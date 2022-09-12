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中職／林立挑戰夢幻打擊四冠王 旅日發展機會卻極渺茫

聯合新聞網／ Ramos
樂天桃猿強打林立中秋夜在台南球場炸出雙響砲，使得他在四項打擊排榜中都暫居第一，果然如球隊總教練曾豪駒之前所說的林立有實力挑戰國外職棒。 圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿強打林立中秋夜在台南球場炸出雙響砲，使得他在四項打擊排榜中都暫居第一，果然如球隊總教練曾豪駒之前所說的林立有實力挑戰國外職棒。 圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿開路先鋒林立表現超亮眼，前天對統一獅單場雙響砲，本季累計打擊率0.341、12支全壘打、70分打點、114支安打都暫居全聯盟第一，外加排名第三的17次盜壘成功，數據相當可怕，有機會挑戰成為中職史上第三位打擊四冠王，樂天總教練曾豪駒曾鼓勵林立旅外發展，然而現實的考量是，他要出國打拚的機會恐怕不大。

1998年前興農牛洋砲怪力男(Jay Kirkpatrick)出賽104場，以打擊率0.387、31支全壘打、101分打點、137支安打拿下打擊四冠王，也是中職史上第一人，上壘率0.516至今仍為中職紀錄。

1991年怪力男加盟洛杉磯道奇，7年期間都無法拚上大聯盟，小聯盟生涯在3A層級累計152打數僅1轟，2A層級累計852打數35轟，1998年來台大放異彩，無奈不會打內角球的弱點太明顯，該年總冠軍戰就慘遭味全龍針對修理，隔年例行賽表現一落千丈，季中即遭解約。

前興農牛洋將怪力男打擊實力恐怖，在1998年締造出中職史上首次打擊四冠王的紀錄，但挑戰大聯盟卻還是失敗，不會打內角球是他的致命傷。 聯合報系資料照片
前興農牛洋將怪力男打擊實力恐怖，在1998年締造出中職史上首次打擊四冠王的紀錄，但挑戰大聯盟卻還是失敗，不會打內角球是他的致命傷。 聯合報系資料照片

2017年「大王」王柏融出賽115場，以打擊率0.407、31支全壘打、101分打點、178支安打拿下打擊四冠王，繼怪力男之後中職史上第二人；巧合的是，王柏融該年全壘打和打點都和怪力男四冠王年度一模一樣。

王柏融2016年就以單季200支安打、打擊率0.414雙雙締造中職大紀錄，短期內很難被超越，也是因為那幾年表現太過驚人，2018年球季結束王柏融取得旅外機票，風光加盟日本火腿。

王柏融在中職生涯出賽378場，打擊率0.386、上壘率0.464、長打率0.646，1484打數擊出573支安打，敲出86發全壘打，另有319分打點、49次盜壘成功，成績相當夢幻。

然而，王柏融旅日表現不佳，4年期間總計出賽249場，打擊率0.234、上壘率0.302、長打率0.351，675打數擊出158支安打，只有14轟、92分打點、1次盜壘成功，今年30打數只敲1安，打擊率0.033，成績相當黯淡。

說真的，王柏融成績不佳令不少人相當意外，畢竟他在中職的成績屬超頂尖，但在日職打得卻十分掙扎，顯見兩國職棒投手實力、守備穩定度差距不少，加上王柏融那幾年中職歷經「彈力球」年代，打擊數據多少有被美化。

王柏融在日職的表現與在中職時有難以想像的巨大落差，這讓許多台灣球迷都感到非常意外與難過。 擷圖自日本火腿鬥士官方推特
王柏融在日職的表現與在中職時有難以想像的巨大落差，這讓許多台灣球迷都感到非常意外與難過。 擷圖自日本火腿鬥士官方推特

今年球季林立確實打得相當出色，而且打擊率、全壘打、打點、安打都領先群雄，大有機會勇奪打擊四冠王，只是，他也可能刷新2000年林仲秋單季15轟紀錄，成為中職最少轟的全壘打王。

單季不到15轟，林立並非長打型打者，顯然很難受到日本職棒球隊青睞，加上王柏融旅日表現不如預期，這些都會讓日職球探對中職打者評價重新評估，而且，林立二壘守備接球、傳球、守備位移都不算出色，這樣的打者在日職也不算特別，導致他很難旅日發展，去美職的機會應該也不大。

棒球專欄 樂天桃猿 林立 曾豪駒 王柏融

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