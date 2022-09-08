衣錦還鄉太難 始終唯一的柯瑞還是最美

日前勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在受贈夏洛特市鑰時致詞，一句「如果我想效力勇士之外的球隊，那就是黃蜂」，旋即引起一陣猜測與討論。回放那時的完整錄影，其實就可以了解柯瑞的意思，他只是在那個場合裡表達夏洛特對他的意義有多麼特殊，而他也一再明確地指出自己並不想離開勇士。

在球員來去頻繁的NBA，生涯只為一支球隊效力的紀錄已經非常罕見，就連在公牛叱吒天下的喬丹（Michael Jordan）最終也曾為巫師出賽。始終唯一的名將，無論是近期的諾維茨基（Dirk Nowitzki，21季），布萊恩（Kobe Bryant，20季）和鄧肯（Tim Duncan，19季）或是稍早的柏德（Larry Bird，13 季）和魔術（Magic Johnson，13季），他們最終都成了球隊的靈魂和城市的象徵。

如果柯瑞真的只穿勇士球衣直到退役，就能加入這人數不多的「始終唯一」俱樂部。若是他真的選擇衣錦還鄉，在退休之前為黃蜂出賽一季，即使在家鄉父老面前獻技聽來充滿溫情，但還是不及「終生勇士人」所代表的個人歷史地位和意義。

衡諸過往「回家打球」的案例，若是柯瑞回夏洛特沒有辦法打出突破性的表現，不如留在舊金山終老。若以回家的時間點和回家之後的表現來比較，這些看板球星「回家打球」的生涯歷程大致可分為以下四類：

一是生涯過水的其中一站

所謂「回家打球」，指的是球星們在為其他城市的球隊效力之後，經過交易或是主動簽約回到家鄉球隊打球。至於家鄉，則是指他們從小成長的主要地區，但不一定是他們的出生地。像柯瑞就是出生在克里夫蘭附近的艾克隆（Akron），後來則是在夏洛特長大。

許多看板球星都有機會回家打球，但有時只是短暫的過水，沒有激起什麼太大的漣漪。像是前熱火球星韋德（Dwyane Wade）就在2016年回到家鄉芝加哥打球，那時的他和公牛簽下兩年合約。雖然他和巴特勒（Jimmy Butler）及朗多（Rajon Rondo）的三人聯手讓公牛重返季後賽，但打完這一季雙方就合意分手，他並沒有在家鄉留下太起眼的亮點。至於哈沃德（Dwight Howard）也曾在2016年回到家鄉亞特蘭大打球，同樣也是過水一年就離開。

韋德曾經回到故鄉芝加哥為公牛打了一季，雖然幫助球隊吊車尾打進季後賽，但在季後賽第一輪就出局，最後還被公牛釋出，失去成為終身熱火人的忠誠光榮。 歐新社資料照片

對柯瑞和他的球迷來說，這個劇本實在沒有任何吸引力。

二是在盛年回歸並打出表現

現役球員要屬詹姆斯（LeBron James）的回家表現最為頂尖，因為他在熱火奪下二連霸之後重回騎士，和韋德一樣算得上是衣錦還鄉。但詹姆斯和韋德不一樣的是他在盛年回歸（30歲），而且他生涯的起點就在騎士。而回家之後的他，更在2016年為騎士打下隊史首冠，一舉洗刷當年離隊時蒙上的陰影。

另一位鮭魚返鄉的成功代表是「滑翔人」崔斯勒（Clyde Drexler），他在波特蘭成名超過十年之後，在1995年季中交易到家鄉休士頓，立刻就為火箭奪下冠軍。但崔斯勒未曾在拓荒者奪冠，所以還是差了詹姆斯一截。至於現役球星當中，同樣是戴著兩枚冠軍戒回家打球的雷納德（Kawhi Leonard）未來若能帶領快艇奪冠，將是能與詹皇比肩的成就。

雷納德(右)在馬刺打得再好，也很難與前輩鄧肯、羅賓森有同樣的地位，若能幫助故鄉球隊快艇奪冠可能更有意義。 歐新社資料照片

至於已經拿過四冠的柯瑞，確實比上述三人更有「衣錦還鄉」的份量，但34歲的柯瑞已經過了盛年。如果他想要為黃蜂奪冠就得趁早，不然也將是力不從心。

三是備受期待卻不如預期

回家打球卻沒有打出預期成績的看板球星所在多有，而上一季最受球迷矚目的例子就是湖人的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。衛少是在洛杉磯地區出生長大，大學更是名校UCLA出身，確實是當地培育出的家鄉子弟。沒想到這位年度MVP回家打球的結果，卻是令人失望的一季。

回到故鄉為湖人打球，可能是衛斯特布魯克生涯最糟的選擇。 歐新社資料照片

同城快艇的喬治（Paul George）和早先在紐約尼克的甜瓜（Carmelo Anthony），當年也是在備受期待的情況下回家打球，雖然他們也曾因為個人表現不如預期而受到強烈的抨擊，但相形之下，衛少所受到的責難可說是讓他徹底地灰頭土臉。喬治回家已打了三季，甜瓜則是打過七季，反觀衛少卻很可能待不滿兩季。

如果柯瑞真的提前離開勇士，即使很難想像他在黃蜂會無法打出預期的表現，但傷病和球隊戰力結構等因素畢竟難以掌握。若是戰績真的不如預期，他等於是晚節不保。

四是退休之前的落葉歸根

這可能是許多夏洛特球迷最期待柯瑞做出的決定，也是柯瑞回家打球最有可能的一個劇本。在他退休之前穿上黃蜂的球衣出賽，即使是一季也好，將會為柯瑞的生涯劃上一個溫馨的句點。

而且到了退休的前一季，當地球迷對於柯瑞的期待將只是一種對往日回憶的重溫及告別，而不是爭勝奪冠。這是完全不同的情懷和氣氛，柯瑞可以毫無壓力地享受生涯的最後一季。然而，柯瑞畢竟是勇士的看板球星，他現役最終的身影若是穿上了其他球隊的球衣，對其他球迷來說實在難以習慣。

柯瑞(左)未來可能加入黃蜂跟小鮑爾(右)一起打球？對勇士球迷來說最好是不要。 歐新社資料照片

從另一個角度想，或許柯瑞「回家打球」的最好劇本早已上演無數次了：那就是柯瑞率領勇士在夏洛特球迷面前拿出最強的表現。即使是以客隊主將的身份宰殺主場球隊，也仍是會贏得喝采。而這樣的劇本，也要比柯瑞穿上黃蜂球衣更令人期待。