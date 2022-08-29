日職／雷阿斗最慘表現+狀元野手無力 羅德陷入困局

養樂多燕子隊在2連勝橫濱DeNA之後，兩隊勝差擴大到6場，中央聯盟戰局再度呈現燕子軍獨走態勢。相對之下，太平洋聯盟戰局依舊呈現膠著，第一名的軟銀與第二名的西武只有0.5場勝差，就連第四名的樂天也還有機會，與軟銀的差距只有2.5場（※統計至8月27日為止）。

比較令人意外的是連續兩年都打進A級、排名第二的千葉羅德隊，距離首位已經有7場勝差，不僅爭冠情況嚴峻，就連想要守住A級都相當辛苦。井口資仁監督從2018年接掌兵符之後，排名依序為5→4→2→2，戰績逐年上升。但今年若是奪冠未成，等於5年任期內皆未能完成優勝目標，如果還倒退回B級，季後勢必會成為檢討對象。

羅德隊今年最大的問題出在攻擊力低迷不振。團隊打擊率0.225在太平洋聯盟墊底，總得分372（平均單場3.26分）也只比墊底的日本火腿隊364分稍佳（平均單場3.14分），加上72支全壘打倒數第二。除了這幾年速度還維持一定優勢，居洋聯第一的107次盜壘之外，主要的攻擊數據都是末段班。在投手群也只是表現平平的情況下，想要跟列強抗衡自然是難上加難。

尤其是羅德隊極為倚重的「雙洋砲」雷雅德（Brandon Laird）、馬汀（Leonys Martín）雙雙陷入極度的打擊低潮，更是造成重創。被台灣球迷暱稱為「雷阿斗」的雷雅德雖然還有15支全壘打，不過整體成績從去年的0.262打擊率、29支全壘打、95分打點、OPS0.809，跌落到今年的0.195打擊率、15支全壘打、48分打點、OPS0.592，是赴日8年來最慘表現。左打的馬汀更慘，只出賽68場，雖然他原本就不是以打擊率見長的選手，不過長打也大幅退化，整體成績從去年的0.233打擊率、27支全壘打、75分打點、OPS0.855，跌落到今年的0.163打擊率、9支全壘打、25分打點、OPS0.610。兩名去年合力貢獻56轟的洋砲，今年只剩下24轟，加上打擊率都不及2成，對羅德來說無疑是相當大的失算！

另外，安田尚憲（2017年第一指名）、藤原恭大（2018年第一指名）兩名井口資仁親自挑選進來的選秀第一指名野手，成長幅度也相當緩慢，造成雪上加霜。

藤原恭大是羅德隊2018年第一指名，去年奪下7-8月MVP，原本備受期待，本季卻只在一軍出賽35場，打擊率0.171、1分打點，令人失望。 擷圖自千葉羅德海洋官方推特

過去兩年都有50分打點以上的安田尚憲目前只有4轟、25分打點，得點圈打擊率更是低到只有0.161，無法扛下中心打者重任。去年一度躍起，出賽78場創生涯新高、並奪下7-8月MVP的藤原恭大，至今只在一軍出賽35場，打擊率0.171、1分打點。另外已經連續2年沒有在一軍出賽的內野手平沢大河（2015年第一指名），雖然相隔3年再度登上一軍，不過也只有13場出賽，打擊率0.148不見起色。加上去年首獲最佳九人獎得主的中村獎吾也表現下滑，比較大的安慰只有24歲的職棒三年級生外野手髙部瑛斗竄起，出賽108場跑出35次盜壘成功，也是兩聯盟目前唯一30盜壘的選手，具有栽培成羅德隊下一個看板選手的潛力。

羅德隊雖然曾經在2010年曾經以第三名之姿演出史上最大的下剋上，奪下日本一，不過上一次獲得洋聯優勝已經要回溯到2005年還是外籍總教練巴倫汀（Bobby Valentine）帶隊的時候，距今已經長達17年之久。在去年歐力士奪冠之後，羅德成了洋聯6球團之中距離優勝最遙遠的球隊。第一指名選手的成長裹足不前，加上洋砲狀況起伏太大，這一季還是打得相當辛苦。