U18亞青中華女籃 點燃職業女籃火苗

2022年U18亞青中華女籃打進前四，取得2023年U19女籃世界盃參賽權。U18中華女籃在亞青女籃賽74：61擊敗大陸，77：67打敗紐西蘭，兩場歷史性勝仗，重返亞青四強，締造U18亞青中華女籃輝煌戰史。

低迷很多很多年台灣女籃，受到這波U18亞青中華女籃帶動衝擊，讓更多人真正重視台灣女籃產業，台灣女籃職業化聲浪也一波波襲來。U18中華女籃今年亞青賽出色表現和感染力，讓10年前曾任體委會副主委「女籃國寶」錢薇娟渾身起雞皮疙瘩。錢薇娟說：「U18完成逆轉勝時，我忍不住在電視機前瘋狂尖叫」。

現任T1職籃聯盟會長，錢薇娟看著U18中華女籃精采表現，在臉書有感而發，「看著這些中華小將們如此奮力拼搏，更讓我想起當初加入T1聯盟初心，除了想要為台灣籃球大環境盡一份心力，更想努力催生女子職籃，培育更多人才，為學妹們打造更健全的舞台」。

錢薇娟強調，台灣女籃真的很好看，一直以來我都相信是有市場，更希望球迷們給T1聯盟更多的支持和鼓勵，讓成立女子職籃的夢想能夠成真。

張聿嵐(7號)是U18亞青中華女籃全能後場，球隊指揮官兼靈魂後場。 擷圖自FIBA官方網站

2022 U18亞青中華女籃 正在點燃台灣職業女籃火苗

一個更有競爭力，擁有完整體制，能給女籃球員帶來希望，給企業投入、加分理由，充滿市場和未來性職業女籃，對台灣女籃產業和聲勢有多重要？

2006年卡達亞運中華女籃奪銅，情勢盛極一時，台灣女籃未來產業和職業化激情、幻想，讓人充滿不現實期待。中華女籃返台激情過後，銷聲匿跡。

2017年台北世大運中華女籃摘銅，世大運中華女籃在台北小巨蛋銅牌戰擊敗俄維斯，現場超過一萬五千名觀眾帶動唱令人難忘。世大運女籃奪牌只是一時激情，台灣女籃還是一年一年被日本女籃拉開差距，被大陸、南韓、紐西蘭、澳洲甩在後頭。

日本女籃主宰亞籃近10年，過去幾年日本女籃旋風般崛起，打法先進，一流防守搭配快速攻防+三分攻勢，日本女籃不但躍升為世界級球隊，在亞洲女籃跟澳洲互有輸贏。大陸、南韓、紐西蘭如今都不是日本女籃對手，更不要說中華女籃。

U18亞青中華女籃是台灣女籃未來10年希望，U18四名年輕台柱，成就今年U18亞青女籃打進明年U19世界盃夢想。

U18中華女籃今年陣容非常特刺，兩名擅長持球、控球、突破、組織，能自己得分又會創造機會後衛張聿嵐、宋瑞蓁是後場靈魂指揮官和大腦，184公分中鋒蕭豫玟能攻擅守，攻防統治力十足，182公分長人游沁樺有裡有外還有三分冷箭，球路靈活。蕭豫玟今年亞青場均19.2分、13.5籃板，入選今年亞青第一明星隊。

U18中華女籃184公分中鋒蕭豫玟(11號)攻守全能，U18亞青女籃場均19.2分、13.5籃板，人選第一明星隊。 擷圖自FIBA官方網站

現代籃球最需要基本功有三個特點，一、出色持球能力，尤其是後場鋒衛球員，每個球員都要能持球、突破，自己創造得分機會。二、穩定投籃和外線能力，沒有出色投籃和三分球，已經很難在國際賽打出名堂。三、防守強度和對位能力。

171公分張聿嵐是U18亞青中華女籃喬丹，球路全能球技全面，膽識十足，擅長打開僵局，負責關鍵球。160公分宋瑞蓁是控球指揮官，國際賽需要他的持球、突破、帶動，尤其是搭檔張聿嵐，兩人各有特色，都能持球，創造力十足。

U18中華女籃兩名長人都是一時之選，內線有強度、高度，攻防一體，除非禁區攻勢和接應還能拉開空間放三分冷箭，速度跟得上，完美符合現代籃球小球趨勢。

U18亞青中華女籃今年的成功並非偶然，U18「黃金世代」已經準備接棒，2017年世大運中華女籃「黃金世代」逐漸被埋沒、遺忘之際，U18亞青中華女籃用另一種表現，喚醒台灣女籃所有曾經的輝煌記憶。

台灣女籃要迎頭趕上日本，要拉近與大陸、紐西蘭、澳洲、南韓差距，女籃職業化是必然目標，重建台灣女籃機制和產業，帶來更強大競爭力和刺激勢在必行。

給女籃球員一個希望和更好舞台，給球迷一個更好理由回來，給廠商、企業、支持者一個更適合產業平台，現在「正是時候」!