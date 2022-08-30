棄霍頓-塔克改追逐貝佛利 湖人湊冠軍拼圖的必要抉擇

兩年多前，初上聯盟的霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）在洛杉磯湖人隊大放異彩，被視為球團重建的必要因子。而今人事已非，為了換取防守專家貝佛利（Patrick Beverley）加盟，霍頓-塔克打包飛往猶他爵士隊報到，開啟他的生涯新頁。

長年跑NBA的記者弗農（Chris Vernon）在Podcast節目《The Mismatch》直言，霍頓-塔克上季在湖人更衣室內不受歡迎，經常獨來獨往。這並非空穴來風，《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）也指出，在他與新任的總教練漢姆（Darvin Ham）對話時，發現這位小將甚至排名在納恩（Kendrick Nunn）與里夫斯（Austin Reaves）之後。

弗農在節目中分享所見所聞：「年僅21歲的霍頓-塔克在隊中沒有真正朋友，因為這是一支老牌球隊，還有一群征戰多年的老將。」實際上，球團給過機會，包括兩年前放走卡盧索（Alex Caruso)而續約這位年輕人，只是最終證明為錯誤決定，獲更多時間的霍頓-塔克命中率41.6%、助攻2.7次，打法自私不融入團隊。相對地，少了卡盧索掩護的詹姆斯（LeBron James）打得綁手綁腳，在場上顯得孤立無援。

2019-2020年湖人隊奪冠陣容解體後，對詹姆斯影響最大的就是卡盧索，他在場上無所不在的藍領性格，即時填補球隊所需、為勝利不執著個人數據的態度，是左右湖人隊戰績主要關鍵。 歐新社資料照片

霍頓-塔克的離開很可惜，要怪只能怪他上季獲得時間的表現不理想，Synergy Sports 數據披露禁區的投籃命中率53.6%低於水平，半場急停跳投的命中率38.2%，在聯盟141名至少出手100 次的球員中排122位。同時，他的防守也不可靠，擁6呎4吋身高、235磅體重與7呎1吋的臂長，球團認定是打造為防守專家的好苗子，但始終練不出來。持球進攻的霍頓-塔克很猛，年紀輕有前景，但不是湖人拼圖，他與強森（Stanley Johnson）扮演角色球員都不夠稱職，尤其是那些無球狀態下得做好的小事。

因此，物色足以填補昔日卡盧索位置的狠角色，自然成為湖人隊季外重點，即使送走霍頓-塔克也在所不惜，此時換貝佛利變得順理成章，他就是要幹髒活，把以前卡盧索擅長的事接來做。不單於此，貝佛利還是經驗老到的控球後衛，外加一張不饒人的大嘴刺激隊友發揮最佳水平。

只是，貝佛利在一號位能幹的都幹了！那留衛斯特布魯克（Russell Westbrook）做什麼？Fox體育台名嘴貝勒斯（Skip Bayless）認為，把衛少送走是遲早的事情，尤其貝佛利除了個人數據外，他具備的能耐是現階段湖人隊所需，他說：「留下貝佛利一定比衛斯特布魯克好，他有一手更穩定的外線，也是優秀的組織者，在場上能做出正確判斷。」

與其說衛少表現不符期待，應該解釋為球團找錯方向，真正需要並不是第三個爭搶球權的明星，而是能在場上為隊友打掩護的好手，所以湖人隊願意二換一找來貝佛利(右)。 歐新社資料照片

《The Ringer》專欄作家歐康納（Kevin O'Connor）也分析了湖人隊與貝佛利如何合作，認定若湖人隊想在詹姆斯生涯尾聲再多一冠，無論經驗值、防守態度、替隊友做掩護這一塊，貝佛利可以頂上卡盧索、衛斯特布魯克的工作量，把湖人隊推回季後賽之列。也因此，即便得送走天賦滿滿的霍頓-塔克換貝佛利，球團在這方面不用太猶豫。

湖人陣容之中，基本上就是以詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）為進攻核心，他們不需要第三人爭搶球權。因此，需要的並非是大球星，填補合適位置方為當務之急，這一點在卡盧索出走後最明顯，湖人隊嘗試著培養霍頓-塔克、招募衛斯特布魯克組「三星連線」，又盤來安東尼（Carmelo Anthony）擔任板凳暴徒，都未能取得進展甚至在開倒車，促使季外湖人補強策略是找能防守、抄截、掩護與分享球權的角色，而非把球放進籃框的進攻萬花筒。

貝佛利被人記住的地方，除了隔空放砲外，在場上表現仍可圈可點。你只要記住一件事：只要健康打滿一整季，貝佛利所屬球隊進季後賽機率100％。從2015-16年球季到上一季，累積1500 次三分線出手的命中率是38.5%，在空檔放冷箭的命中率頗為可靠。此外，他也是被低估的決策者，生涯助攻失誤比為3.5：1.3，不但能接收詹皇的傳球投三分，也可運球過半場跑戰術。

最美妙的是湖人每次一上桌談判，都會被對方索討首輪選秀權，而從猶他爵士隊換貝佛利是唯一不牽涉「犧牲未來戰力」的交易案，這無疑是一大勝利，因為可以較低成本保留重建資源，不完美但巧妙填補所需。目前觀之，各界給予這一筆交易是肯定的加分，霍頓-塔克有光明未來，但肯定不是在湖人隊，而擁有詹皇這位最強球員、又已是38歲之際，制服組沒太多選擇，必須在他變老前打造一套冠軍陣容，這時間點放棄未來之星是不得不的決定。