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日職／韓職無雙洋將屢掉漆 重金挖角竟成薪水小偷

聯合新聞網／ Hiyan
左投蘇亞雷斯有過4年大聯盟經驗，去年在LG雙子隊投出10勝2敗、防禦率2.18，今年卻在日職一勝難求，已經不在龍頭球隊養樂多燕子的戰力構想內。 歐新社資料照片
左投蘇亞雷斯有過4年大聯盟經驗，去年在LG雙子隊投出10勝2敗、防禦率2.18，今年卻在日職一勝難求，已經不在龍頭球隊養樂多燕子的戰力構想內。 歐新社資料照片

去年日本職棒有包括桑斯（Jerry Sands）、坦姆斯（Eric Thames）、桑奇斯（Ángel Sánchez）等3名從韓國職棒KBO轉戰日本職棒NPB的高薪洋將遭到解約。尤其年薪高達3億4,000萬日圓的桑奇斯，兩年在巨人隊只拿下13勝，使得韓職KBO經驗的洋將在日本評價直直落。

今年球季狀況不僅不見好轉，而且還呈現更加低迷，極有可能3人在季後都不被續約。

季初養樂多燕子隊補進了LG雙子星隊左投蘇亞雷斯（Andrew Suárez）。有過4年大聯盟經驗的蘇亞雷斯，去年首度加盟韓職，靠著大幅度的曲球、滑球為武器，在LG雙子隊投出10勝2敗、防禦率2.18的優異成績，以9,100萬日圓的單年合約加盟養樂多隊。對於養樂多來說，過去他們有過林昌勇（NPB累積128次救援成功）、葛萊辛格（Seth Greisinger；2007年勝投王）等KBO洋投表現活躍的例子，加上可以補強欠缺的先發左投戰力，因此寄望甚深。但是本季蘇亞雷斯先發出賽5場沒有任何勝敗成績，防禦率高達6.53，連3場先發投不滿5局，6月底對巨人投2局失5分被KO之後就沒有在一軍登板過。

反觀去年為止在養樂多效力3個球季的另一名蘇亞雷斯（Albert Suarez），今年轉投效KOB的三星獅隊，雖然因為球隊戰績墊底，只有4勝7敗，不過防禦率2.45居聯盟第四名。另一方面，也反映了NPB、KBO的實力差距。

比較可惜的是小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）還是不見起色。進入日職第二年球季的小羅哈斯，7月賽程結束時只有0.200打擊率、4支全壘打、OPS0.685，被降入二軍。原本被視為他可能就此在二軍待到球季結束隨後被解約，沒想到8月初大山悠輔發生確診，使得小羅哈斯意外獲得「重生」機會。小羅哈斯把握這個千載難逢的機會，8月份出賽21場比賽，打出0.328打擊率、4支全壘打、13分打點、OPS0.974，是他加入阪神這兩年最出色的演出。終於展現韓國職棒MVP該有的身手，也使得小羅哈斯的「減薪續留」出現大逆轉。但進入九月之後他的低迷狀況再度故態復萌，16個打數只出現1支安打，打擊率0.063，加上9日對橫濱DeNA之戰又發生平凡飛球的接球守備失誤飽受批評。

若不是另一名洋砲馬提（Jefry Marté）今年狀況也不好，加上長期受傷，小羅哈斯今年的機會只會更少。去年他出賽60場，0.217打擊率、8支全壘打、21分打點、OPS0.633，兩年的合約，今年原本少掉疫情調整不及以及適應不良等負面因素，被不少球迷期待可以發揮真本領，無奈至今出賽81場，0.231打擊率、8支全壘打、25分打點、OPS0.744，雖有進步，但是以一個年薪高達2億6,000萬日圓的助拳人來說，是相當不及格的成績單。阪神注定繼2018年3億4000萬高薪簽下羅薩里歐（Wilin Rosario）之後，再度被KBO的薪水小偷所拖累。

阪神另外一個從韓職找來的洋投阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）今年完全定位在牛棚，一度是勝利方程式的一員，不過7月之後狀況持續不佳，9月3日對巨人稱不滿1局就失掉4分之後被降入二軍。防禦率高達4.70不僅不及格，在整個牛棚防禦率2.35、高居央聯第一的阪神牛棚當中，更加顯得難堪。

阿爾坎塔拉2020年在韓職斗山熊拿下單季20勝佳績，但轉到阪神虎之後卻是連中繼都投不好。 歐新社資料照片
阿爾坎塔拉2020年在韓職斗山熊拿下單季20勝佳績，但轉到阪神虎之後卻是連中繼都投不好。 歐新社資料照片

阿爾坎塔拉2020年轉戰斗山之後投出無雙成績，單季拿下20勝2敗，勝率高達0.909，獲得勝投、勝率雙冠王，防禦率2.54也相當優異。無奈這兩年成績平平，不僅先發地位不保，轉往牛棚也不見起色，阪神2億日圓的投資失敗。

棒球專欄 養樂多燕子 阪神虎 斗山熊

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