人生和生命。

「過去兩年我幾度想要自殺,我去過最黑暗的地方」沃爾坦誠面對人生最黑暗兩年,家人的愛與團隊支持,是支撐沃爾從自殺邊緣重新回到球場最大動力。

今年7月快艇為沃爾開出兩年報價,希望沃爾加入這支擁有奪冠希望團隊時,沃爾期待自己能在洛杉磯重新回到籃球正軌,找回打球、贏球,跟團隊追求成功的感覺。

沃爾(中)轉隊到火箭後,首季還有場均20分的實力,但火箭在上季決定進行重建,直接買斷他剩下的合約,讓他全然沒有發揮的機會。 歐新社資料照片

沃爾說:「我孩子的母親非常棒,我的兩個兒子是我最主要動力,面對這一切,我想如果我可以克服這一切,我就能熬過生活中所有艱難和挑戰。」沃爾得到家人的愛與團隊最有力支持,沒有多少人曾經歷過沃爾過去兩年所遭遇的挫敗,以及失去母親、家人心理創傷。

球迷仍期待沃爾重新回到球場,享受比賽,證明自己仍然可以打出顛峰表現。「這樣的激勵和期待,對我意義重大,這是個非常重要時機」沃爾迫不及待新賽季來臨。

在生命裡領悟生活,在生活中重新體驗籃球,絕處逢生讓沃爾變得更強大、更堅韌。今年夏天沃爾自我訓練展現出色狀況和投籃能力,完美體型和速度讓採訪媒體驚艷,過去一年沃爾都在火箭板凳沒有出賽,但球技、體能、投籃和沃爾引以為傲的突破能力依舊無人能擋。

