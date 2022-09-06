大聯盟浮沉十載 達比修有3000K歸功轉型成功

從2012年轉戰大聯盟至今十年，日本投手達比修有達成傲人成就，日美通算累積3000次三振，並加入野茂英雄行列，成為日職、美職均累積1000次三振的投手。在大聯盟史上，只有19人生涯累計3000次三振，目前於美國有1753次三振的達比修有愈投愈帶勁，正持續往目標邁進。

歷經芝加哥的低潮，現年36歲的達比修有於聖地牙哥重振雄風，投出王牌應有架勢，教士隊總教練梅爾文（Bob Melvin）說：「我不清楚他（達比修有）的投球水平是否生涯最佳，但時間似乎未在他的表現透露痕跡。以我觀點，他過人的準備工作，是逆齡成長關鍵。」美國時間9月2日與洛杉磯道奇隊一戰，達比修有達成生涯里程碑，日、美通算三振突破3000門檻達3003人次。

教士隊的戰友馬恰多（Manny Machado）不吝給予肯定，他說：「這一場與道奇隊的比賽，達比修有無疑是單場最佳選手，他讓對方灰頭土臉。」上一回道奇隊單場輸球超過5分，可追溯到2021年6月12日，面對昔日老東家達比修有不給面子，7局先發只被敲兩支安打，送對方多達9次三振，無失分順利拿下勝投。

2012年赴美發展，挾著日職全季防禦率1字頭的達比修有面對質疑，有專家認為他無法在大聯盟立足。事實上，在德州遊騎兵隊前223場先發中，他多達五場都投滿7局且失分低於兩分，顯示他是可靠的輪值先發，面對更高一級的打者仍具壓制力。

本季，達比修有在教士隊投出身價再進化，25場先發13場投滿7局，在大聯盟排名第三位，僅次於阿坎塔拉（Sandy Alcantara）的18場，以及諾拉（Aaron Nola）的14場。其中，一度連續18場先發投滿6局，僅次於瓦德茲（Framber Valdez）連續22場，而20場優質先發僅次於2013年生涯年的21場，緊追在瓦德茲23場之後居大聯盟第二位。

經交易從德州前往道奇、小熊隊再輾轉到教士，達比修有不但重拾往日雄風，更蛻變為更厲害的投手。 美聯社

每一場先發前，投手按例得做足功課。但是，在教頭梅爾文的心目中，沒人像達比修有這麼用功，開季至今球場內你只能在兩個地方遇到人，一個是球場上訓練、熱身和先發的達比修有，第二個是在影片室內研究打者的達比修有，他幾乎不花時間在更衣間內和人閒聊，也不出席任何公開活動。

「他對事物的觀察比一般人細微，包括每一座球場特性，以及與打者對決時，某一個球數該投的位置，都能記得一清二楚。」馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）談及這位隊友時如此表示，他坦承自己無法看得如此透徹，若要顧及每一個細節，馬斯葛洛夫認為會影響到心理層面，也就是想太多。但是，他敬佩陣中有這樣一位隊友，擁有別人所欠缺的特質。

「選項豐富」從來不曾困擾過達比修有，個人身懷11種球路，單是滑球和曲球就各有兩種，其中六種變化球使用機率僅5％，接受媒體採訪時他說：「我每天看大量的比賽影片回放，所以每一次投球時，都知道自己應該使用何種球路。」看影片這習慣是今年開始，達比修有說看片量比生涯任何一年還多。

2013年是達比修有的大聯盟第二年，整季交出277次三振創生涯紀錄，三振率（K/9）高達11.89為聯盟之最，但本季則降到8.96。聖地牙哥教士隊的達比修有，和日職、生涯初期不同，早年動輒狂飆 98哩速球抓三振，而今依賴一手變化球戲弄打者，他說：「從我開始打棒球起，我很執著研究變化球，如今回顧能擁有一堆武器，應該算幸運吧？」

2013年達比修有投出生涯年，戰績13勝9敗防禦率2.83，另有277次三振技驚四座，成為遊騎兵隊先發輪值的主要戰力。 陳光立／攝影

達比修有表示：「我年輕時，投球比較依賴感覺，現在則學會閱讀球探報告，並搭配影片掌握對手一舉一動。」他進一步說：「很多疑問的答案一看影片即知，譬如大家說我某一場先發滑球投得比曲球好，賽後重看一遍答案呼之欲出。」達比修有把本季的成功，歸功於教士隊負責整理球探報告的Pete Summerville，他推崇對方鉅細靡遺的分析力，幫助自己變得更好。

由於對打者摸得一清二楚，達比修有不再靠蠻力催球速抓三振，連帶好處是降低個人保送次數，每一場僅1.72次，讓投球變得更有效率，亦能拉長局數。達比修有說：「我的控球提高很多，現在可以自由使用各種球路，更重要是增加續航力，進入第6、7局仍夠穩定。」2日與道奇隊之戰，第7局達比修有最快球速仍達97哩，在投手丘顯得遊刃有餘。

目前大聯盟累積91勝，達比修有距百勝目標不遠，而繁複的準備工作造就他洞悉打者心理，加上更出色的控球，得以在36歲仍是大聯盟名列前茅的投手。對自己達成生涯里程碑，這位日本、伊朗的混血投手表示：「我知道投出每一次三振有多麼不簡單，所以能躋身日美3000次三振成員是心存感激，這對我也是莫大的鼓勵。」