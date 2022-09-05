從過譽新秀到不動游擊 金河成蛻變成最強亞洲野手

乍看這標題，或許有不少球迷馬上急了：「最強亞洲野手這封號哪輪得到金河成( Ha-Seong Kim )？豈不是不把我們大谷翔平放在眼裡？」相信也有人會以為這是在玩文字遊戲，因為如果依照大聯盟投手、野手一刀切的二分法，今年一整季除了投球跟擔任指定打者之外沒守過其他位置的大谷確實不能算是個野手（fielder。當然，不排除上一季曾去外野沾醬油的大谷之後會上來玩個幾局）。

細心的球迷可能還會想到：就算排除大谷，不也還有鈴木誠也跟崔志萬？確實，這兩位野手的打擊表現是比金河成好一些（但也就只有那麼一些些），但他們倆的守備位置（右外野手跟一壘）重要性及守備表現拿來跟鎮守游擊的金河成相比，無疑是天差地遠。也因此，如果依照當今最夯的進階數據——勝場貢獻值（WAR）來評個高下，不論看Baseball Reference的bWAR或Fangraphs的fWAR，金河成的成績（bWAR 4.1、FWAR 3.0）都屌打其他兩人（鈴木誠也是1.5/1.3、崔志萬0.8/0.8）。更有甚者，金河成的bWAR還穩穩贏過打者大谷的3.0，稱之為今年大聯盟最強亞洲野手絕不為過。

小熊外野手鈴木誠也的打擊率.263、全壘打10轟都略勝過金河成，但從進階數據上來看，他的貢獻度卻差了金河成一大截。 美聯社

當然，單看金河成的傳統打擊數據——.259/.333/.381的打擊三圍、全壘打7隻確實不算出色。但不要忘了，首先他的.715 OPS已超越聯盟平均（.707，金的OPS+是108）。如果改看更進階，把跑壘、球場影響都考慮進去的綜合進攻數據wRC+，金河成的106同樣在水準之上。106這個數字可能不夠直觀。換個說法，今年美聯當紅炸子雞——劍指季後賽的水手全隊wRC+也不過就106，就已經是全大聯盟第九位的前段班。同樣地金河成目前的打擊表現，也已足以躋身重守輕攻的游擊前段班。聯盟中成績比他好的波賈茲（XanderBogaerts）、透納（Trea Turner）、席格（Corey Correa）、柯瑞亞（Carlos Correa）、林多（Francisco Lindor）、史旺森（Dansby Swanson）、畢歇特（Bo Bichette）及亞當斯（Willy Adames）這八位游擊手，除了亞當斯外無一不是至少入選過一次明星賽的球星。

金河成目前的7支全壘打看起來不多，但他有24支二壘安打和3支三壘安打，長打率是.381，另外還有9次盜壘成功。 美聯社

打擊表現已堪稱中上，但守備才真正顯出金河成的本事。儘管上半季還在跟超級新人亞布蘭斯（CJ Abrams）分享上場時間，直到七月底才站穩先發，金河成的守備進階數據不論是UZR（5.2，全聯盟第三）、DRS（7，第八）或是大聯盟官方的OAA（出局製造值，以6個並列第七）全都名列前十——這還是他有守備局數僅排全聯盟第20位這不利前提下的成績。

金河成能有今天的成就絕非一蹴可幾。前年底剛滿25歲就從韓國職棒入札，又被教士以4年2800萬美元（教士原本還打算簽六年，但被希望早日成為自由球員的金河成打槍）高價網羅，其實不少人都對他投以懷疑的眼光。更何況在游擊位置上，教士原就有超新星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）跟另一位年輕球星柯朗沃斯（Jake Cronenworth）擋在他前面。初來乍到的金河成也確實立即踢到鐵板，在前兩個月僅打出.195/.248/.331的打擊三圍後，從六月開始就被踢到板凳的守備組，球季最後三個月僅僅先發了21場比賽。一時之間，「金河成明顯過譽，教士當了冤大頭」的說法甚囂塵上

原本有塔提斯這種絕世天才擋在前面，金河成在教士應該是難有出頭的可能，但機會是留給準備好的人.....以及不偷用禁藥的球員。 歐新社資料照片

出師不利顯然成了金河成更加苦練的動力。平常在一旁觀察他的老大哥馬恰多（Manny Machado）就認為金河成只是短時間運氣不佳，甚至認為他有打擊率三成的實力。即便如此，在小塔提斯騎車摔傷導致上半季報銷後，先發游擊手的位置並沒有順理成章落入金河成手裡，教士還是拉了在百大新秀榜上高居第九的亞布蘭斯與之競爭。然而機會永遠留給準備好的人，在金河成頭一個月打出令人刮目相看的.926 OPS後，表現不振的亞布蘭斯先是被下放回小聯盟，之後又成為教士交易索托（Juan Soto）的重要籌碼。在場外問題不斷的小塔提斯被查出使用禁藥、至少要禁賽到明年四月後，不但先發游擊的位置已非金河成莫屬，即便小塔提斯明年重返球場，要一向守備不佳的他改守其他位置，讓金河成繼續守游擊的呼聲也越來越高。

金河成(左)在場上頻頻展現拚勁和美技，讓球迷看到亞洲球員在場上敬業的精神，更有利於後輩能有機會進入棒球的最高殿堂。 美聯社

在上個月底一場比賽中金河成為了接殺一記落入三壘側觀眾席的界外飛球，不顧一切撞上護網跟防護牆的精彩畫面登上大聯盟官網首頁，讓球迷充分見識他在守備上的拚勁。對於金河成出色的守備，教士球迷已開始習以為常，如今令他們大開眼界的是他在進攻時越來越常看到的精彩表現。從首開先河的鈴木一朗至今，許多才華洋溢的亞洲球員成功立足甚至稱霸大聯盟。他們的表現並不遜於美國本土或拉美球員，但人數與之相比畢竟仍是少數中的少數。如果金河成能成為另一個長期站穩先發的先例，將來想必還有機會看到更多亞洲球員繼續跟進，活躍於這個最高階的舞台。