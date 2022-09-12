上半季自我感覺良好 洋基、大都會雙陷空前危機

哪隻大聯盟球隊的球迷感覺最幸福？根據今年六月份的一份調查，拔得頭籌的是近四年年年打進季後賽（但也年年在國聯季後賽止步）的小資球隊釀酒人，充分展現了密爾瓦基球迷「知足常樂」的風範。二、三名則分別是去年的冠軍勇士及今年大有可能重返季後賽的水手。

雖說這份榜單的前三名看不到紐約兩強的身影，但洋基跟大都會無疑是上半季最讓自家球迷感到揚眉吐氣的球隊。在洋基五、六月打出超狂的43勝15敗後，所有人問的不是洋基能不能重返榮耀，而是今年的洋基算不算是史上最強球隊之一。至於大都會在季前「富爸爸」老闆柯恩（Steve Cohen）宣佈「我全都要」、挖來以薛則（Max Scherzer）為首的一票球星後，也是開季沒多久就穩居分區第一，五月底更一度將與第二名勇士的勝差擴大到10.5場。

洋基在6月中下旬時勝率一度達到驚人的.754，也就是打4場能贏3場，球隊士氣高昂一片歡欣鼓舞，準備挑戰歷史紀錄。 歐新社資料照片

然而球場上沒有永遠的贏家，反倒是「囂張沒有落魄的久」往往更為常見。八月份洋基跌破眾人眼鏡寫下自1991年9月以來單月最差戰績（10勝18敗），如果不是9勝18敗的老虎「情義相挺」，差點就成為美聯倒數第一。洋基與分區第二的勝差也從兩個月前的15.5場拉近到僅剩3.5場。而與此同時大都會的表現足以讓洋基無地自容——他們下半季的勝率（.638）甚至比上半季（.624）還高——奈何後有勇士這個最可怕的追兵。進入六月後勇士的勝率是傲視群雄的.719（64勝24敗）。即便大都會戰績也不差（54勝35敗），原本領先達兩位數的勝差仍被狠狠歸零，甚至在上週末一度被勇士「彎道超車」搶去分區第一。

「帝都」球迷原已準備好在今年十月迎接「地鐵大戰」（Subway Series），誰也沒想到紐約雙雄竟會落得如此境地。說到底傷痛自是不可不提的原因。上半季健康得出奇的洋基終於在季中迎來一波又一波的傷兵。從先發投手塞佛里諾（Luis Severino）躺回60天傷兵名單、牛棚主將金恩（Michael King）跟「最強助拳人」卡本特（Matt Carpenter）整季報銷一路持續不斷更新，一直到最近的瑞佐（Anthony Rizzo）偏頭痛與勒梅休（DJ LeMahieu）腳趾發炎，就連季中交易來的外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）也未能倖免於難揮棒揮到骨折。至於大都會雖然全員大多保持健康，更在八月初喜迎王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom）王者歸來，但福兮禍所伏，馬上大都會就失去他們的另一張王牌——因腹肌拉傷登上15天傷單的薛則以及進攻主力之一的右外野手馬特（Starling Marte）。

突如其來的傷兵潮是洋基節節敗退的主因，近來連剛交易過來沒多久的班寧坦迪也莫名奇妙地出現骨折。 美聯社

乍看之下，大都會的傷兵問題並不比洋基來得嚴重，同時他們的近況也遠勝洋基。但要命的是，正迎頭趕上的勇士不但整體戰力相較大都會毫不遜色而且更為健康。在僅剩二十多場例行賽的最後衝刺階段，任何一場勝負都有可能是決定分區冠軍誰屬的關鍵——而且未來大都會還有三場作客勇士主場的比賽要打，偏偏一時之間少了薛則跟馬特這兩員主將。一旦大都會落居分區第二，雖說外卡已是囊中物，但從原本季後賽首輪可以高掛免戰牌的第二種子，一下變成要跟強敵費城人或教士打三戰兩勝的外卡賽，不啻有如從天堂落入地獄。

反觀洋基，雖然他們拿下分區冠軍的機率（根據多家網站模擬都在八成以上）遠較大都會樂觀，然而他們下半季要死不活、讓總教練布恩（Aaron Boone）氣到拍桌的表現才真正令人憂心。原本看似強大的先發投手陣容跟鐵牛棚已因傷兵變成「半殘」。雖說是事後諸葛，但現在看來交易大限前換走本季表現出色的先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）無疑是雪上加霜。上半季橫掃全聯盟的進攻火力（以.776的OPS位居第一）如今也變成賈吉（Aaron Judge）「一神帶八坑」。如果扣除賈吉依舊神勇的表現（打擊三圍是不可思議的.356/.500/.816外加22發全壘打），他的隊友下半季打擊三圍只有.212/.329/.279，OPS是不折不扣的全聯盟墊底。就連一向傲人的守備（目前進階數據仍居前幾名）也開始走鐘——前天希克斯（Aaron Hicks）就來個漏接飛球後搞不清楚界內還界外的脫線演出。如今洋基不但季初冠軍呼聲最高的態勢早已蕩然無存，就連主場都能聽到滿場噓聲。

要是沒有賈吉近乎瘋狂的開轟打回不少勝場，洋基可能已經將分區第一寶座給拱手讓人了。 美聯社

雖說洋基跟大都會「殊途同歸」，都在例行賽最後關頭成了失速列車。憑藉著上半季累積的雄厚本錢，一張季後賽門票仍已穩穩到手。然而不論是兩隊的老闆、總管或球員都心知肚明，打進季後賽對支持他們的球迷來說不過是個開始，能在季後賽走多遠才真正決定他們是否成功以及老闆砸下的幾億美金（團隊薪資分居全聯盟二三位）是否有其價值。