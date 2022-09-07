如果大聯盟沒換球 賈吉本季可能打出80轟

大聯盟例行賽剩下不到一個月的時間，球迷關注的焦點，除了多支球隊還在競逐季後賽名額之外，在個人紀錄部份，紐約洋基外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）的單季全壘打紀錄，絕對是焦點中的焦點。截至台灣時間九月六日為止，他已轟出54支全壘打，近三場比賽更是場場開轟，距離馬里斯（Roger Maris）在1961年創下的61支美國聯盟紀錄（同時也是洋基隊史紀錄），已相當接近。如果賈吉能維持目前的開轟速度，挑戰在「禁藥年代」（steroid era）瘋狂開轟的索沙（Sammy Sosa）和馬怪爾（Mark McGwire）在1998年球季雙雙打破的65支門檻，可能性越來越高了。如果達成，這將是大聯盟史上第五次有球員達成單季65轟的可貴紀錄，也會是禁藥年代之後，第一次發生。

儘管舊金山巨人的邦茲（Barry Bonds）在2001創下的73支大聯盟單季全壘打紀錄，看起來仍然很遙遠，但賈吉今年到目前為止的全壘打數量和進攻貢獻，已可以算是史詩等級。根據數據網站《Fangraphs》的資料，賈吉目前的WRC+（綜合進攻加權值）是199，意指他的進攻貢獻，在排除球場因素後，幾乎比聯盟平均球員（WRC+ 100）高出一倍，而這也是自2005年球季來的第二高，僅次於2020年縮水球季，當年還在華盛頓國民隊的強棒索托（Juan Soto）的202。

大聯盟單季最多的73轟紀錄是由邦茲在2001年所創下，不過這項紀錄因為他涉嫌使用禁藥而被質疑。 歐新社資料照片

要評估一名選手的貢獻，除了看全壘打、打點、打擊率、上壘率等傳統數據外，還應該考量聯盟整體的投打平衡和平均值。事實上，今年大聯盟的整體進攻火力，相較過去幾年，有相當明顯的下滑。以單場單隊平均得分來說，今年到目前為止是4.3分，這是2015年以來最低，在過去五個球季，分別是4.53、4.65、4.83、4.45、4.65。而以每場比賽出現的全壘打數量來說，今年的平均是1.07支，也是2015年以來最低，比去年的1.22、前年的1.28支，明顯落後。聯盟平均火力相對薄弱，賈吉的超群成績，更顯可貴。

至於聯盟整體火力下滑的主要原因是什麼？在球場、天氣等可能因素變化不大的前提下，最可能影響聯盟進攻數據和投打平衡的因素，是聯盟用球的彈性係數。也就是說，球的彈性，對於球會飛多遠、擊出飛球的結果是全壘打還是接殺出局，有相當程度的影響。大聯盟並沒有像日本職棒或中華職棒，由聯盟公開揭露用球的彈性係數，但如果看看全聯盟「飛球成為全壘打」的比率，是可以看出一些端倪。今年球季到目前為止，所有被擊出的飛球，形成全壘打的比率是11.3%。這個比率是2014年以來最低，明顯低於去年的13.6%、前年的14.8%，而和2015年的11.4%相當接近。也就是說，今年球季有相當比例原本應該會形成全壘打的飛球，因為球的彈性和過去幾年不同，並沒有飛出牆外、變成全壘打。

2015~2022大聯盟場均得分、全壘打數、全壘打與飛球比率比較。 丹尼爾／製表

其實，在2021年球季開始前，大聯盟曾發布內部通知給各球隊，公告這一年的用球將有所改變。為因應近年全壘打數量產量太多、打入場內的球太少，造成比賽不夠精彩的問題，比賽用球的彈性係數，會較往年略低，以抑制全壘打的產量。然而，根據2021年底，《Business Insider》記者Bradford William Davis的報導揭露，2021年球季，大聯盟其實使用了兩種不同的棒球，一種是如公告所稱，彈性較差的新款棒球，另一種則是過去幾年使用的、彈力較好的舊款棒球。2021年的整體進攻數據，確實較2020、2019年球季下滑了一些，但差距並不大。而因為用球並不一致，也沒有主動跟外界說明，大聯盟遭受不少批評，甚至有球員認為聯盟是刻意利用球的不同來操弄數據。比如說，讓即將成為自由球員的打者使用彈性較差的新球，而在全國轉播的熱門賽事使用彈力較好的舊球，以拉抬收視率。事實如何，外界不得而知，但可以肯定的是，這顆棒球有多「彈」，對於聯盟的投打平衡、全壘打產量，和整體進攻數據，有相當大的影響。

