尼克撒錢不手軟 高薪續約巴瑞特不是好棋

向來財大氣粗的紐約尼克，上個球季的補強效果不如預期，例行賽僅以東區第11名作收，無法延續前季闖進季後賽首輪的氣勢，也突顯出球隊仍需要在陣容上有所補強、調整。這個夏天，尼克制服組加快了補強腳步，在自由市場開市第一天便迅速以一紙4年1.04億美元大合約挖來在獨行俠表現出色的布朗森(Jalen Brunson)。

此外整個休賽季都傳出尼克積極追求爵士一哥米契爾(Donovan Mitchell)，就連先前媒體報導談判破裂後，尼克仍心繫米契爾，不時傳出談判重啟，近日更有米契爾在社群上將爵士球員身份標籤移除的花邊傳出，不禁引人遐想。在交易未定的情況下，尼克選擇和22歲前鋒巴瑞特(RJ Barrett)提前簽下4年價值1.2億美元的新秀續約，此舉也將大幅增加米契爾交易案的難度。

若是如先前浮上檯面的交易討論中，顯然雙方的理想價碼仍有段落差，但毫無疑問巴瑞特是勢必會被當成籌碼送往猶他，但是尼克在與他續約過後的交易條件卻完全不一樣了。若是以米契爾、巴瑞特為主菜作為交易的話，尼克球團會負擔巴瑞特下季1090萬美元的薪資，但是爵士往後卻得負擔均薪高達3千萬的龐大薪資，而巴瑞特會是爵士鎖定好的重建核心嗎？此時的風向在於若沒有拉第三方進來交易，這筆操作的難度將會相當高。

尼克一直積極想要換來爵士後衛米契爾，但又連簽了兩筆超級大約，讓這筆交易要能談成的難度大幅增加。 2021-2022 Panini Przim 球員卡

光是布朗森、巴瑞特兩人之後膨脹的身價就佔了快六千萬的薪資空間，再加上藍道(Julius Randle)也有兩千三百多萬的薪資負擔，還沒算上羅賓森(Mitchell Robinson)、羅斯(Derrick Rose)合計也有三千萬以上的薪資，基本上，尼克就已經沒有大刀闊斧改造的薪資空間了。

究竟尼克會不會又花了大錢卻投資失敗呢？新球季就有機會看出端倪。

首先，27歲的當家前鋒藍道並沒有達到管理階層去年花4年1.17億美元續約的水平。2020-2021賽季藍道打出生涯年，場均24.1分10.2籃板6助攻，兩分球命中率45.6%，三分球41.1%，不僅入選了明星賽，年度第二隊和進步獎，也率領尼克重返睽違7年的季後賽之旅。但是，2021-2022球季的藍道卻令人失望的數據全面下滑，打法上沒有前一季來的沉穩與靈活，有許多想靠著個人能力硬打的糟糕投籃選擇，作為領袖更不夠有耐心去領導球隊。

藍道在2020-21球季出現明顯的進步，尼克立刻重金與他簽下延長合約，但上季他卻又被打回原形。 2021-2022 Panini Przim 球員卡

再者，藍道與巴瑞特兩人的數據是靠著大量球權與出手換來的，新球季若再加上布朗森，這三人之間的球權分配與搭檔可能就會是個難題。

巴瑞特尚未兌現真正潛力 市場價值有待驗證

以巴瑞特來說，雖然他仍有著20分5.8籃板3助攻的表現，但他也和藍道一樣面臨到投籃選擇與命中率相較前一季下滑甚多的情況。即便在日前續約後，讓他成為尼克隊史最年輕合約總額破億美元的球員，但巴瑞特目前的確仍沒有兌現當年U19世界盃以MVP之姿帶領加拿大打爆美國那種令人期待的天賦高度，他的實戰成績看不出尼克有需要給到均薪3000萬美元，這筆合約此時似乎有些溢價，但在這大通膨時代，似乎也見怪不怪。

當年的杜克三王就屬鵜鶘的威廉森(Zion Williamson)打進過明星賽最為出色，雖然他的傷勢讓他缺席了許多賽事，而上季中被交易到尼克的雷迪許(Cameron Reddish)就更沒甚麼好提了。巴瑞特之於他們兩個人，就是相對健康與穩定出勤，尼克賭的是他年輕的潛力尚有開發空間。

至於新球季的主控布朗森，上季擔任唐西奇(Luka Doncic)副手的表現有目共睹，作為二當家，他能夠控場，分擔唐西奇的壓力，他能夠作為突擊隊勇敢殺進禁區取分，6尺1吋的身高搭配刁鑽有衝勁的打法，令人聯想到過去巴瑞亞(JJ Barea)的例子。布朗森很好，也會是自由市場搶手人選，但是尼克搶人快到獨行俠老闆庫班都坦言他們連洽談的機會都沒有就被尼克攔胡，這真的值得嗎？我認為有待觀察。

在失去唐西奇強大的吸怪能力後，布朗森要怎麼維持自己的進攻破壞力而需要持有球權的打法又該怎麼調配好與藍道和巴瑞特之間的持球比例，這將會左右尼克開季的磨合期長度。如果這三人合作不來，那其實可以宣布今夏兩筆破億美元的合約是失敗投資了。

但若尼克透過三方，多方交易想盡辦法搶下米契爾的話，那很可能又是另一番風景。米契爾的到來將對大蘋果的鎂光燈焦點與在商業利益上肯定能提升檔次。至於球場上，尼克上一季在第四節分差五分之內的球賽中，戰績僅排在聯盟第25，彰顯這支球隊在決勝期的群龍無首。擁有米契爾，也能讓尼克獲得核心攻擊箭頭，更重要的是，他具備關鍵時刻操刀進攻的主宰者能耐。

但這一切的一切還是得基於尼克現在的薪資空間該怎麼操作，又甘願放棄多少未來選秀權去打造專屬現在贏球的陣容。要盤來米契爾不是不可能，只是難度相當高，尼克球團得好好省思下一步的決策。

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