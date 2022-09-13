張育成遭指定讓渡並非壞事 任務完成等候明年再戰

旅美的台灣棒球選手張育成上大聯盟後，並非童話故事所述「從此過著幸福快樂的日子」，而是當起浪人奔波，在克里夫蘭守護者隊開季、感染COVID-19缺陣近一個月，5月30日交易到匹茲堡海盜隊，7月5日再戰坦帕灣光芒隊，達成生涯百安又被指定讓渡。或許，這注定成為他生涯寫照，將以浪人身份行走聯盟。

以工具浪人身份四處打球，未必是不好的結果。要知道，一個球隊26人名單只有一位先發野手，但卻需要三到四名替補球員，工作其實很簡單！等候總教練差遣，上場處理一項指定任務，譬如消耗投手投球數、對付特定左投或右投手，執行打帶跑戰術將跑者推進，抑或敲出犧牲打，這些工作並非每個人都願意或能做到，卻可突顯替補球員價值。

在大聯盟擔任替補球員是艱鉅工作，吃力不討好還得隨時準備好，出場也許就那幾分鐘，少到觀眾不記得你的名字。但成功的話，就能為球團追求的勝利做出貢獻，就像張育成曾兩度登上投手丘，負責消化剩餘局數，協助牛棚投手喘息應付翌日比賽，這角色很適合他。

另一個角度觀之，鎖定各隊三至四名替補的名單難度比先發低，只要確保在防守端擔任多個位置即可，這正好是張育成強項，無論是一壘、二壘、游擊、三壘都難不倒，假設能多練個外野守備，將更有利於角逐替補名單。如今被指定讓渡，代表張育成已完成任務，在主力法蘭柯（Wander Franco）受傷之際維持光芒隊角逐美聯冠軍的希望，再來的發展不妨耐心留在3A，光芒隊應可能留人，讓他明年春訓再衝26人名單。

於坦帕灣的兩個月內，張育成在打擊上的火力有所發揮，且兩度站上投手丘消耗局數，可以看出球團將其當成工具人看待，這也很適合張育成生涯發展。 美聯社

以目前球團和媒體評價，才27歲的張育成可以留下。至少，各方面顯示持續在進步，擠入先發或許有難度，但擔任可靠的替補綽綽有餘。從7月初報到至今兩個多月，張育成一共出賽36場，96個打數貢獻25支安打含三支二壘安打、三支全壘打，貢獻12分打點，打擊率2成60，整體攻擊指數達0.690，創下生涯最佳且證明自己能敲長打，連七場安打顯示會針對密集的賽事做好調整。

觀察年度成長軌跡，張育成的進步亦是有目共睹。據棒球數據網站Savant資料，張育成幾項數據包括：擊球初速（Exit Velocity）、擊球率（Barrell ％）、強擊球率（Hard Hit rate），預期加權上壘率，以及揮空率、被三振率、保送率等，均較去年有所提升。被指定讓渡並非張育成表現不好，而是球團權衡利弊考量下，所做出的無奈決定，至於他是好還是不好的球員，我們不能以換隊頻率給予評價。

在大聯盟以替補工具人身份討飯吃的例子比比皆是，以我較熟悉的其中一人是卡洛（Jamey Carroll），2010年與2011年效力洛杉磯道奇隊與郭泓志當隊友，也因為這機緣得以近距離觀察。2010年他足足打了133場比賽，曾出現游擊、三壘甚至左外野三個位置，351個打數的打擊率達2成91，貢獻23個打點、12次盜壘成功，精彩守備經常登上媒體，也贏得眾多掌聲。

2010、2011年郭泓志的隊友卡洛，生涯也是以工具人身份浪跡天涯，一路從加拿大飄到洛磯山，又從俄亥俄州前進風光明媚的加州，最後是在堪薩斯州結束長達11年的職棒生涯。 陳光立／攝影

道奇隊只是卡洛生涯其中一站，1996年被華盛頓國民隊的前身蒙特婁博覽會隊選入後，2002年首度晉升大聯盟，2006年前往科羅拉多洛磯隊、2008年是在克里夫蘭，2010年洛杉磯待了兩年，2012年轉往明尼蘇達雙城隊，最後是2013年於堪薩斯皇家隊結束生涯。卡洛並沒太多機會站穩先發，也不像未來之星動輒拿下八年、十年合約，但憑藉可打多個位置和絕妙防守站穩腳步，最早以二壘手出道，最終生涯守游擊、三壘的機會卻比二壘還多，很適合張育成借鏡，只要做好準備功夫，就有球團給機會，對於這位台灣小將我們勿需擔憂，明年春訓就有好消息。