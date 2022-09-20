日職／7連敗西武爭冠快無望 還得面臨四核心解體危機

8月結束時還是洋聯首位的西武，9月至今14場比賽卻只拿到3勝，到19日為止更是7連敗，在前5名戰績互相拉扯的情況下，這一波大低潮不但讓西武失去龍頭位置，還一舉跌落到第4名。

西武算是洋聯的強隊之一，2000年後僅有6季沒有打進季後賽，近期在18、19兩年靠著強大的打擊得分能力取得2連霸，但隔年整隊打擊火力急凍，上季在相隔42年之後再次墊底，本季好不容易即將重返榮耀，卻又在季末的關鍵時刻來波連敗，西武只剩下6場比賽，狀況岌岌可危，如果無法突破困境，那不要說優勝了，甚至連季後賽都會打不進去。

另一方面，今年也可能是西武未來幾年要奪下洋聯優勝的最後機會了，自從1993年日職採用自由球員(FA)制度以來，西武宣佈使用FA權利轉戰日美其他球隊的多達19人，如果再加上採取入札挑戰美國的松坂大輔、牧田和久、菊池雄星等人就已超過20人，是12支球隊中最多的，其中更是有多位王牌級的投手及主力打者，今年季後西武將再度面臨留不住FA球員的問題，而且還有可能一次失去兩名主力。

西武今年有4名球員取得FA資格，投手有武隈祥太，野手則有中村剛也、森友哉及外崎修汰這3人，其中去年出賽46場，拿到9個中繼點及9個救援成功，防禦率只有1.76的武隈，今年整季未上一軍，就連二軍也只出賽3場，狀況不明加上沒有表現，行使FA資格機會極低；39歲的中村剛也，今年雖然仍有11轟，達成生涯450轟的里程碑，但打擊率不到2成，而且他已與隊友栗山巧喊出生涯西武，因此也並不會行使FA權利，不過其餘兩人轉投他隊的機會就比較大了。

本季達成450轟里程碑的中村剛也，雖也取得FA資格，但他曾宣告生涯都將待在西武，應不會行使FA。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

畢業於棒球名校大阪桐蔭高的森友哉，13年被西武第一指名選進，新人年在一軍出賽80個打數就打出6轟，隔年站穩球隊主力先發，並有17轟的表現，19年打出生涯年，不但打擊率高達3成29，還打出23轟及105分打點，一舉拿下打擊王及年度MVP，他在前一年的18年球季也有2成75打擊率、16轟及80分打點，是這兩年西武能在洋聯二連霸的重要關鍵之一，近3年打擊成績因傷及調整狀況而有所起伏，但森仍是日職數一數二的強打捕手，只要宣告行使FA權利，勢必會引起一場搶人大戰，尤其是那些陣中急欲增加火力的球隊。

外崎是西武能二連霸的另一名要角，14年進入職棒的他，在17年站穩一軍，該季打出10轟，接下來兩季的打擊成績更上一層樓，18年打出18轟、67分打點，19年26轟、90分打點，打擊率也都維持在2成8左右，不過與森友哉一樣，外崎在近3年的打擊表現也退步不少，去年因傷只出賽73場，2成20的打擊率、5轟、19分打點都是該季結束後的生涯最差，本季再度打出11轟，但打擊率僅有2成18，再不努力就會寫下站穩固定先發後的最差紀錄；但即使打擊退步，外崎在二壘的守備功夫仍十分了得，20年曾拿下金手套獎，如果宣告行使FA，相信同樣也會有球隊來接觸。

外崎修汰雖然近年的打擊狀況走下坡，但仍是守備功力了得的二壘手，如行使FA，應也會有其他球隊前來接觸。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

森、外崎與山川穗高及源田壯亮是西武陣中的四核心，球隊其他先發球員的攻守與他們都有明顯的落差，明年山川及源田也會取得FA資格，如果西武在今年季後留不住森及外崎兩人，明年季後再失去山川及源田，那將會迎來一段不短的戰績黑暗期。