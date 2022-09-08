大谷翔平包辦MVP、塞揚獎？尾盤拉一波不無可能

究竟美聯MVP該頒給大谷翔平還是「法官」賈吉(Aaron Judge)，是大聯盟球季最後一個月極度熱議的話題。大谷今年二刀流的極品表現完全不輸拿下MVP的上季，而賈吉則有是否超越馬里斯(Roger Maris)單季61轟障礙的話題紀錄加持，兩人表現可說難分軒輊。但可能比較少人注意到大谷除了投打整體表現值得競爭MVP外，其實單就他投球的數據也是有機會角逐塞揚獎的，同時包辦MVP與塞揚獎不是不可能。

先談各界最關注的MVP部分，大谷和賈吉到底該投誰？這似乎代表著先進派與傳統派兩方人馬的論戰，讓人不免想起2012年美聯MVP的爭論也帶有同樣的味道。那年WAR值還是一個新興的綜合數據指數，在這個指數中超級新人楚奧特(Mike Trout)不可一世，他的bWAR值高達10.5，在新人年就繳出史上最偉大的單季數據之一。然而楚奧特碰到的強大對手是完成45年來首度三冠王壯舉的卡布雷拉(Miguel Cabrera)，很多人可能有生之年都看不到有球星拿下打者三冠王，但卡布雷拉辦到了，不過他的bWAR值只有7.1。

2012年的楚奧特代表的是先進派，他可能每項數據都很漂亮，但就是沒幾個重要數據拿第一，且他所待的天使隊也沒打進季後賽。而代表著傳統派的卡布雷拉一次就在三個最被重視的數據拿下榜首，且老虎隊不但在分區稱王，最後還打到世界大賽。這場MVP之爭，最後由卡布雷拉拿下，傳統派拿下勝利。

卡布雷拉在2012年打出美聯打擊三冠王成績，因此即使他當年的bWAR值7.1遠不如楚奧特的10.5，還是輕鬆獲得美聯MVP。 歐新社資料照片

時間回到更久的1941年，該年狄馬喬(Joe DiMaggio)與威廉斯(Ted Williams)的MVP之爭至今仍是棒球迷經常拿來討論的話題。大家都知道威廉斯是史上最後一位四割男，他就是在那年達成.406打擊率的紀錄，其他任何數據也都幾乎勝過狄馬喬，但最終MVP卻是頒給後者。原因在於狄馬喬那年連續56場安打的歷史紀錄成為全國性的焦點，但以現在的角度來看那年毫無疑問該頒給威廉斯而不是狄馬喬。

回到今年的大谷和賈吉之爭，大谷打破了很多貝比魯斯(Babe Ruth)的二刀流紀錄，他的二刀流表現之特殊，就和當年楚奧特在WAR值數據上全方位的展現一樣，是大家都很意想不到的，他代表的就是先進派的一方。大谷今年是投優於打，與去年正好相反，他在打擊上的bWAR值為3.2，投手部分的bWAR值為4.7，加總7.9僅次於賈吉的8.4。賈吉今年的數據相當可怕，目前就累積了54轟、117打點、.302打擊率、1.085OPS等第一的成績，尤其他極有機會打破1961年馬里斯所創下的單季61轟紀錄，更是難能可貴。

馬里斯的單季61轟紀錄雖然在1998年就被麥奎爾(Mark McGwire)和索沙(Sammy Sosa)雙雙打破，2001年邦茲(Barry Bonds)又將紀錄推進到73轟，不過這三人的紀錄普遍因為使用禁藥的關係不被認可，因此馬里斯的紀錄依舊被公認是最無庸置疑的。只是賈吉今年挑戰全壘打紀錄的話題似乎不比當年，有可能經歷過1998年和2001年的球迷早已對此紀錄麻痺。另一方面棒球的觀念與日俱進，球迷早已培養出一項數據紀錄並不足以評斷一位球員的觀念，因此賈吉的表現可能較受傳統派的關注。不過整體而言，賈吉的bWAR值依舊略勝大谷，即便賈吉無法像大谷一樣登板投球，但單看這綜合數據，只能打擊的賈吉貢獻度可能還是勝過二刀流的大谷一些。

