中職／交易活水再起 楊晉豪、王躍霖釋出邊緣重獲生機

中職終於又有球員交易案了，富邦與樂天在31日進行2換2的交易，樂天以投手王躍霖及內野手林澤彬，與富邦交易投手楊彬及內野手楊晉豪，中職上一次有球員交易已遠在2013年時，當年有兩樁交易案，都與樂天前身Lamigo有關，Lamigo分別以耿伯軒及林家瑋與兄弟換來王英山，及與統一換來蔡璟豪。球員交易在別國職棒聯盟十分常見，除了可以補強球團所需戰力，同時也能增加球員的上場機會，這次交易亦然。

先來看看富邦這次交易案的兩位主角，首先是楊彬。26歲的楊彬是富邦2018年的第6輪，19年新人球季在二軍就有多達16場的出賽，近3季都是二軍的主要先發輪值，20年以63次三振拿到三振王，21年則以6勝及2.13的防禦率奪下雙冠王；楊彬從新人年開始也連續3年都有在一軍出賽的紀錄，前兩季各後援3場及8場，表現不佳，防禦率都超過10.0，上季迎來生涯首次一軍先發，整季先發5場，取得生涯首勝，成績是1勝2敗，防禦率雖是不錯的1.52，但WHIP也是1.52，主因就是保送太多，在23又2/3局中就投出15次保送。

楊彬是富邦二軍今年投球局數最多的投手，但隊上本土先發投手人才濟濟，上一軍機會不多。 聯合報系資料照片

楊彬今年在二軍出賽11場，2勝3敗4.02防禦率的表現雖與上季有些落差，53又2/3局的投球局數仍為全隊最多，將他送走倒是令人意外，不過目前富邦陣中比他有更多先發經驗的本土投手有江少慶、郭俊麟、陳仕朋、陳鴻文，另外游霆崴、范玉禹、江國豪，甚至於近期也曾先發的李子強等人，看起來出賽順位也都在他之前，換個環境到比較欠缺本土先發的樂天，對楊彬來說也是件好事，只是他留下來的二軍投球局數空缺，勢必要有人補上來。

這樁交易案對楊晉豪來說就真的是絕佳的轉機，身為富邦17年的第一指名，楊晉豪進入職棒後大小傷勢不斷，19及20年是他在一、二軍出賽較多的兩個球季，雖然19到21年間的3季每年都有開轟的紀錄，不過近兩季出賽數減少，打擊表現也陷入低潮，今年在一軍13個打數打出1支安打，在二軍也僅有74個打數，二軍打擊率2成03，上壘率也是偏低的2成53，這樣的表現讓他成為季後被釋出的可能人選之一，如今獲得轉隊機會，就看看樂天的農場是否有讓他再生的能力。

楊晉豪是富邦17年第一指名，但這幾年因傷勢不斷，尚未打出成績。 聯合報系資料照片

23歲的林澤彬應該這次是樂天方主要的交易籌碼，他在19年第3輪被選進，20及21年連續兩季在二軍的打擊率都超過3成，20年還有6轟，這兩年的長打率也都在4成以上，20年首次升上一軍，11個打數打出6支安打，21年獲得更多的一軍出場，57個打數有16支安打，打擊率也是不錯的2成81，今年則只有3個打數，打出1支安打，樂天目前的一軍二壘手是打擊表現極為出色的林立，隊上還有郭永維、郭嚴文甚至余德龍等人可以守二壘，林澤彬被交易到欠缺二遊中線防守位置的富邦，預料也會有較高的一軍出賽機會。

林澤彬轉戰富邦，可補強富邦欠缺的二遊中線防守位置。 擷圖自樂天桃猿FB官方粉絲團

至於王躍霖，在17年以19次中繼成功拿下中繼王後的表現都不算太好，19及20年出賽仍在45場以上，防禦率卻都超過4.40，去年出賽銳減至12場，防禦率及WHIP各高達7.94及2.38，今年季初雖在一軍陣容，但在5月底連2場後援都失2分後被下放二軍至今，在二軍出賽15場，防禦率1.88，WHIP則是1.19，表現算是平穩，不過一、二軍強度還是有差；這幾年從樂天離開後隔年就直接轉隊至富邦的投手有林柏佑、林逸翔、洪聖欽等，這3人今年對富邦的戰力都毫無貢獻，如今王躍霖能對富邦牛棚戰力有多少幫助，恐怕是個大問號。

王躍霖自從17年拿下中繼王後，至今表現一直欠佳。 聯合報系資料照片

相隔9年，中職終於又有球員交易出現，此事一出，兩邊球迷賺到或虧爆的聲音紛紛出現，借用一句話，交易有賺有賠，但除非是正在巔峰且打出成績的球員，否則賺賠又豈是交易當下就能知道的事情呢。