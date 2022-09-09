生涯尾聲與詹姆斯有天壤之別 安東尼恐難重返聯盟

近日詹姆斯(LeBron James)在個人社群上曬出父子三人極為相似的戰斧式扣籃比對照，逐漸顯示詹姆斯離夢想中父子聯手在聯盟征戰的畫面似乎也越來越有想像空間。大兒子布朗尼(Bronny James)最快在2024年就能投身NBA選秀，目前國外眾家媒體普遍預測他將在首輪末或者次輪中選，但是已收到多家NCAA一級名校獎學金報價的布朗尼若能在大學戰場更加成熟，排名仍有提升可能。 至於二兒子布萊斯(Bryce James)的身體靜態條件比哥哥更好，目前才要讀高二，未來可塑性更高。

即將邁入生涯第20個球季的37歲老將詹姆斯至今仍是球隊不可或缺的核心，上季例行賽更繳出生涯次高的場均30.3分，8.2籃板6.2助攻及1.1火鍋，老將價值越陳越香，在他超嚴謹的飲食與訓練自律下，打到40歲以上看來都不是問題，他所擁有的父子同隊的籃球夢也很可能在將來成真。而反觀同梯老友，38歲的安東尼(Carmelo Anthony)的生涯後期走向卻和詹姆斯大相逕庭。

詹姆斯、安東尼這對史上留名的黃金03梯雙前鋒，終於在征戰了18個年頭後在洛杉磯聯手打拼，只為一座總冠軍。 但很可惜，上季湖人老將圓夢列車的效果不如預期，首先是三巨頭戴維斯(Anthony Davis)、詹姆斯、衛斯特布魯克(Russell Westbrook)合體效益非常差，戴維斯、衛斯特布魯克相繼受傷，衛斯特布魯克又難以完美融入湖人運作體系，陣中更有一群傷兵滿營的老將輪值，球隊最後還是只能走回老路，球給詹皇就對了。

西區的新銳勁旅不斷竄出，殘缺不堪的湖人想當然被屏除在季後賽門外，為期一年的老將圓夢列車宣告正式瓦解。

安東尼上季表現不差 至今卻仍乏人問津

安東尼上個球季場均26分鐘的出賽，打了69場，表現其實不差，13.3分4.2籃板1助攻，投籃命中率44%，三分球命中率37.5%，只不過體能下滑卻是不爭的事實，至今都快開始備戰新賽季了，自由身的安東尼卻依舊乏人問津。

即便休賽季看過安東尼多次在網路流傳的的訓練、對抗賽影片，可以看出甜瓜仍保持相當好的體態與精準的投籃，但是這回的失業，會再有哪支球隊會像2019年的拓荒者一樣願意再提供非保障合約讓安東尼繼續在聯盟舞台奔馳嗎？

2003梯的進攻萬花筒安東尼，其職業生涯全盛期就是個強悍的無冕王代表，拿過大大小小的無數獎項，奧運賽場更有三金一銅的剽悍戰功，甜瓜被K教練讚賞為最適合打國際賽的NBA球員，但甜瓜職業生涯卻始終缺乏一枚總冠軍戒。

安東尼(右2)曾在2012-13球季以場均28.7分獲得聯盟得分王。 歐新社資料照片

被喻為小前鋒投籃教科書的安東尼，其三重威脅的試探，旱地拔蔥跳投，面框轉背框的強打運用得如火純青，進攻技巧的全面展現一直是甜瓜球風極具觀賞性的主因。但是隨著年紀增長，許多仰賴著瞬間爆發力的進攻動作做起來不再到位，威脅性下降之外，最主要也沒有球隊願意給他那麼多的球權在手，讓他必須在生涯後期改變並適應配合球隊主力打法抑或是學習從板凳出發。 他在拓荒者從非保障合約打到讓球團信服並轉為全額保障，安東尼轉換心態與球風上面的轉型也令人欽佩。

對比詹姆斯，不是安東尼弱掉，是天選之人詹姆斯的硬體條件太為驚人了，兩人的天賦與生涯輝煌戰績都足以名留青史以將來進入名人堂了。

只是這回的失業安東尼比三年前更為艱辛，當時他為了減輕身體負擔還刻意減重來延長籃球生涯，雖然說可能會犧牲一些甜瓜式著名的對抗性，但事實證明他在拓荒者兩個賽季仍有實力扮演稱職功能型球員。

現在則是更老的安東尼，雖在進攻端不用擔心他紮實的基本功，主要是攻守轉換以及防守端的速度跟不上，將需要隊友更多的協防幫忙。若要有球隊有缺額願意考慮安東尼的話，那也會需要陣中必須有協防範圍夠大，機動性足夠的大前鋒去補足甜瓜當今球技上的限制，否則甜瓜這一回真的很難獲得有球隊的青睞。

安東尼(右)在進攻方面雖然還是寶刀未老，但在防守上卻是有不少問題，這個因素讓他至今還找不到新東家。 歐新社資料照片

無論是否有球隊願意在開季前，或者球隊面臨傷兵潮時願意考慮簽下安東尼，我都很期待能看到安東尼重新披上戰袍馳騁第20個賽季。即便他無法像詹姆斯一樣打到現在仍保有皇帝級待遇，但安東尼願意放下身段去配合團隊，去扮演好替補角色只為持續在球場上燃燒，這曾經的最強無冕王就值得球迷們的尊敬。

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