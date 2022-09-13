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日職／強擋吉田打擊王三連霸 松本剛成火腿最大驚奇

聯合新聞網／ 福耳
松本剛(右)今年脫胎換骨，打擊率超過3成4，暫居洋聯打擊王。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團
松本剛(右)今年脫胎換骨，打擊率超過3成4，暫居洋聯打擊王。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

洋聯本季出現前所未有的激戰，目前在前段班的3隊彼此之間竟然完全沒有勝差，軟銀以稍高的勝率暫居龍頭，而第5名的羅德與軟銀也只有5場勝差，在季賽僅剩下不到一個月，各隊大概都還有15場左右的比賽要進行的情況下，誰能奪下聯盟優勝，以及能否打進季後賽，都還有很大的變化，不過在這白熱化拉鋸的5隊之外，有1隊卻早早就落到只能旁觀的地步，這隊就是火腿。

火腿本季已打了127場比賽，戰績是51勝73敗3和，勝率只有4成11，在洋聯墊底，距離前一名的羅德有9.5場勝差，火腿去年季後宣布由新庄剛志接掌兵符，剛開始話題不斷，但職棒畢竟是要用實力及成績說話，火腿戰績從開季後就不理想，4月結束時就以9勝19敗落入墊底並自此不得翻身，第33場比賽後確定無法自力奪下優勝，8月中及9月初則是分別確定無法自力打進季後賽及優勝絕望，現在離前段班有14.5場的勝差，這幾天過後可能就會確定無緣季後賽了。

新庄接掌兵符後的首季打成這樣其實並不意外，也如各界球評預期，火腿在攻守兩端都不如其他隊是墊底的主因，2成31的打擊率雖贏過羅德及西武，但397分的總得分卻是聯盟最低；相對地470分的總失分則是聯盟最多，3.45的防禦率僅贏過樂天，另外78次的失誤也是聯盟第2多的，如果不針對這些缺點改善，明年或許也會是同樣的狀況。

火腿雖然今年戰績不佳，在投打兩方仍有收穫，首先是投手方面，20年的第一指名伊藤大海上季在新人年的表現就十分突出，整季先發23場，拿下10勝9敗，防禦率僅有2.90，是去年日本能在東京奧運奪金的一大功臣，雖然最後沒有拿到新人王，但也獲頒新人特別賞；今年伊藤沒有發生所謂的二年級生撞牆期，先發22場同樣拿下10勝9敗，連續2季都有雙位數勝投，另有2場完封，2.97的防禦率也與上季相差不遠，已成火腿新王牌。

東京奧運國手伊藤大海今年並未發生二年級生症候群，連續2年拿下10勝，成為火腿新王牌。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團
東京奧運國手伊藤大海今年並未發生二年級生症候群，連續2年拿下10勝，成為火腿新王牌。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

過去幾年大多是4、5號先發的左投加藤貴之，今年有非常明顯的進步，先發18場拿到6勝6敗，防禦率僅有2.05，他在交流戰先發4場，投26局無失分，如果補足投球局數的話，就會成為洋聯榜上第2名，僅次於山本由伸，另外加藤也是本季最強的控球機器，投出82次三振，保送卻只有7次，K/BB比是驚人的11.71，這種比例通常在中繼後援投手才會出現，更是與其他投球局數超過100局的先發投手不同檔次；再加上一直是火腿陣中穩定先發，雖在今年7月中因骨折而休養一個月，但先發場次仍有20場，投出7勝7敗3.14防禦率的上沢直之，火腿未來幾年的先發三本柱已然成形。

左投加藤貴之今年有明顯的進步，防禦率可排進洋聯前3名。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團
左投加藤貴之今年有明顯的進步，防禦率可排進洋聯前3名。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

打者方面，松本剛無疑是本季最大驚奇，11年加入火腿後，只在17年打出單季110支安打的成績，其他幾年的安打總數加起來還不到百支，沒想到今年脫胎換骨，打擊狀況從開季就維持在高檔，雖然7月底因自打球導致左膝骨折休養一個月，但本季已打出126支安打，打擊率高達3成46，暫居洋聯打擊王，吉田正尚以3成21居次，松本在9月的打擊狀況有下滑跡象，僅有2成5，吉田則是3成67，如果松本能挺住，不但能擋下吉田的打擊王三連霸，還將會成為洋聯自11年以來的右打者打擊王，無論如何，松本在今年已成功地創下個人最佳紀錄。

另外，被期待能為火腿新生代主砲的清宮幸太郎，本季的打擊率雖然仍只有2成，不過13轟及36分打點是單季最高，同樣類型的還有万波中正，打擊率2成06，但也有全隊最多的14轟及40分打點，不過兩人的共通點還有極高的三振率，被三振都超過100次，不管如何，至少長打出來了，選球就再多練吧。

清宮幸太郎(右3)今年已打出13轟，雖然打擊率不高，但長打火力有養出來的跡象。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團
清宮幸太郎(右3)今年已打出13轟，雖然打擊率不高，但長打火力有養出來的跡象。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

註. 數據統計至9/11為止。

棒球專欄 日本火腿鬥士 BIGBOSS 吉田正尚 伊藤大海

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