賈吉今年的打擊表現實在是太過驚人，bWAR值竟然可以力壓大谷翔平的投、打總和。 美聯社

另一方面，賈吉所待的洋基隊居分區龍頭，對他多少還是有加分作用。雖說戰績因素對於MVP票選的加乘效果或許不若以往，但過去10年的20位MVP得主當中，也只有6位的球隊當年沒進季後賽，去年則是很罕見地兩位MVP得主都沒有季後賽可打。儘管觀念在轉變，但思想保守的投票者仍不在少數，這點賈吉還是比待在爛隊天使的大谷有優勢。

至於大家比較少注意到的塞揚獎議題，其實大谷的競爭力與得獎的可能性已悄悄浮上檯面。若現在投票，寫下16勝3敗、1.84防禦率、152局、154三振等鬼神成績的韋蘭德(Justin Verlander)絕對會勝出，但問題就出在韋蘭德現在進傷兵名單了，雖已在復健當中但歸期未定，這讓塞揚獎之爭出現了些許變數。

大谷今年在投手丘的表現明顯優於去年，目前寫下11勝8敗、2.58防禦率、181三振、12.0三振率與136局的成績，他的三振率甚至是全聯盟第一，bWAR值4.7為美聯第2，僅次於希斯(Dylan Cease)的5.5，這樣的成績毫無疑問是塞揚獎的強力競爭者。現在大谷的投球局數剛好低空掠過防禦率排行規定最低局數的門檻，這對他有一定的幫助。儘管現在塞揚獎得主的投球局數已越來越低，去年國聯塞揚獎得主伯恩斯(Corbin Burnes)已低到只投167局，但投到最低門檻162局恐怕還是基本的。而韋蘭德目前的局數為152，他若能順利歸隊也得在球季結束前至少投個2到3場球才可能投到門檻，因此他的傷勢會是一個關鍵，否則恐怕會和2018年塞爾(Chris Sale)一樣因傷讓原本十拿九穩的塞揚獎飛走了，最終只投158局。

韋蘭德在8月底時因右腳踝筋膜斷裂而被放入15天傷兵名單，但是並不能保證他兩周內就能復原，歸隊後投球表現也可能受到影響。 美聯社

希斯是呼聲僅次於韋蘭德的競爭者，他的帳面數據比大谷好看，為13勝6敗、2.13防禦率、197三振、11.4三振率、156局，但他同時也送出了全聯盟最多的64次保送，成績多少帶點運氣。Baseball-Reference版本的bWAR較接近帳面成績，若看更貼近真實的fangraphs版本的fWAR值，美聯投手排名前三的依序是高斯曼(Kevin Gausman)的5.2、韋蘭德的4.8、大谷的4.6，而希斯的3.8只能排在第6，與大谷和韋蘭德有一段差距。

在韋蘭德受傷、希斯帳面成績帶有運氣成份的情況下，大谷是否有機會趁勢竄起絕對值得關注。他的打擊手感正熱，已繳出31轟、85打點、.267打擊率與.891OPS的成績，投球成績基本上又是美聯前三佳，想要除了MVP之外連同塞揚獎一起包辦，只要再拉一下尾盤是有機會的。

大谷翔平(左)若能維持現在的好手感，並且再多一點好運，仍有機會同時包辦美聯MVP和塞揚獎！ 美聯社

同時拿下MVP與塞揚獎其實不是什麼新鮮事，但過去只有純投手才有可能包辦這兩大獎項，最近的兩次是2014年的克蕭(Clayton Kershaw)和2011年的韋蘭德。若大谷能夠以二刀流身份同時拿下MVP和塞揚獎，那又會是一個破天荒的成就，且這可是貨真價實、投打都超一流的MVP與塞揚獎。