大聯盟在去年球季開始更換比賽用球，新球的彈性系數較低，被打者擊出後的飛行距離較短。 歐新社資料照片

今年球季一開始，聯盟打者的進攻數據就明顯低落。各方專家判斷，2021年仍在使用的舊型、彈性較好的球，總算被全面淘汰。全面使用彈力較差的新款棒球的結果，使得聯盟出現「投高打低」、得分大幅減少的現象。運動博奕數據網站《Ballpark Pal》針對這個現象，開始追蹤所有今年被打出去的球，並建立了一個名為「死球追蹤器」（Dead Ball Tracker）的線上應用程式，以過去五年的聯盟擊球數據為依據，來計算今年實際出現的全壘打數，和「應該」出現的全壘打數有多大的落差。這些數據包括了擊球初速（exit velocity）、噴射角度（launch angle）、天氣等影響球的飛行距離的變因，目的是要了解，在其他變因相同的情況下，有多少全壘打是因為新款棒球而消失了。

截至九月六日止，死球追蹤器的數據顯示，今年總共出現的實際全壘打數為4261支，而「應該」出現的全壘打數，則是5692支。也就是說，在控制其他影響棒球飛行距離的變因的條件下，今年的用球，讓全聯盟的全壘打產量和過去五年相比，少了四分之一！如果單看「法官」賈吉的數據，他的預期全壘打數已經來到69支，不僅遠遠超過實際的54支，更已經逼近邦茲的73支歷史紀錄。照這個進度，假設聯盟的用球沒有在去年更換，說不定賈吉現在要挑戰的，會是瘋狂的80支單季紀錄！

（數據更新至台灣時間九月六日） 來源：ballparkpal.com

當然，這些都只是就已知數據進行的假設。如果我們從官網提供的擊球品質相關數據來看賈吉的成績，也可以看出今年球季的法官，和聯盟其他打者完全不屬於同一個水平。不僅僅54支全壘打遙遙領先第二名的費城費城人砲手「洗襪伯」舒瓦伯（Kyle Schwarber）的36支，他擊出的全壘打，有60.4%是官網認定會「絕對出牆」（no doubter）的貨真價實全壘打，這在聯盟超過25轟的打者裡面，排名第二，僅略低於亞利桑那響尾蛇的一壘手沃克（Christian Walker）。而賈吉每次擊球「完全擊中球心」的比例（Barrel%），是遠遠超出聯盟平均6.4%的26.3%，高居第一，比第二名舒瓦伯的20.6%高出了將近6%。這都顯示了對打者較友善的洋基球場，並不是賈吉可以一直轟不停的主要原因，而是他的擊球品質和穩定的火力輸出，確確實實高出整個聯盟的水準一大截。

在比賽用球全面換新之後，大聯盟本季的總全壘打產量急降，像是藍鳥強打小葛雷諾的長打率就由去年的.601降為今年的.489。 美聯社

從另一個角度來看，今年因為用球的改變，讓整個聯盟的投打平衡，近似於2015年球季的水準。當年的全壘打王，巴爾的摩金鶯隊一壘手戴維斯（Chris Davis），也「只」打了47支全壘打。也就是說，今年法官的全壘打數，在還剩下一個月球季的情況下，已經超越了在相似的進攻環境下，拿到全壘打王所需的支數。我們可以說，賈吉在相對不利打者的環境下，打出了「禁藥年代」的瘋狂數據。這也難怪，即使大谷翔平在投打兩端都做出了高水準的貢獻，要問鼎美國聯盟最有價值球員，還得看剩下一個月的法官是否持續瘋狂！