受封新賽季五大得分後衛 愛德華充滿信心自詡新狼王

灰狼2020年選秀狀元愛德華(Anthony Edwards)在休賽季一篇外媒的報導中，被列進新賽季五大得分箭頭的討論，對即將邁入生涯第三年的愛德華來說是相當程度的肯定他這兩季的成長與未來性。

其他四人分別是年度第一隊的太陽布克(Devin Booker)、先前一直陷入交易流言的爵士米契爾(Donovan Mitchell)、綠衫軍的布朗(Jaylen Brown)、以及與公牛續下大約的拉文(Zach Lavine)，其中年僅21歲的愛德華是裡面資歷最淺，最年輕的一員。

向來對自己信心滿滿的愛德華對此也大方表示，他就是新狼王人選，他將與唐斯(Karl-Anthony Towns)聯手帶領北大荒重返榮耀。

愛德華雖然自負 但確實有兩把刷子

說真的愛德華自詡新狼王，多少也得尊敬一下唐斯在陣中的地位吧，不過即使愛德華看起來過於自負，但敢這樣發言，他的確有兩把刷子。年輕有勁，充滿天賦，身體爆發力驚人，外線投籃也一直進步當中，他散發出來的氣場還真有點8號時期的年輕老大布萊恩的味道。

愛德華(右)霸氣十足，在唐斯(左)還在當打之年，就打算接班成為新狼王。 美聯社資料照片

愛德華剛踏進聯盟時，一度被認為光是靠著腦衝與優異體能橫衝直撞，愧對於他狀元的身份，但是在他經歷過菜鳥的適應期之後，他很快的展現天賦，除了切入破壞力，屢次隔人爆扣的精彩畫面外，他所呈現出的外圍投射能力比預期的好，幫助他的進攻手段更多，令對手更加難以捉摸。

愛德華新人年例行賽出賽72場有55場先發，繳出平均19.3分4.7籃板2.9助攻1.1抄截，投籃命中率41.7%，三分球32.9%，榮獲年度新秀第一隊，甚至後來居上一度成為鮑爾(LaMelo Ball)摘下新人王路上最大的威脅。上賽季，二年級生的愛德華更是全面進化，例行賽打了72場皆是先發，場均來到21.3分4.8籃板3.8助攻1.5抄截，投籃命中率提升到44%，三分球質與量亦同步升級，每場以35.9%的命中率砍進三顆，最後也幫助到球隊闖進季後賽。

生涯第一次打季後賽的愛德華，首場便技驚四座的狂砍36分6助攻而擊敗了灰熊。愛德華整個系列賽主導灰狼戰局的存在感甚至比唐斯、羅素(D'Angelo Russell)還高，他享受大場面，熱愛客場噓聲，投入於更高強度比賽的燃燒，都讓人見識到近年少見有這種年輕得分箭頭的自負。愛德華系列賽六戰平均25.2分4.2籃板3助攻1.2抄截，得分火力凶猛，外線投籃穩定度更令人吃驚，高達40.4%的三分球命中率，每場砍進3.8記，兩分球命中率也有不錯的45.5%。

愛德華(右)在生涯首次的季後賽不但是毫不怯場，而且是打出超水準的表現。 美聯社資料照片

雖然灰狼止步首輪，但愛德華季後賽的傑出表現令各界印象深刻，紛紛看好他將更懂著運用自身體能優異的條件，去搭配他的投籃，並學習打擋拆，發動攻勢或者終結進攻，加上他無所畏懼的強韌心理素質，有機會讓愛德華不管在球技上或者心態上都有成為球星的潛力，也才會讓他在媒體眼中球員位置排名能迅速竄出，年僅21歲的愛德華無疑成為新生代中得分後衛的佼佼者。

愛德華再升級的關鍵 在於節奏拿捏

展望新賽季，愛德華不能一味腦衝，打不進就更想吃掉你的這種心態，他得學習在節奏收放之間的拿捏更成熟，這能幫助他在解讀球賽時能做出沉穩的選擇。灰狼首先需要他在外圍防守端的付出，去帶動他擅長的反快攻，而半場陣地戰，不僅要仰賴他衝鋒陷陣的突破去衝擊籃框或者分球給隊友，當他能吸引更多防守注意力之時，便能更加釋放唐斯與其餘隊友的發揮。

經過前兩個賽季的洗禮，愛德華的天賦與成長高度依舊令人充滿想像空間，展望新球季，衝擊季後賽仍是首要目標，特別是球隊還找來門神戈貝爾(Rudy Gobert)，攻守兩端的佈陣將更加完整、強大，也更易於讓愛德華專心揮灑他在進攻端的才華，不僅是個人進攻，或者是組織發動，與唐斯、戈貝爾之間的搭檔也會讓灰狼球賽富有可看性。

防守大將戈貝爾加入之後，灰狼實力勢必是大幅成長，能否一躍成為西區霸主，就看他與愛德華和唐斯是否能打出默契了！ 歐新社資料照片

灰狼在這樣的陣容下開始讓球迷有點樂觀，期待重回賈奈特身為狼王時期的球隊榮光了。

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