天使老闆準備獲利了結 大谷翔平續留有望？

天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）在2003年從迪士尼公司手中，以一億八千萬美金買下球隊。前一年天使隊才剛剛奪得隊史的第一座冠軍，兵強馬壯，正當盛世。但在莫雷諾麾下的二十年期間，天使隊只贏過兩次季後賽系列，尤其是在鱒魚先生楚奧特橫空出世後，在他11年的大聯盟完整球季中，天使隊只打進過一次季後賽，而且勝場數是零。

莫雷諾這二十年的投資，預計的報酬率將超過十倍。投資家柯恩（Steve Cohen）在2020年十一月，用24億美金買下大都會隊；約翰・雪曼（John Sherman）在2019年用十億美金買下皇家隊；布魯斯・雪曼（Bruce Sherman）2017年買馬林魚隊時，價錢是十二億美金。以天使隊所處的大洛杉磯區市場，價錢堪比大都會等級，絕對遠超過皇家和馬林魚的價值。資本主義真偉大。但莫雷諾終於願意炒掉自己，對於長期受苦的天使迷來說，寧可讓這個墨西哥資本家吸飽血，也希望他趕快放生天使，因為他實在倒行逆施太久了。

莫雷諾(右)在買下天使20年後，將有機會以十倍價錢獲利了結，他是賺得荷包滿滿，但天使球迷這20年來卻是苦不堪言。 美聯社

莫雷諾雖然花錢買巨星並不手軟，但其他地方卻頗為小氣。在2020年疫情爆發時，他是首批要員工放無薪假的老闆之一，也帶頭要求取消該年業餘選秀會，好節省成本。在三個多月前，莫雷諾向市政府收購天使球場和周邊土地的企圖被否決，還搞到安那漢市長引咎辭職，接受FBI調查。這讓莫雷諾決定乾脆賣掉球隊，獲利了結。

天使隊在這二十年的低潮，莫雷諾要負最大責任，他很喜歡直接插手球團運作，而不是讓制服組根據棒球理由作出對球隊最有利的決定。像是當年力主簽下漢密爾頓（Josh Hamilton），結果他只在天使隊待了兩季，就黯然離開南加州。用十年大約簽下當時已經32歲的普荷斯（Albert Pujols），以及給瑞登七年兩億四千五百萬，結果這兩年他只為天使隊貢獻103場出賽，11轟的成績，這些都是莫雷諾親自下令的傑作。在他的統治時間，天使隊共換過五任總經理，並且大幅掏空農場陣容，長年在大聯盟排在後段班。如今他的最新力作，就是在今年的交易大限前，禁止總經理梅納西（Perry Minasian）交易大谷翔平。

在老闆莫雷諾的幕後操作下，天使從簽下漢密爾頓開始，接連做了好幾個非常失敗的投資。 歐新社資料照片

大谷在後年即將成為自由球員，而他是當今天使隊最有價值的資產，甚至比楚奧特（Mike Trout）更有吸引力，他的合約狀況，將成為莫雷諾出售天使隊成交價的重要因素。新老闆肯定希望買的是有大谷的一支球隊，但現在為難的就是到底要不要提前用大約綁住最強高中生，還是要讓新團隊來決定，還有最重要的就是大谷本身的意願。大谷不只一起說過，他雖然喜歡天使球迷和球團氣氛，但他更想要去一支有競爭力的球隊，以天使隊目前的陣容，還有貧瘠的農場（今年根據大聯盟的Pipeline，天使農場在三十隊敬陪末座），未來幾年都很難有季後賽希望，這肯定會影響大谷的決定。

同樣在求售中的國民隊，已經用他們處理索托（Juan Soto）的方式，示範了如何處理球隊中最大資產。雖然賣掉球隊的頭牌球星，會得罪很多球迷，也會讓球隊乍看下價值下滑，但這也給了新老闆一個重新起步的機會，畢竟經營一支職業球隊是個長期抗戰，而不是短距離賽跑。

今年天使隊的團隊薪資是隊史最高的1億8860萬美金，其中楚奧特、瑞登和厄普頓（Justin Upton）三個人就佔了超過一半，讓總經理只能在剩下的空間東拼西湊，其實這就是在莫雷諾二十年中的日常，球隊薪資嚴重頭重腳輕。明年雖然終於不用付厄普頓錢了，但楚奧特的三千五百萬年薪要一路付到2030年，屆時他已經38歲，瑞登的三千八百萬年薪也要到2026年，他的36歲球季才走完。大谷在菜鳥合約結束後簽的兩年八百五十萬也會在今年結束，明年他有薪資仲裁資格，2024年就要成為自由球員，如果天使隊沒有辦法留下他的話，就只能無條件放人，這會是對天使隊最不利的方案。

天使在未來四年還要付給三壘手1億5400萬美元，這將會是非常沉重的負擔。 歐新社資料照片

對天使隊未來可能的新老闆來說，時間壓力非常沈重，如果他們沒辦法在大谷成為自由球員前接手球隊，並且說服他續留下來，那就只好看著這位二刀流天才走人。要完成球隊的轉手，從開始接觸，到真正簽約成交，還要經過其他老闆們的批准，起碼要六個月，表示潛在買家只有幾個月的時間完成交易，才有機會搶下大谷。

最有趣的是現在求售的球隊還有國民隊，雖然不是洛杉磯地區的超級市場，但卻身處美國的政治核心，如果買家是有意拉攏政界人士，國民隊反而是更有吸引力的選擇，這讓莫雷諾不見得能談到他心目中的理想價碼。天使不換老闆，勝率不到五成的球季絕對不只連七年，而大谷離開的機會也會大增。即使有新老闆接手，天使也無法在短時間內翻身，那就表示大谷即使繼續留下，他還是沒機會打季後賽。