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700轟近在咫尺 「普神」凡間最後一舞成與不成都扣人心弦

聯合新聞網／ Dennis
普荷斯敲出生涯第697轟，超越「A-Rod」羅德里奎茲，獨居史上第4，差700轟只剩3支。 美聯社
普荷斯敲出生涯第697轟，超越「A-Rod」羅德里奎茲，獨居史上第4，差700轟只剩3支。 美聯社

1998年棒球之神賜給球迷們一場由馬奎爾(Mark McGwire)與索沙(Sammy Sosa)所領銜主演的全壘打好戲，為了打破高懸37年由馬里斯於1961年所設下單季61轟障礙，這場全壘打競賽打自該年9月即進入了最終階段。最後於該年9月8日，由馬奎爾率先刷新紀錄。而他與索沙這場飆轟競賽，不僅令全球棒球迷為之瘋狂，更是原本飽受1994年大罷工影響大聯盟票房起死回生。

時間回到2022球季，棒球之神再次眷顧所有球迷，今年更是一舉奉上兩場全壘打好戲。

首先，洋基隊強打「法官」賈吉(Aaron Judge)本季很機會挑戰刷新馬里斯單季61支全壘打美聯記錄。接著，在國聯方面，同時也是最讓人牽腸掛肚，就屬「普神」普荷斯(Albert Pujols)能否完成生涯700轟偉大紀錄？

就在美國時間9月11日，普荷斯從海盜隊投手德瓊(Chase De Jong)手中擊出本季第18支全壘打，同時也是個人職業生涯中第697支全壘打，正式超越前洋基強打三壘手A-Rod，成為大聯盟史上第四多全壘打產量男人。

1998年棒由馬奎爾(左)與索沙所領銜主演的全壘打競爭好戲，如今換由普荷斯能否在生涯最後一季能否達成700轟戲碼。
1998年棒由馬奎爾(左)與索沙所領銜主演的全壘打競爭好戲，如今換由普荷斯能否在生涯最後一季能否達成700轟戲碼。

由於普荷斯度過了一個全壘打產量十分驚人8月份，頓時令球迷與媒體們開始對於這位42歲老將加關注與點讚。8月份的他手感之火燙，10戰7轟的表現，可能他自己都沒有想到，他竟然會離不朽地700轟俱樂部近在咫尺。試想，如果沒有新冠疫情導致大聯盟於2020年球季縮水，那麼普荷斯很有可能早已是700轟俱樂部一員。

不過，再次回到先前問題，普荷斯能否於本季結束前為自己輝煌職業生涯錦上添花，達成職業生涯700轟里程碑？要回答這個問題，先從今年表現來分析。根據美國媒體統計，他生涯平均約每16個打數就會開轟，此開轟率雖能夠擠進大聯盟史上前40強，但是與頂流全壘打型打者比起來，普荷斯並非十分會打全壘打打者。就如史上開轟率最高馬奎爾來說，他可是每10.6個打數就可以擊出一支全壘打。至於現役球員裡，就屬洋基隊史坦頓(Giancarlo Stanton)最會轟。

普荷斯在未來3週裡想要達成生涯700轟機會頗大。 路透
普荷斯在未來3週裡想要達成生涯700轟機會頗大。 路透

至於在普荷斯自身打擊狀況方面，他專轟左投早已不是個秘密，尤其是今年，他大多數全壘打都是左投所貢獻。既然如此，紅雀隊應該只會在左投上場時才會派上普荷斯。但話雖如此，以目前紅雀隊戰績來說，已經與第二名釀酒人保持一段安全領先差距，所以在沒有戰績壓力的情況下，紅雀可望會繼續大膽啟用普荷斯，給予他穩定出賽場次。

尤其今年大聯盟實施全DH制，因此就算普荷斯身處國聯，都還是可以利用DH上場增加打數。如此一來，普荷斯在未來3週裡想要達成生涯700轟機會頗大。畢竟在季後賽門票十拿九穩情況下，紅雀隊也可趁機大賺票房與媒體關注度。

但話說回來，如果最終普荷斯未能進入700轟俱樂部，甚至全壘打數最終停在699支後結束賽季，都已無法抹滅其輝煌無比成就。因為光就以一名內野手來說，普荷斯已經超越A-Rod成為史上擊出最多全壘打內野手。

2001年普荷斯剛踏入大聯盟，開啟他封神之路。 法新社
2001年普荷斯剛踏入大聯盟，開啟他封神之路。 法新社

當然，如果他能夠順利擠進700轟俱樂部，將成為史上首位入榜內野手。球迷也許會問，以內野手身份想封神入榜究竟有多難？綜觀大聯盟百年歷史，能夠成為600轟俱樂部內野手，除了普荷斯與A-Rod外，另一位是球迷們所熟知湯米(Jim Thome)。所以說，光是這一點就足以令普神超凡入聖！

美國 疫情 罷工

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