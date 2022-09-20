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日職／7連敗西武爭冠快無望 還得面臨四核心解體危機

聯合新聞網／ 福耳
森友哉是日職少見的強打捕手，季後應會行使FA權利，預料將掀起搶人大戰。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團
森友哉是日職少見的強打捕手，季後應會行使FA權利，預料將掀起搶人大戰。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

8月結束時還是洋聯首位的西武，9月至今14場比賽卻只拿到3勝，到19日為止更是7連敗，在前5名戰績互相拉扯的情況下，這一波大低潮不但讓西武失去龍頭位置，還一舉跌落到第4名。

西武算是洋聯的強隊之一，2000年後僅有6季沒有打進季後賽，近期在18、19兩年靠著強大的打擊得分能力取得2連霸，但隔年整隊打擊火力急凍，上季在相隔42年之後再次墊底，本季好不容易即將重返榮耀，卻又在季末的關鍵時刻來波連敗，西武只剩下6場比賽，狀況岌岌可危，如果無法突破困境，那不要說優勝了，甚至連季後賽都會打不進去。

另一方面，今年也可能是西武未來幾年要奪下洋聯優勝的最後機會了，自從1993年日職採用自由球員(FA)制度以來，西武宣佈使用FA權利轉戰日美其他球隊的多達19人，如果再加上採取入札挑戰美國的松坂大輔牧田和久菊池雄星等人就已超過20人，是12支球隊中最多的，其中更是有多位王牌級的投手及主力打者，今年季後西武將再度面臨留不住FA球員的問題，而且還有可能一次失去兩名主力。

西武今年有4名球員取得FA資格，投手有武隈祥太，野手則有中村剛也森友哉及外崎修汰這3人，其中去年出賽46場，拿到9個中繼點及9個救援成功，防禦率只有1.76的武隈，今年整季未上一軍，就連二軍也只出賽3場，狀況不明加上沒有表現，行使FA資格機會極低；39歲的中村剛也，今年雖然仍有11轟，達成生涯450轟的里程碑，但打擊率不到2成，而且他已與隊友栗山巧喊出生涯西武，因此也並不會行使FA權利，不過其餘兩人轉投他隊的機會就比較大了。

本季達成450轟里程碑的中村剛也，雖也取得FA資格，但他曾宣告生涯都將待在西武，應不會行使FA。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團
本季達成450轟里程碑的中村剛也，雖也取得FA資格，但他曾宣告生涯都將待在西武，應不會行使FA。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

畢業於棒球名校大阪桐蔭高的森友哉，13年被西武第一指名選進，新人年在一軍出賽80個打數就打出6轟，隔年站穩球隊主力先發，並有17轟的表現，19年打出生涯年，不但打擊率高達3成29，還打出23轟及105分打點，一舉拿下打擊王及年度MVP，他在前一年的18年球季也有2成75打擊率、16轟及80分打點，是這兩年西武能在洋聯二連霸的重要關鍵之一，近3年打擊成績因傷及調整狀況而有所起伏，但森仍是日職數一數二的強打捕手，只要宣告行使FA權利，勢必會引起一場搶人大戰，尤其是那些陣中急欲增加火力的球隊。

外崎是西武能二連霸的另一名要角，14年進入職棒的他，在17年站穩一軍，該季打出10轟，接下來兩季的打擊成績更上一層樓，18年打出18轟、67分打點，19年26轟、90分打點，打擊率也都維持在2成8左右，不過與森友哉一樣，外崎在近3年的打擊表現也退步不少，去年因傷只出賽73場，2成20的打擊率、5轟、19分打點都是該季結束後的生涯最差，本季再度打出11轟，但打擊率僅有2成18，再不努力就會寫下站穩固定先發後的最差紀錄；但即使打擊退步，外崎在二壘的守備功夫仍十分了得，20年曾拿下金手套獎，如果宣告行使FA，相信同樣也會有球隊來接觸。

外崎修汰雖然近年的打擊狀況走下坡，但仍是守備功力了得的二壘手，如行使FA，應也會有其他球隊前來接觸。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團
外崎修汰雖然近年的打擊狀況走下坡，但仍是守備功力了得的二壘手，如行使FA，應也會有其他球隊前來接觸。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

森、外崎與山川穗高及源田壯亮是西武陣中的四核心，球隊其他先發球員的攻守與他們都有明顯的落差，明年山川及源田也會取得FA資格，如果西武在今年季後留不住森及外崎兩人，明年季後再失去山川及源田，那將會迎來一段不短的戰績黑暗期。

棒球專欄 西武獅 松坂大輔 牧田和久 菊池雄星 中村剛也 森友哉 山川穗高

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