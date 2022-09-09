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歐錦賽看NBA球星封神 美國籃球優勢不再

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
NBA三大歐洲籍球星安戴托昆波、唐西奇、約柯奇(左至右)在歐錦賽大發神威，各自有不可思議的表現！ 美聯社
NBA三大歐洲籍球星安戴托昆波、唐西奇、約柯奇(左至右)在歐錦賽大發神威，各自有不可思議的表現！ 美聯社

2022歐洲籃球錦標賽如火如荼，NBA三大球星斯洛維尼亞後衛唐西奇、希臘前鋒安戴托昆波、塞爾維亞中鋒約柯奇正在封神。更精準一點說法是：美國籃球優勢不再，歐洲球隊和帶隊球星實力不但拉近與NBA差距，超級球星統治力和主宰比賽方式，甚至比NBA還要更NBA。

唐西奇9月8日對法國之戰瘋砍47分，帶領斯洛維尼亞擊敗法國，搶下分組第一，唐西奇也締造歐錦賽65年來單場最高得分。曾經是世界籃球第一球星，已經從NBA退休前馬刺後衛吉諾布里送上讚嘆：「23歲的唐西奇在歐錦賽神奇表演太不真實，他的表現難以置信」。

唐西奇統治比賽方式就像他在NBA達拉斯獨行俠一樣，包攬球權，負責所有進攻戰術和策應，無限一對一單打。法國儘管禁區有216公分NBA灰狼中鋒戈貝爾坐鎮，但法國還是被唐西奇一人擊垮。

NBA兩屆年度最佳防守球員戈貝爾(中)卯起來防守，但還是無法阻止唐西奇(右)狂飆47分。 美聯社
NBA兩屆年度最佳防守球員戈貝爾(中)卯起來防守，但還是無法阻止唐西奇(右)狂飆47分。 美聯社

唐西奇是未來NBA最有價值球員，甚至有可能成為看板球星，他也是獨行俠未來奪冠最主要依靠。唐西奇歐錦賽五戰場均 26.6分、8.6籃板、6.8助攻，投籃命中率5成3。

就在唐西奇創造單場47分神蹟前一天，希臘前鋒安戴托昆波對烏克蘭才剛締造單場41分，過去25年歐錦賽單場最高得分。安戴托昆波今年歐錦賽場均31分、10.3籃板，投籃命中率高達6成3，罰命中率8成4。今年「字母哥」安戴托昆波已經不是過去那個可以被區域聯防、圍堵困住守死的字母哥。

四年前歐錦賽，兩屆NBA年度最有價值球員安戴托昆波曾被希臘教練按在板凳，因為希臘並沒有因為安戴托昆波的存在變得更好，團隊戰力更緊密，面對區域聯防、針對性層層圍堵，安戴托昆波球技和能力還撞不開這堵牆。

當年安戴托昆波在場上還不能精準解讀比賽，無法打出自己身體優勢和對位，更沒辦法為希臘帶來個人和團隊戰力。希臘教練沒有辦法，當安戴托昆波打不出章法，希臘團隊攻防戰力都沒能因為安戴托昆波提升情況下，只能讓字母哥回到板凳。

今年字母哥已經不再是四年前那個不懂解讀比賽，不知如何展現身體、天賦、球技優勢，同時不懂如何帶隊贏球的毛頭小子。安戴托昆波今年歐錦賽無人能擋，面對圍堵、針對性防守、區域聯防帶包夾，安戴托昆波打得更有技巧更聰明，傳球、突破、攻擊籃框都展現更高效率。

安戴托昆波(中)跟四年前首次打歐錦賽時的表現已是判若兩人，經過四年的季後賽磨練，字母哥在禁區已經有讓對手無解的宰制能力。 美聯社
安戴托昆波(中)跟四年前首次打歐錦賽時的表現已是判若兩人，經過四年的季後賽磨練，字母哥在禁區已經有讓對手無解的宰制能力。 美聯社

兩屆NBA年度最有價值球員，2020-21年球季帶領公鹿成功奪冠，安戴托昆波四年前跟四年後展現完全不同帶領能力和個人表現。安戴托昆波進化的不只是閱讀比賽能力，他的投籃、球技、團隊意識和攻防主宰力，無可挑剔。

今年歐錦賽安戴托昆波三戰一共站上罰球線38次，罰進32球，每場至少可以創遺12+罰球機會，罰球命中率超過8成4。是誰說安戴托昆波只會靠身體打球，不懂如何閱讀比賽，展現個人優勢和團隊合作？

過去兩屆NBA最有價值球員丹佛金塊中鋒約柯奇是今年歐錦賽另一尊神，做為塞爾維亞鎮隊之寶，約柯奇今年歐錦賽四戰場均19.8分、10.5籃板，投籃命中率6成5。約柯奇還處於歐錦賽「度假狀態」，因為他每場只打不到26分鐘，輕描淡寫信手捻來，塞爾維亞還沒真正發力。

身為近兩屆NBA年度MVP，約柯奇(左)在歐錦賽小試身手就能碾壓對手，他現在可能還在養精蓄銳，要幫塞爾維亞報上屆在冠軍賽敗給斯洛維尼亞的一箭之仇。 美聯社
身為近兩屆NBA年度MVP，約柯奇(左)在歐錦賽小試身手就能碾壓對手，他現在可能還在養精蓄銳，要幫塞爾維亞報上屆在冠軍賽敗給斯洛維尼亞的一箭之仇。 美聯社

唐西奇、安戴托昆波、約柯奇在歐錦賽表現和統治力前所未見，這是歐洲籃球勢力崛起，也是歐洲球星統治NBA最有力展示。安戴托昆波和約柯奇兩人包辦過去四年NBA年度最有價值球員，唐西奇也被視為未來年度MVP第一熱門和NBA看板球星，三大NBA球星不但能在NBA打出MVP表現和帶隊能力，更能在世界籃球展現無與倫比統治力。

美國籃球優勢愈來愈小，NBA籃球統治力也在削弱中，今年歐錦賽是一個重要指標，歐洲籃球整體水平不僅拉近與NBA差距，歐洲球星也在展現前所未見主宰力。

下屆世錦賽和下屆奧運，NBA如果沒有派出精英中的精英美國隊，老美籃球王國這塊看板將岌岌可危。

NBA專欄 歐錦賽 唐西奇 安戴托昆波 約柯奇

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