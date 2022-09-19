中職／味全龍急需可靠的守護神 何不考慮王維中？

味全龍洋投伍鐸擔任終結者頻砸鍋，日前教練團將伍鐸調回先發輪值，由本土年輕小將陳冠偉暫時代班守護神，不過這並非長遠之計，如果味全先發輪值長遠下來都配置3洋投，具備三振能力和壓制力的左投王維中，或許是不錯的終結者選項。

王維中在中職生涯總計先發29場，只拿下4勝，另有13敗，這多少受到缺乏隊友火力奧援所影響，但先發29場只拿4勝確實少了點，且敗投幾乎佔先發場數的一半，代表王維中先發場次，球隊勝率並不高。

王維中吃局數能力也稍嫌不足，中職生涯平均每場先發大概投5局，29場先發當中，只有11場投球局數超過6局，另有8場投不滿5局，經常動用不少後援投手，造成牛棚不小負擔。

伍鐸在中華職棒已經是第8個球季，過去他在中信兄弟和富邦悍將時絕大數時間都是擔任先發，上季在味全龍開始調整為後援，但近來似乎是遇到瓶頸，連5場出賽都有失分。 聯合報系資料照片

樂天桃猿側投黃子鵬本季先發20場，總計投了134局，平均每場先發可以投到6.2局，相當可觀的數字，而且黃子鵬有14場先發至少投滿7局；王維中生涯29場先發有幾次投滿7局，答案只有1次，而且是在去年。

王維中29場先發，也只有3場投球數滿百，最多103球，黃子鵬本季20場先發，有12次投球數從100球起跳，最多120球。

王維中的隊友布里悍、鋼龍，兩人平均每場先發都是投6.1局，德保拉平均場均先發投將近7局，胡智為每次先發大概投6局，吳哲源也是6局，在「不彈球」年代，前段先發輪值的投手，每次先發投個6局左右算是合理的。

王維中生涯擔任先發投手，防禦率3.25、被打擊率0.242、每局被上壘率1.23，這段期間全聯盟先發投手平均防禦率是3.51、被打擊率0.264、每局被上壘率1.30，大概就是稍微優於聯盟平均值，但無法名列頂尖行列。

王維中在先發時的投球表現只是略優於聯盟平均值。 聯合報系資料照片

目前味全先發投手包括3洋投布里悍、鋼龍、伍鐸，本土的王維中、郭郁政、林子昱和廖任磊都能丟先發，明年小將曹祐齊也有機會上一軍扛先發，如果還是3名先發洋投配置，先發輪值戰力還算充裕，或許王維中有空間擔任終結者，畢竟他K功了得，生涯162局飆146K，控球也算不錯，如果把守最後一道防線能盡情飆速，比較不用像先發投手擔心配速問題，這都是守護神必須具備的條件。

另外，過去王維中旅外時期很長一段時間都擔任中繼、後援投手角色，在牛棚待命對他而言並不算陌生，反而有機會表現更好，王維中在中職後援總計只有12.2局，防禦率1.42。

最關鍵的原因還是在於，陳冠偉各方面條件要接終結者稍嫌不令人放心，短期代班或許可以，長期還要再觀察，林凱威具旅外資歷，球威也夠，但他「恐左症」的弱點太過顯著且致命，對右打的被打擊率只有0.143，對左打卻高達0.410，不足以扛終結者重任，王玉譜、林逸達控球時好時壞也非首選，看來看去沒有適合的人選。

林凱威被左打者修理的太慘，實在不適合擔任王牌救援的工作。 聯合報系資料照片

中信兄弟在李振昌缺陣期間，由左投呂彥青代班終結者，效果出奇的好，他在去年先發11場只拿2勝，防禦率4.66、被打擊率0.268、每局被上壘率1.48，今年後援38場拿下11次救援成功和8次中繼成功，防禦率0.38、被打擊率0.178、每局被上壘率0.85，表現判若兩人。

樂天桃猿左投陳冠宇也有類似狀況，陳冠宇中職生涯先發12場只拿1勝，防禦率5.25、被打擊率0.289、每局被上壘率1.49，今年季中轉調牛棚，後援13場總計投了20.1局，失1分為非責失，防禦率是完美的0，表現相當耀眼。

陳冠宇和呂彥青這兩名左投，一開始教練團都規劃兩人投先發，表現不如預期或其他考量轉調牛棚，就此投出一片天，也算是不錯的教材。

陳冠宇月薪70萬元，有人認為高薪擺在牛棚當中繼投手稍嫌浪費，但陳冠宇只要在關鍵時刻解危，成為樂天牛棚安定力量，這樣就有他的價值。

桃猿投手陳冠宇近年在羅德海洋多是擔任後援，回台後轉先發表現並不理想，一回到牛棚又是一尾活龍。 聯合報系資料照片

王維中的狀況也差不多，月薪百萬元不投先發，浪費嗎?其實一點都不會，如果他能投出守護神的價值，成為龍軍最可靠的最後一道防線，就有空間考慮讓王維中扛此重擔，畢竟和去年田澤純一悍今年伍鐸相比，王維中關門應該比這兩人更讓味全球迷放心才是。