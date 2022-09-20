從電影「必勝球探」回到現實 NBA龍套球員出頭天

NBA兩大龍套211公分中鋒威利厄南戈梅茲和206公分前鋒胡安厄南戈梅茲兄弟檔，帶領西班牙88：76力克法國，摘下2022歐洲盃籃賽冠軍。威利、胡安這對西班牙兄弟，哥哥威利歐洲盃場均17.2分、6.9籃板，當選歐洲盃MVP。弟弟胡安冠軍戰對法國砍進27分、5籃板，其中三分球9投7中，獲選決賽最佳球員。

過去15年主宰國際籃球的豪華艦隊西班牙由大、小加索兄弟領軍，2021年東京奧運西班牙只獲第六，大、小加索兄弟老邁退出國家隊，西班牙進入換血重建。歐洲盃賽前西班牙排名一度掉到第八，沒有任何媒體、專家看好西班牙，尤其是大、小加索兄弟退休，西班牙主控NBA名將魯比歐傷停，西班牙現有陣容和組合很難在歐洲盃吸引目光和足夠重視。

但厄南戈梅茲兄弟和西班牙教練史卡里歐羅用樸實無華團隊合作證明：國際籃球需要最出色團隊合作，打出樸實無華球風，只要擁有足夠陣容深度和角色球員，什麼都有可能。

胡安是今年最火籃球電影「必勝球探」男主角，但電影並沒有反映在胡安NBA現實人生，2021-22賽季胡安從塞爾蒂克、馬刺到爵士都沒能得到重用，到現在還沒能拿到一分NBA保障合約。

Netflix運動大戲「必勝球探」是由詹姆斯掛名監製，亞當山德勒(右)與西班牙球員厄南戈梅茲(中)共同演出，講述球探充滿熱情地去找尋外國好手，以及球員挑戰NBA的艱辛歷程。 美聯社

27歲胡安就是典型「NBA龍套」，有他不多，沒他不少。胡安上季在塞爾蒂克打了18場，為馬刺出賽5場，最後被交易到爵士也只打了17場，平均每場只出賽11分鐘。

NBA龍套球員最大功能就是填補人員空缺，但進不了主要輪換。胡安就是在輪換之外的球員，當球隊主力長期傷停或者面臨大範圍傷病，胡安就是最佳替身，他偶而能打出很棒表現，但即便如此，胡安在NBA球員市場和文化也不討喜。

胡安在NBA的際遇和人生，跟電影「必勝球探」全然不同，為什麼總有歐洲頂尖球星決定放棄NBA，重新回到歐洲籃球討生活，他們只想讓自己打得開心，更自在享受籃球，原因就在這裡。

NBA和國際籃球經常是不同的兩種籃球運動，規則不同、文化不同、市場價值也不同。

28歲威利上季在NBA紐奧良鵜鶘是主要替補之一，每場出賽16.8分鐘，場均9.1分、6.8籃板，是一名高效中鋒，但卡著NBA小球風潮和三分浪潮，速度、對位和打法都偏向傳統的威利，在小球當道NBA和鵜鶘陣中，很難得到重用。

威利厄南戈梅茲上季在鵜鶘出賽50場，只有8場先發，他的罰球命中率僅.773，每場只有2.8次罰球機會，很難與其他的歐洲長人球星相比。 歐新社資料照片

威利在鵜鶘角色和定位，比「龍套」稍好，他是球隊主要輪換之一，但角色和功能性也不是那麼重要。回到歐洲，穿上西班牙國家隊球衣，威利隨即展現他歐洲盃MVP價值和能力。

今年歐洲盃籃賽最佳陣容五名球員包括威利、羅倫佐布朗(西班牙)，安戴托昆波(希臘)，施羅德(德國)，戈貝爾(法國)。

布朗是西班牙歸化球員，施羅德剛跟湖人簽下一年底薪合約，威利難鵜鶘拿的也是低薪合約。像威利、胡安這樣的NBA角色球員，接近龍套、邊緣人，卻能在歐洲盃和國際籃球打出個人價值和團隊合作魅力，證明自己身價和能力，讓人必須對他們的努力、球技、天賦和國際籃球風格「刮目相看」。

NBA和國際籃球幾乎是兩種截然不同的籃球比賽，威利和胡安NBA生涯都不像電影「必勝球探」那麼夢幻充滿神奇，但他們都創造屬於自己的故事和傳奇。