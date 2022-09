生涯尾聲與詹姆斯有天壤之別 安東尼恐難重返聯盟

近日詹姆斯(LeBron James)在個人社群上曬出父子三人極為相似的戰斧式扣籃比對照,逐漸顯示詹姆斯離夢想中父子聯手在聯盟征戰的畫面似乎也越來越有想像空間。大兒子布朗尼(Bronny James)最快在2024年就能投身NBA選秀,目前國外眾家媒體普遍預測他將在首輪末或者次輪中選,但是已收到多家NCAA一級名校獎學金報價的布朗尼若能在大學戰場更加成熟,排名仍有提升可能。 至於二兒子布萊斯(Bryce James)的身體靜態條件比哥哥更好,目前才要讀高二,未來可塑性更高。

即將邁入生涯第20個球季的37歲老將詹姆斯至今仍是球隊不可或缺的核心,上季例行賽更繳出生涯次高的場均30.3分,8.2籃板6.2助攻及1.1火鍋,老將價值越陳越香,在他超嚴謹的飲食與訓練自律下,打到40歲以上看來都不是問題,他所擁有的父子同隊的籃球夢也很可能在將來成真。而反觀同梯老友,38歲的安東尼(Carmelo Anthony)的生涯後期走向卻和詹姆斯大相逕庭。

🤯🤯😤😤 WHOA!!!! Just kids from Akron!!!! 🤴🏾🤴🏾🤴🏾🔥🔥 The Chosen One x The Chosen Sons #JamesGang👑 #TheLegecyContinues 📸 Jeffery A. Salter @SInow

https://t.co/m7YE9nHthw pic.twitter.com/ShWIvGWO86