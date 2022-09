最強大腿新球季滿血回歸 雷納德將率快艇衝擊西區

近日洛杉磯快艇官方社群發布了一張當家主將雷納德(Kawhi Leonard)的訓練照而引發球迷們的熱烈討論。只見照片中雷納德露出更加粗壯的大腿,並標註著雷納德不會錯過練腿日,等於是宣告缺席了一整個球季的球隊真大腿雷納德即將在新賽季強勢回歸。

雷納德近兩年不斷因為膝蓋傷勢困擾著,也在2021年七月接受了十字韌帶手術因而缺席了上季所有賽事。但即便闊別一年球場,當人們提到聯盟頂級前鋒的討論之時,雷納德的名字依舊能身處名單當中被熱議著,就連知名電玩2K23對於雷納德的球員總評分仍達94,高居全聯盟球員第八,就不難看出雷納德的實力到底多麼被認可。

如今一張訓練照不言而喻的道出,雷納德於這段消失在鎂光燈前的復健時光中,將下肢肌力訓練強化得得更加紮實,讓他整個人看起來更是充滿力量,結實的可怕。快艇球迷們肯定十分期待雷納德船長重新掌舵,搭配喬治(Paul George)的回歸、沃爾(John Wall)的加盟,聯手將快艇再次帶回西區決賽舞台,全員健康的快艇也肯定有能耐在西區掀起一場腥風血雨。

苦練有成的人可不止是雷納德,看看喬治的手臂也練得更加強壯! 擷圖自快艇官方推特

新球季快艇主打快速球風的戰術體系將更加明確,即使純中鋒只有祖巴茲(Ivica Zubac)一人但其實也夠了,畢竟快艇最主要的是得將節奏速度帶快,且球隊最核心的武器在於他們堅強的鋒線戰力,無論攻防兩端,幾名前場球員都能互相換防,且支援各個位置,涵蓋範圍相當大。這種鋒線海的陣容和暴龍有點類似,但快艇球員更有經驗、成熟,最重要的還有頂級雙核心領軍,威脅程度便不是同等級能比擬的。

2021的西區冠軍賽,喬治在沒有雷納德的情況下,奮力展現領袖風範,六戰場均28.6分並拉下10.5籃板,攻守兩端皆證明他不僅是個二當家而已,他能搭配雷納德,也能左右球隊勝負。

至於滿血回歸的雷納德就更不用說,原先的靜態身體條件就相當嚇人了,6呎7吋身高加上一雙大手和7呎3吋的臂展,寬闊的肩膀和強大的核心肌群讓他不懼怕任何碰撞。現在,再加上愈加粗壯的大腿來保護他的膝蓋周邊與下半身肌群,這讓雷納德進廠維修過後的機體更加生化人。

雷納德從防守起家的基本功,出色的身體條件,讓他在防守上能涵蓋極大的協防範圍與威脅嚇阻性,同時進攻端他又擁有無解的高效率進攻,無論是直接在對手面前拔蔥跳的中距離命中或者背框的強勢單打與不講理的切入對抗,這些熟悉的鏡頭肯定會在新球季持續上演。 雷納德以往訓練的自律,加上他現在保持的體態,不用太擔心他的球賽主宰力有甚麼衰退,相信在他不間斷的維持肌力與針對弱點強化後,他的破壞力不減,說不定還反增。

除了兩大雙星之外,在快艇小球戰術中要打到四五號位的重要輪值包括莫里斯(Marcus Morris),與在快艇獲得重生的貝頓(Nicolas Batum),新球季還會有另外一位重要的關鍵因子,那就是上季中轉隊的柯文頓(Robert Covington)。

"Them all playing together, picking out things together, that's what it's all about.” - @Holla_At_Rob33 pic.twitter.com/vAWEISwWMv