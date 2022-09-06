中職／無須懷念象魔力 吳哲源、陳柏豪堪稱本土洋投

有時候失去不見得不好，反而會發現自己擁有的多麽珍貴，相信中信的教練團及球迷最近應該都能深深體會到這種感覺。

今年季前，中信續約德保拉（José De Paula）及象魔力（Shawn Morimando），又網羅前統一的泰迪（Teddy Stankiewicz），同時擁有這3名過去都有優異實績的強力洋投，中信連霸總冠軍之路看來一切光明，這3名洋投在球季前兩個月看起來表現符合預期，6月後卻不約而同遇到低潮，3人的防禦率都大幅上升，也使得球隊爭奪季冠軍的希望越來越低，進入7月，先是象魔力被韓職挖角，後來泰迪又因返美處理家務而離隊，季初震攝其他4隊的洋投陣就此瓦解。

少了這2名洋投後，中信的固定先發輪值僅剩德保拉、鄭凱文兩人，本土的先發人選就十分重要，之前在4、5月曾有過先發，6月後則專心中繼的吳哲源、年輕投手黃恩賜及魏碩成這3人，在新洋投未到的過渡時期就獲得先發的機會，不過黃恩賜狀況差、魏碩成則確診，唯一有較大貢獻的只有吳哲源。

吳哲源是中信在16年的第10輪，從17年新人年到上季為止都是擔任牛棚投手角色，從來沒有先發過，投球內容其實也只能算是普通，今年4月中首次先發，雖然吞敗卻是1場投6局失3分自責分的優質先發(QS)，5月再先發3場，前2場都是QS且個人生涯首場先發勝也入手，第3場則只投1又2/3就丟掉3分，之後在6月就調往牛棚直到7月中才因先發不足而再度進入先發輪值。

吳哲源本季迎來生涯首次先發後，至今已有望投出個人首次單季10勝及百局。 聯合報系資料照片

這一回來不得了，接下來的7場比賽有6場先發，這6場先發全都是QS，且拿到4勝，目前處於個人3連勝，這6場先發的平均防禦率只有2左右，整季下來10場先發的防禦率僅有2.55，拿到6勝1敗，QS率高達9成，連同中繼的2勝，吳哲源本季已有8勝及88局的投球局數，他前5年總共才5勝及投92局，今年可望創下10勝及破百局投球局數的個人生涯單季最佳紀錄，是中信本季的最大驚奇，而他也於4日補足局數後，以2.35空降防禦率榜上的第3名，比隊友德保拉的2.40還要優異，表現堪稱本土洋投。

另一名因為先發出缺而把握出賽機會交出好表現的還有陳柏豪，23歲的陳柏豪是17年第3輪，18到20年連3季在一軍都出賽25場以上，20年出賽41場是生涯最多，當中包括1場先發，這一年他投48局，交出1勝3敗7次中繼成功、3.38防禦率、1.29WHIP及46次三振的個人單季最佳成績，不過那1場先發僅投2又1/3局就丟掉3分自責分吞敗就是了。

陳柏豪先發表現優異，可惜近日確診暫時無法出賽。 聯合報系資料照片

去年因手肘韌帶傷勢只在一軍出賽2場的陳柏豪，今年進入開季名單內，但6月初中繼失利後被下放二軍，直到8月初才因鄭凱文確診而緊急被通知要上一軍替補先發，這是他生涯第2次的先發，此後連4場都擔任先發，除了前2場的投球局數及內容仍在調整外，後面3場都投到7局，最多只失3分，全都是QS，個人首場先發勝也到手，這5場先發拿到2勝2敗，防禦率及WHIP都是優異的2.12及1.21，與吳哲源一樣，表現不輸洋投，可惜他在4日確診，希望他復出後仍能維持這樣的表現。

象魔力轉戰韓職已先發7場，投出5連勝且不敗的成績，防禦率只有1.87，但中信的球迷也不需太懷念，因為吳哲源及陳柏豪兩人近期的先發表現真的不輸在中職時的象魔力啊。