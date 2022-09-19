進牛棚照樣被打爆 菊池雄星在藍鳥看不到未來

誰是今年全大聯盟表現最爛的投手？答案雖不一定是我們今天的主角菊池雄星——畢竟還有6勝18敗、防禦率6.11的柯賓（Patrick Corbin）等「巨投」擋在前頭——但也「雖不中亦不遠矣」。先上傳統數據。先發20場投82.1局的菊池防禦率高達5.25，在投球局數滿80局的投手中排名倒數第八，每九局被擊出2.1隻全壘打排倒數第三，每九局保送5.36人更是直接墊底。八月中轉戰牛棚後，菊池的狀況不但沒有改善甚至更糟。儘管三振增加不少（從先發的每九局9.9次飆升到17.3次），然而高保送（7次）跟「一發症」（僅投12局就被轟4發全壘打）的毛病也依舊沒有改善，防禦率7.50甚至比先發時還高。

再來看進階數據。菊池今年之所以表現如此「落漆」，並非僅僅因為控球不佳或運氣不好。他的場內被安打率（BABIP）剛好三成，跟生涯成績（.301）幾乎沒兩樣。快速球時速也維持在平均94.9英哩，與過去兩年的95.1及95.0英哩同樣沒什麼差異。菊池的滑球球速還從去年的平均82.5上升到今年的86.6英哩。然而球速雖屬於聯盟前段班，菊池的投球在打者眼中卻成了不折不扣的肉包球。他今年投四縫線速球的被長打率高達.514，遠超去年的.419。滑球更是從上一季的.468暴漲到本季的.662。

菊池雄星去年球季在水手時，157局投球被打出27支全壘打，但本季至今94.1局投球就挨了23轟。 美聯社

今年從水手轉到藍鳥後，菊池在配球上確實做出不小的改變。像是卡特球使用率大幅降低（從去年的34.9%掉到只有6%），相對地四縫線速球跟滑球使用率都有所上升，但始終不變的是打者總能將他的投球結實擊出。去年打者面對菊池的擊球平均初速高達91.9英哩，在全聯盟排名第六快，今年依舊高達91.6英哩（聯盟第四）。再加上菊池本季被打成飛球的比例大幅增加（他的滾飛比從前年2.06、去年1.60一路下滑到今年的1.18），這些結實擊球形成長打以至於全壘打的機率也就隨之水漲船高。去年打者面對菊池的OPS（.751）還可說是僅略高於聯盟平均，今年（.881）則根本是全明星等級——就連他的老同鄉大谷翔平今年OPS也不過.891。

儘管菊池表現一直沒有起色，甚至還越投越糟（繼上半季防禦率5.12後，下半季更上升到6.44），藍鳥看在花了3600萬美金簽下三年約的份上，再加上韓籍先發投手柳賢振因手肘受傷整季報銷、另一位主力先發投手貝瑞歐斯（Jose Berrios，目前防禦率4.99）表現時好時壞，讓他們始終下不了決心及早「揮淚斬馬謖」將菊池踢出先發輪值，直到八月中才拔掉他的先發。自知表現太差的菊池原本還以為會被送往3A找回球感，沒想到藍鳥教練卻決定要生涯從未當過救援投手的他轉進牛棚。當時還有人看好既是左投球速又頗快的菊池能在牛棚復活，然而事實證明他不論以任何角色上場對藍鳥來說都是種傷害——而且傷害已經造成。根據兩大網站的勝場貢獻值（WAR）排名，菊池的bWAR -1.4及fWAR -0.9分別名列全大聯盟倒數第六跟第四，名字能夠同時出現在這兩份榜單倒數前六名的絕無僅有，就只有菊池一人。換句話說，不論數據的計算公式怎麼改變，菊池都是傷害球隊最深的球員，而且沒有之一。

菊池雄星被調到牛棚之後表現還是很差，最近4場出賽7局投球就被打出12支安打失掉6分。 美聯社

看到菊池的「慘狀」，他的老東家水手高層想必不只一次暗自慶幸，還好去年球季結束後沒有執行他的1650萬球隊選擇權留住他。更幸運的是，菊池竟也出乎意料地沒有執行他自己的1300萬球員選擇權，轉而投身自由球員市場去尋求另一份合約。有了去年成功將瑞伊（Robbie Ray）改造成塞揚獎得主的經驗，藍鳥或許以為可以在菊池身上依樣畫葫蘆，結果是事與願違。巧的是在藍鳥重生的瑞伊偏偏被水手簽下，今年表現雖然不如上季出色，但也算是水手持續保有外卡席位的功臣之一。如今藍鳥跟水手打進季後賽都已算是十拿九穩，甚至有可能會在第一輪外卡賽正面對決。到時候瑞伊肯定會成為先發投手輪值的一份子。反觀菊池別說季後賽，就連剩下十幾場比賽除了敗戰處理外藍鳥還敢不敢再讓他上場都成問題。

由於菊池的合約是較少見的「先拿先贏」——第一年薪水最高（1600萬），後兩年則各只有1000萬。如果他明年仍舊拿不出令人刮目相看的表現，就算還有兩年合約在身，藍鳥也不是不可能壯士斷腕將他釋出。遠的不說，本季對菊池來說已等同於提早結束，至於明年他還能不能在藍鳥佔有一席之地，甚至將來還有沒有在大聯盟繼續發展的餘地，恐怕菊池自己心裡也沒有個底，只能看休賽季他能否找出自己的重生之路。