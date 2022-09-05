經典賽各國超前部署 中華隊慢了好幾拍

第5屆WBC世界棒球經典賽明年3月開打，各國積極備戰，希望能在這項頂級賽事爭取最高榮耀，過去經典賽中華隊戰績不佳，明年預賽以地主之姿迎戰列強，屆時打出好成績與否，攸關中職熱潮能否再起。

日本武士隊(侍Japan)去年底就公布國家隊常設監督，為前日本火腿監督栗山英樹，劍指2023年WBC經典賽，栗山監督熱身賽、例行賽期間積極走訪日職12隊，觀察並掌握選手狀況，8月還特別飛到美國一趟，親自拜訪邀約大谷翔平、達比修有參戰，也關注美日混血球員，希望能組成最強日本武士隊，相關熱身賽早就做好規劃，企圖心十足。

為了經典賽球員徵召，日本武士隊教頭栗山英樹特地飛到美國看大谷翔平(圖)，並與達比修有面談了一個多小時。 美聯社

南韓7月就已公布經典賽國家隊總教練，為去年韓職總冠軍教頭KT巫師李強喆，同時，由前英雄隊總教練廉京燁擔任國家隊技術委員長，組成的技術委員會遴選國手名單，計畫找韓裔大聯盟選手助陣，包括遊騎兵右投Dane Dunning、藍鳥右投Mitch White、水手右投Riley O'Brien、紅雀金手套二壘手Tommy Edman、洛磯外野手Connor Joe、紅襪工具人Rob Refsnyder。

南韓有本土的韓職，還有幾名在大聯盟打拚的韓籍選手，經典賽有必要徵召韓裔大聯盟選手強化陣容嗎？廉京燁說:「經典賽集結全世界最好的選手參賽，我們要開拓自己的視野，挑選具韓國血統的大聯盟球員，這方面會和韓職討論，計畫到美國和這些選手會面。」廉京燁強調：「我們必須傾向包容而不是排斥，才能組成一支具有競爭力的球隊。」

南韓在最近兩屆經典賽都是首輪就出局，因此有了找大聯盟韓裔傭兵的想法。 歐新社資料照片

另外，明年經典賽和中華隊同組的義大利，很早就宣布由前大聯盟名捕Mike Piazza擔任總教練，今年7月底多明尼加宣布經典賽國家隊教頭，由光芒隊三壘指導教練Rodney Linares出任，美國也在8月宣布經典賽總教練Mark DeRosa，以美國隊長楚奧特(Michael Trout)為首的野手陣容幾乎全數到位，只差投手還需招募。

過去4屆經典賽中華隊戰績3勝10敗，已苦吞5連敗，這3勝分別從中國、澳洲、荷蘭手中所拿下，不用多說，中華隊在經典賽史上表現極度弱勢，正因為如此，負責組訓賽的中華職棒更應該要有更積極的作為。

2017年郭泰源在中職、棒協意見不同的混亂場面下接任第四屆經典賽中華隊總教練，從徵召到訓練都充滿挫折。有了這屆的教訓，才達成一級賽事的組訓賽由中職負責的協議。 聯合報系資料照片

上月中職召開領隊會議，推舉統一獅總教練林岳平出任經典賽國家隊教頭，不過仍須等到9月選訓會議召開才能評選通過正式接任，至於選訓會議何時召開？目前還沒有明確時間表，步調已比各國晚了許多。

另外，中職有無徵詢旅外球員參賽意願，還有加入國家隊的可能性，包括張育成、林子偉、黃暐傑、鄧愷威、鄭宗哲、宋家豪、張奕、吳念庭、王柏融，還有，大聯盟台裔球員Corbin Carroll、Stuart Fairchild，都有資格披上中華隊戰袍，相關單位有無動作去徵詢他們參賽意願。

然後，情蒐計畫為何，情蒐和後勤團隊能否像2019年12強賽這麼詳盡完善，明年國家隊集訓適逢各隊春訓，集訓場地難覓，要找哪些對手打熱身賽，有無配套措施，中職、棒協、悍創之間權責和利益分配是否已談妥，這些都是問題。

中華職棒在8月22日召開的領隊會議中，決議由統一獅隊總教練林岳平擔任明年經典賽中華隊總教練人選，接下來將在選訓會議進行最後確認，之後才能正式開始進行徵召作業。 聯合報系資料昂益

2013年經典賽中華隊打出一場場感動人心的好球，讓中職谷底反彈，票房紅利延續至今，很多人都是從2013年才開始看中華職棒球賽，明年經典賽預賽又在台灣打，如果能打進8強，前進東京，可以預見中職可望再創另一波高峰，所以相關單位更要超前部署，可別錯失良機。