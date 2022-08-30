「幹籃哥」窮途末路？ 若順利入勇士將是天作之合

金州勇士隨隊記者8月29日透露，前籃網前鋒葛里芬(Blake Griffin)有可能加盟勇士。葛里芬想去勇士已經傳了一陣子，但一直沒有正式消息和官方宣布。

33歲的「幹籃哥」葛里芬上季在籃網，儘管季後賽受到籃網教練奈許重用，葛芬里也靠著防守、苦工展現藍領精神，發揮作用幫助籃網贏得一致肯定。但葛里芬在籃網兩季，經歷過先發、替補和跌出輪換各種不同際遇，葛里芬對籃網和自己過去兩年的選擇心灰意冷。

選擇勇士，期待成為柯瑞隊友，葛里芬除了等待勇士召喚，其實勇士和葛里芬可以說是「天作之合」。葛里芬能帶給勇士禁區擋拆、爆發力和更具對位優勢的小球陣容，勇士也能為葛里芬開創生涯第二春，甚至贏得生涯第一座總冠軍。

勇士擁有三種武器和打法 可以完全解放葛里芬並給他最大空間和支援

1、格林的高位策應

格林在高位傳球、策應，除了能為隊友傳出適當好球，高低中鋒搭檔，更能為葛里芬在低位、靠近籃框位置送球，形成更多靠近籃下和籃框攻擊，外圍又有出色射手牽制，更多空手掩護跑動，葛里芬在勇士戰術體系將如魚得水。

葛里芬(左)要是能與格林(右)聯手，很可能會獲得格林的大量餵球機會，能直接攻擊禁區或是外傳給隊中的大量射手群。 歐新社資料照片

2、柯瑞超級吸怪能力

柯瑞被NBA傳奇球星賈奈特( Kevin Garnett)形容是「史上最佳控球後衛」，賈奈特認為柯瑞是當代喬丹，他正在創造屬於柯瑞的NBA新世代。柯瑞創造力和超級吸怪能力，葛里芬仍有相當爆發力和驚人運動能力，他能在柯瑞持球、牽制下得到更大發揮空間。

3、勇士教練柯爾出色用人定位

柯爾擅長點石成金，精於定位和用人，即使只能給葛里芬15-20分鐘上場時間，柯爾也能把葛里芬的能力、專長發揮到極致，這才是葛里芬最想去的球隊和打法體系。葛里芬可以給勇士帶來前所有未見的禁區攻防和擋拆組合。對勇士來說，葛里芬這種風格和運動能力、打法的大前鋒，也是過去八年勇士輝煌世代絕無僅有的天賦。

葛里芬在奈許(右)手下打球是相當掙扎，上季場均6.4分、4.1籃板都是生涯最差，如果能讓知人善任的柯爾(左)來帶，可能會有完全不同的局面。 歐新社資料照片

儘管運動能力和爆發力退化很多，個人得分和球權、戰術角色削去大半，但葛里芬的身材、天賦和運動能力還是勇士過去八年不曾有過的內線大個子。

比勇士中鋒魯尼更出色爆發力，更好速度，進攻和投籃技巧更好，比格林更高大，更有對抗性，在小個陣容中，葛里芬可以打中鋒，在搭檔格林的體系裡，葛里芬可以扮演拉開空間的長人，更多是走底線、空手接應的空中轟炸進攻。

葛里芬的能力、身高、天賦會讓勇士進攻更有立體感，更具侵略性和攻防對抗。另外就是高位擋拆，葛里芬有機會成為勇士最有進攻能力和作用的內線，他的重要性和功能甚至不亞於勇士兩名主力內線魯尼、懷斯曼。

葛里芬想要找回榮光以及拿下生涯首次冠軍，加入勇士都是最好的選擇。 歐新社資料照片

葛里芬上季在籃網，場均上場時間只有17分鐘，角色和重要都在下滑，比上上季21.5分鐘更少，上季場均得分6.4分生涯最低，葛里芬不僅在籃網打得不快樂，他更期待加盟一支更有競爭力，更會使用他的球隊。

選擇勇士，成為柯瑞的隊友，做為格林的內線搭檔，葛里芬一旦加入勇士，這是天作之合，也是勇士衛冕最重要DNA。