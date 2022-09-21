教士「索托」非人？ 陷入低潮的選球機器

在今年八月初的大聯盟交易大限截止日，聖地牙哥教士隊在眾多競爭對手中脫穎而出，以六換二、包括出讓多位頂級新秀的條件，從華盛頓國民隊換來年僅23歲，而且還剩下兩年多球隊控制權的外野手索托（Juan Soto）與一壘手貝爾（Josh Bell）。國民隊原本希望以長約綁住索托（據稱開出15年總值4.4億美元的鉅額合約），但雙方最終無法達成協議。今年從開季就沒有競爭力的國民，轉而像其他球隊兜售索托，希望藉由索托的交易價值，換取年輕新秀、展望未來，從而促成了這起今年最重量級的球員交易。

來自多明尼加的索托，16歲時被國民隊簽下，只在小聯盟打了兩個多球季，在2018年季中、年僅19歲時，就被拉上大聯盟。過去四個多球季，不僅站穩右外野手的先發位置，也已經用成績證明自己是大聯盟的頂級球員之一，而且年紀很輕，未來性無可限量。索托的生涯進攻三圍是聯盟頂級的 .287/.425/.528，而在排除球場因素後的生涯標準化攻擊指數OPS+是158，這已經比費城費城人的哈波（Bryce Harper，143）、洛杉磯天使隊的大谷翔平（140）、亞特蘭大勇士隊的明星外野手亞古納（Ronald Acuña Jr.，134）都要高上許多，與紐約洋基的賈吉（Aaron Judge，162）也非常接近。

索托2018年在升上大聯盟的首個球季，就展現了驚人的打擊天賦，繳出.292打擊率、22轟、70分打點的成績單，也獲得國聯新人王票選第二名。 歐新社資料照片

索托尤其優異的選球能力，造就超高的保送次數。在2021年以145次保送，拿下「保送王」，今年球季目前為止，也已經累計125次，穩穩領先第二名的賈吉超過30次，沒有意外的話，應可以輕鬆蟬聯全聯盟最會選保送的選球機器。如果保持健康，一般認為，索托累積的生涯成績可以輕鬆進入名人堂，甚至與過去十年全聯盟最強的現役打者、天使隊的楚奧特（Mike Trout，生涯 OPS+ 176）並列為這個世代的最強球星。

不過，索托在被交易到教士隊之後的一個多月，卻出現了適應不良的情況。索托在八月份的成績依舊出色，整個八月的進攻三圍是 .265/.435/.470，和生涯水準相去不遠。不過在八月中短暫因背傷休息幾場比賽之後，自八月二十九日對舊金山巨人的比賽開始，他卻陷入了職業生涯最長的一段低潮。從那天起的18場比賽，總共60的打數，只擊出了8支安打，其中只有一支全壘打，進攻三圍是很悽慘的 .133/.325/.217。這段期間，他還是選到了16次保送，選球能力仍然很好，但除此之外，可說是完全沒有進攻火力可言。

索托在改披教士球衣後，選球功力依舊不錯，但長打能力卻突然消失。 美聯社

要注意的是，像這樣短時間的數據，很可能因為運氣、傷勢、和其他外在因素的影響，並無法完全顯示一名球員的真正實力或長期價值。另外，索托從對打者較友善的國民主場（Nationals Park）轉到對投手非常友善的教士主場（Petco Park），成績略為下滑，也是可以預期的。

丹尼爾／製表

如果比較索托在轉隊前後的傳統和進階數據，可以發現，雖然索托的整體攻擊火力在教士隊比國民時期弱了一截（OPS 從0.893掉到了 0.752），但是，他的擊球初速（Exit Velocity）、強擊球比率（Hard-hit Rate），和完全擊中球心的比率（Barrel rate），其實都比今年在國民時期還要更好。也就是說，單就擊球品質和選球能力來說，索托的狀況並不需要太擔心。低潮的原因，可能是因為太多打到場內的球被佈陣守到（左打的索托，今年有60％的打席面對防守方採取守備佈陣，高於聯盟左打平均的55％），他今年的BABIP（場內球安打率）是0.243，遠低於聯盟平均的0.290，表示他今年偏低的打擊率，很大部份可以歸咎於運氣不佳。另外，在轉換到投手優勢的教士球場後，全壘打的難度增加，飛球出牆率（HR/FB%）從換隊前的19.8％，大幅降低到換隊後的10％。這些都是索托在教士隊的進攻數據出現顯著下滑的可能因素，但擊球數據顯示，他的打擊實力仍然很優秀。可以預期的是，這應該只是短暫的低潮，在更為熟悉教士球場的特性後，可以期待索托慢慢回到過去兩年的絕佳狀態。

儘管國家聯盟西區的冠軍已確定由洛杉磯道奇拿下，教士目前仍然有相當濃厚的機會可以進軍季後賽，在國聯三個外卡順位，排名第二。教士從2019年左右開始大舉招兵買馬，在自由球員市場延攬了明星三壘手馬恰多（Manny Machado），以交易換來王牌投手達比修有，和快速竄起的游擊手塔提斯（Fernando Tatís Jr. ）簽下延長合約，再加上索托、貝爾，和先前投得掙扎、但慢慢回復身手的守護神海德（Josh Hader）在今年季中加入。雖然塔提斯因禁藥問題無法出賽，韓籍的金河成補上游擊大關，教士的陣容還算完整，仍然很有本錢在今年的季後賽一搏。

在經過7、8兩個月的超級大爆炸之後，曾經的全聯盟最強終結者海德終於在9月回穩，5場後援僅被打出2支安打失1分，拿下3次救援成功，讓教士現在還能在國聯外卡榜佔據第二的位置。 美聯社

自1969年創隊以來，教士還沒有嚐過世界大賽冠軍的滋味，獲得季後賽資格的次數也寥寥可數，近年來，也只有在2020年球季進軍季後賽，不過在第一輪就被同區的道奇橫掃出局。等了很久的聖地牙哥球迷，也只能寄望「索托不是非人」，希望他能幫助教士在十月開始的季後賽，走得更遠。