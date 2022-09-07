打線發揮是最大優勢 U18中華隊投打定位一次看

中華代表隊出征美國佛羅里達州參加U18世界盃青棒錦標賽，嚴選20人最佳陣容，挑戰衛冕，總教練周宗志已有投打定位規劃：「打線平均，不比上一屆差，打擊發揮得好會是最大優勢。」

中華隊以穀保家商為主體組成明星聯隊，集訓約兩個月，在8月下旬選出最終20人名單，包括7名準職棒球員，其中有10名投手，僅林詔恩是左投，林佳緯、孫易磊雖列在外野手，但具有二刀流身分，當中黃保羅、林盛恩、林詔恩、孫易磊、舒治浩將以先發為主，有機會在預賽五戰扛下任務，尤其黃保羅、林盛恩、林詔恩預定是進入超級循環賽(Super Round)後扛下三戰先發的投手，局數要負擔較多。

孫易磊、林盛恩預計扛下預賽其中一場先發，其他場次也需要打擊，至於林佳緯則專心打擊，除非有狀況才會站上投手丘。三名高一小將林鉑濬、王彥恩、陽念希是中繼角色，王彥恩在母隊平鎮高中就經常先發，也能擔綱長中繼，至於伍祐城則設定的終結者，周總認為，他短局數壓制能力沒問題，且大賽經驗值豐富，是適合的人選。

林盛恩預計扛下預賽其中一場先發。 周宗志／提供

與上屆9局賽制不同，今年賽事改打7局，周宗志說，先發投手如果有辦法吃完5、6局，對牛棚投手負擔會少一點，且大會規定105球需要強制退場，同時休四天，先發投手控球得宜的話，有機會在球數內挑戰完投。

打擊方面，在母隊就是打第一棒的邱鑫延續角色，第二棒則在黃勇傳、鄭俊瑋當中擇一，中心棒次則是劉俊緯、林佳緯、王念好扛下，林佳緯原本就是四番沒問題，劉俊緯、王念好都在集訓期間維持好手感，第六棒預計是主戰捕手宋嘉翔，指定打擊(DH)可望由孫易磊、林盛恩擔任，黃劼希、陳致語則在後段棒次埋伏。

守備部分，內野活棋鄭俊瑋功能性佳，「他二壘、三壘、游擊都能守，攻擊能力跟速度好，速度能壓迫對手產生破壞性，戰術執行上靈活」，周總提到，原定二壘手黃勇傳守備沒問題，但打擊給自己壓力太大，屆時視狀況與鄭俊瑋選擇先發人選，與游擊手劉俊緯搭檔。至於板凳深度教頭也不擔心，野手落差不會太大。

中華隊總教練周宗志認為打線平均，不比上一屆差，打擊發揮得好會是最大優勢。 中華棒協／提供

「希望這20人可以發揮到最好戰力，首戰(對上巴拿馬)很重要，一定會用好的投手搶下這一場」，周總評估，預賽前4場都要搶勝，進入超級循環賽較有優勢，希望一場一場來，選手畢竟是18歲的小孩子，心理層面很重要。