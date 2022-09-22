K湯弟棒球場激起浪花 道奇獨具慧眼事蹟再添一筆

說到今年大聯盟球季的大驚奇，籃球巨星克雷‧湯普森(Klay Thompson)的弟弟崔斯‧湯普森(Trayce Thompson)絕對是其中之一。他在6月加入道奇隊之後，繳出了11轟、36打點、.271打擊率與.900OPS的佳績，以一位長期無法站穩大聯盟的球員來說，這樣的表現完全跌破眾人眼鏡，也再次證明了道奇隊的獨到眼光。

與柯瑞(Stephen Curry)一同被稱作「浪花兄弟」的克雷‧湯普森在籃球界是無人不曉的巨星，或許有些人知道他有位弟弟在大聯盟，但由於成績實在不怎麼出色，因此受到的關注度相當有限。現年31歲的他2009年就被白襪隊在第二輪選中，儘管從未入選過百大新秀，但一直展現出不錯的長打能力，在小聯盟曾有單季25轟的紀錄。

湯普森在2015年以24歲之齡站上大聯盟，雖然僅出賽44場，但成績相當不錯，有5轟、16打點、.295打擊率、.896OPS。隔年他被交易到道奇隊，出賽80場，繳出13轟、32打點、.225打擊率、.738OPS的成績，整體來講算是走下坡。2018年開季前他被指定轉讓，後來打過洋基、運動家、印地安人、響尾蛇、小熊、教士與老虎等球隊，中間還曾一度回鍋白襪。他生涯共6度遭到指定轉讓或釋出，今年開季則是從教士隊的3A出發，在大聯盟只打了6場球又被指定轉讓，後來與老虎簽下小聯盟合約。6月道奇隊以現金向老虎將湯普森交易過來，才讓他得以大展身手。

湯普森兩兄弟分別在NBA和MLB闖天下，K湯哥(右)剛為勇士奪下冠軍，K湯弟則是可望打出生涯最好的一季。 擷圖自大聯盟官方網站

今年無疑是湯普森最受關注的一年，他在明星賽後的表現更是出色，繳出.276打擊率、.372上壘率、.585長打率與.958OPS的成績，其中他的長打率在超過140打席的打者當中高居全聯盟第8，OPS也居第11，fWAR值2.0則排在全聯盟第29位。他的選球能力也相當優異，保送率13.1%為全聯盟第17，且不大會去追打壞球，壞球時的出棒率24.1%為全聯盟第16低。

而在道奇陣中，他的長打率在下半季為隊上第1，OPS則為第2，僅次於透納(Justin Turner)，甚至高過弗里曼(Freddie Freeman)、貝茲(Mookie Betts)與曼西(Max Muncy)等名將。很難想像湯普森在眾星雲集的道奇隊，表現竟然得以出類拔萃。

主守外野的湯普森守備能力也相當不錯，且外野三個位置都能守。不過道奇外野已有貝茲、貝林傑(Cody Bellinger)與賈羅(Joey Gallo)，因此湯普森不一定得以場場先發。只是他今年的表現又明顯比貝林傑和賈羅來得好，理應得到更多出賽的機會。

湯普森(右)外野三個外置全都能守，讓道奇的調度可以更加靈活。 美聯社

當道奇將湯普森從老虎隊交易過來時，大概沒人想到他的表現能與貝茲和弗里曼這兩位MVP等級的球星相提並論。道奇雖然是支財大氣粗的豪門球隊，但觀察球員的眼光也相當精準，不少名不見經傳的球員加入道奇後就大放異彩，透納、泰勒(Chris Taylor)、曼西與菲力普斯(Evan Phillips)都是過去絕佳的案例，而現在又多了一位湯普森。這是湯普森相隔5年再度加入道奇，這次他終於把握住了，過去他給人的印象只是「K湯」的弟弟，如今在大聯盟體系打滾的第14年終於闖出一番名號。相信在即將到來的季後賽當中，湯普森在道奇也會有相當重要的一席之地。