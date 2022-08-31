中職／傷痛史無緣選秀首輪 郭俊麟、曾仁和表現讓球隊賺到

「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。」這是一句經典的廣告警語，但只要把基金換成「選秀」，這句話也非常適合用在職業棒球場上。各球團現在多建立專職的球探部門，希望網羅能幫助球隊更上層樓的戰力，幸運的在砂礫中都可以撿到珍珠，但也有百萬月薪狀元郎表現仍不符身價。

旅外歸國球員長期以來是許多球團補強的重點，尤其有美國大聯盟3A以上或日職經歷的球員是各球團矚目的焦點，大多會成為選秀首輪的預期人選。不過還是有些球員無緣在第一輪入選，像是高國輝及許銘傑等球星，主要是受到傷病史或年紀的影響，讓球團在評估時較為保守，因此輪到次輪時才選走。2020年及2021年選秀會，受到COVID-19疫情影響，多位旅外球員選擇返國投入中職，就出現有球員的傷病史讓球團在選秀首輪卻步。

曾經是仁川亞運、U21世界盃及世界棒球12強賽國手，而且是主力先發的郭俊麟，在旅日不順的情況下，於2020年歸國並成為樂天桃猿自行培訓選手。他原本是頗被關注的球員，有可能在第一輪就雀屏中選，然而5月在二軍比賽時，卻發生手肘韌帶撕裂，需要進行Tommy John手術治療。在選秀前二個月受傷，無疑成為一大變數，因為復健期需一年，表示他最快要隔年下半季才有機會上場。最後富邦悍將在第二輪第9順位將他選走，時任總教練洪一中表示他是素質極佳的投手，怕在後面會選不到。但因為未知數太多，這個決定讓當下許多評論認為悍將的選擇太過急躁。

郭俊麟去年傷癒復出，沒有讓悍將的復健費用和薪水白付，他目前已成為隊中最穩定的本土先發投手，當年洪總的堅持讓丘總多了一個可用之兵。 聯合報系資料照片

2021年9月郭俊麟總算站上久違的投手丘，11月首登中職一軍，不過他還在調整期，局數大多是1~2局，僅有季末曾投到4局。雖然他早已被列入悍將的未來規劃之中，但今年最開始的先發輪值，除了洋投以外，本土則是江少慶及陳鴻文，第五號兼中繼為陳仕朋，郭俊麟並未列入其中，讓他只能從二軍出發。不過隨著洋投問題不斷，幾位本土投手表現不穩，才讓他有機會在一軍登板。

復出後的郭俊麟，今年最快球速可達147Km，一般大約144Km，雖不是狂飆150Km以上的火球投手，在先發中仍是水準之上。另外他有不錯的變速球，搭配有威力的滑球、曲球與直球相互使用，成為他壓制打者的武器。現在他已經成為悍將輪值一員，先發時可投到近百球，防禦率3.43僅次於羅力，比江少慶、范米特等都還穩定。當年他雖經歷受傷無緣選秀首輪，打斷手骨顛倒勇，現在的表現反而比其他球員更穩定。

2021年選秀會有多達6位旅外好手歸國，其中包含曾上過大聯盟的胡智為及曾仁和，各隊因此早早簽下自行培訓選手合約，以利提早觀察。曾仁和業餘就是國手常客，後加入美國職棒芝加哥小熊隊體系，小聯盟就多次進入潛力新秀排行，於2017年成為台灣第14位登上大聯盟的球員。不過因為他有傷病史的關係，讓簽下自培約的獅隊最後卻步，讓他直到選秀第三輪12順位才被樂天桃猿挑走，成為曾登上大聯盟的歸國球員最差的選秀順位。

曾仁和歸國後，雖然在二軍表現不俗，但傷痛疑慮讓各隊多有疑慮。現在他展現極佳壓制力，成為復興桃猿王朝的功臣之一。 聯合報系資料照片

這年選秀會樂天桃猿主要焦點在首輪的陳冠宇，希望他能補上當時殘破的先發輪值。不過陳冠宇歸國後，壓制力沒有以往犀利，甚至成為全壘打製造機，讓原本規劃轉戰中繼的王溢正，必須重操舊業擔任先發，曾仁和在經歷半個月調整後，也於去年10月正式轉任先發投手。

曾仁和今年上半季首次登板之後，就因傷勢影響無法出賽，直到七月才歸隊。雖然陣中已有黃子鵬、狂威、霸林爵及王溢正等穩定輪值，但球隊還是需要第五號先發，而陳冠宇先發時依然狀況不少，讓曾仁和仍有機會成為先發人選之一。他有很犀利的卡特球及圈指變速球，加上149Km的速球，讓他6場先發防禦率僅2.33，放到排行榜還可排到第三。雖然還是偶有傷痛，但他的表現已經讓教練直呼對球隊幫助很大，期待未來可以站穩先發輪值。

郭俊麟及曾仁和頂著國手、旅外球星等光環歸國，卻因為傷痛史在選秀會前並不被看好。他們沒讓教練失望，沒有花太多時間就調整好身手，在球隊需要的時候，挺身而出成為輪值的救火隊，選到真的賺到。或許在國外已經給他們太多磨練，讓這些資歷不錯的旅外球員有快速調整的能力，他們即使跌倒總還是能站起來，甚至走的比其他球員還快。