大都會「台灣日」：美國大聯盟的台灣文化慶典

美國時間八月二十八日,紐約大都會隊將在紐約花旗球場(Citi Field)對戰科羅拉多洛磯隊,這天也是大都會一年一度的「台灣日」(Taiwan Day),購買特殊套票的球迷將獲得繡有「Taiwan」字樣、背號一號的特別球衣,並邀請前中華職棒球星、現任中信兄弟副領隊「恰恰」彭政閔在賽前開球。大都會的台灣日活動為大聯盟歷史最悠久的以「台灣」為主題的活動,自2005年開辦以來,除2020年因新冠疫情停辦,已是第十七屆。

去年的台灣日活動,首次推出「Taiwan No.1」特別版球衣套票,原本僅預定一千件,因反應熱烈再加碼一千多件,活動現場超過兩千位海外台灣人、台美人共襄盛舉。加上首次邀請駐美大使等級的來賓、蕭美琴大使開球,配上蔡英文總統在球場大螢幕上的簡短談話,將這場活動推向了前所未有的高度。今年的活動,推出跟去年不同配色的特別球衣,據舉辦單位透露,已賣出超過四千張特別套票,熱烈的程度,可能創下大都會球團史上舉辦族裔相關慶祝活動的紀錄。

2021年大都會台灣日,球迷身穿Taiwan-No.1球衣與蕭大使一起看球。 丹尼爾/攝影

蔡總統已連續兩屆在大都會台灣日以預錄影片的方式在花旗球場露面。2019年的台灣日,網紅蔡阿嘎受邀開球,在上場開球前,球場播放了一段蔡總統介紹蔡阿嘎出場的影片。2021年,蕭大使開球,球場螢幕則是播放了蔡總統感謝美國捐贈台灣新冠肺炎疫苗的短片,同時,青天白日滿地紅的中華民國國旗圖案出現在花旗球場的LED環繞螢幕。這樣的畫面,對於身處異地或旅居美國的台灣人來說,是很不可思議的。儘管,接著出場的大都會和華盛頓國民的球員,並沒有一個台灣球員。

2021年大都會台灣日,蔡英文總統現身花旗球場大螢幕。 丹尼爾/攝影

台灣日的活動,乍看之下很「政治」,但台灣的政府和官方單位在其中的角色,只能說是輔助或參與的性質,並沒有主導活動內容和走向的能力。事實上,美國大聯盟各球團都會舉辦以特定族裔或身份認同為主題的活動,以大都會為例,今年球季光是亞裔相關的慶祝活動,就已經舉辦過了日本文化遺產之夜(Japanese Heritage Night)、韓國之夜(Korean Night)、中華文化之夜(An Evening of Chinese Culture)、菲律賓文化遺產之夜(Filipino Cultural Heritage Night),以及亞裔與太平洋島民遺產之夜(AAPI Heritage Night)。八月底的台灣日,是今年大都會最後一個以亞洲文化為主題的活動。

2021年大都會台灣日,繡有Taiwan字樣的一號球衣。 丹尼爾/攝影

大都會主場所在地法拉盛(Flushing),是亞裔聚集地,人口組成相當多元。也因為如此,不論球員名單中有沒有來自特定族群的選手,舉辦這類活動和在地文化和居民連結,培養球隊認同感,是再自然不過、也應該做的事情。再者,以商業的角度考量,棒球運動在美國受歡迎的程度逐年下降,且大聯盟球迷組成年紀偏高、以白人居多,聯盟確實很需要開拓新的球迷,藉著這類活動和少數族裔拉上一些連結,將棒球文化帶進更多族群的生活中,也是聰明的作法。

台灣人在美國的人數畢竟相對小眾,能將台灣日越辦越盛大,很大一部份原因可以歸功於在去年擔任蕭大使開球的接球捕手、大都會隊亞洲市場負責人王偉成(Wayne Wang)。王偉成來自台灣,在美國完成學業後,自2011年進入大都會任職,由他負責台灣日的活動,在政治和文化敏感度上面不會出差錯,更重要的,是將一個社區性的小型活動,進一步辦成一個凝聚在美台灣人認同的大型儀式。在去年接受數位廣播節目《七號車週記》專訪時,他說希望這個活動可以更加凝聚台灣人的向心力,讓不管是在紐約,還是在台灣的台灣人,可以更團結,看到畫面可以更感動。而因為近年來活動與台灣官方的交通部觀光局合作,讓球團的族裔慶祝活動連結上台灣的觀光宣傳,對雙方都是雙贏。

2021年大都會台灣日場外活動,讓球迷以玩遊戲的方式認識台灣。 丹尼爾/攝影

我們可以由此看到,球團任用人才的多元性,有其重要性。如果大都會球團的行銷、管理人員缺乏少數族裔的代表和對不同文化的基本理解,要怎麼辦好這一連串的少數族裔慶祝活動?如果,不僅僅是大都會球團有來自台灣的人才在其中任職,那麼「台灣日」是不是在其他大聯盟球隊,尤其是位處台裔人口眾多的南加州的洛杉磯道奇隊和洛杉磯天使隊,也應該有這樣一個慶祝台灣文化的主題日呢?

當然,今年的情況又比往年更加特別。因為「台灣」在經過國會議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台、台海關係緊張、美國抗中意識持續升高的背景下,在美國已經不再是一個小眾的地理名詞了。如果看看同為每年八月下旬在美國賓州威廉波特舉行的世界少棒聯盟世界錦標賽(Little League World Series),很巧地,今年也是由台灣的福林國小取得亞太區代表權,這是繼2015年的東園國小後,相隔七年,再次由台灣取得亞太區的參賽資格。來自台灣的少棒隊來到威廉波特參賽,並不是什麼新鮮事,但是在當前的全球政治情勢下,福林國小的小球員也格外受到關注。

彭政閔(右)到威廉波特為小將加油,他在28日將為大都會主場「台灣日」開球。 世界日報/特約記者廖華傑/攝影

大聯盟按照往例,在少棒錦標賽賽事期間,特別會在威廉波特舉行一場少棒聯盟經典賽(Little League Classic),今年是由波士頓紅襪對戰巴爾的摩金鶯。這場特別安排在週日晚間的比賽,全國轉播單位ESPN邀請到前總統小布希(George W. Bush)來到現場轉播台短暫客串。他特別提到來自台灣的代表隊,說:「我很興奮可以看到台灣隊,我想台灣能夠來這邊打棒球,對於他們的國際關係來說,是有幫助的。」( “I was excited to see the Taiwanese team. I think it helps relations for Taiwan to be able to play baseball here.”)同是棒球迷的小布希應該不會不知道台灣不僅是威廉波特的常客,更曾經是超級強權。但他特別提及台灣,且使用「台灣隊」而非官方的名稱「中華台北」(Chinese Taipei),有其特殊意義,甚至可以合理推斷,「台灣」已某種程度打開了國際上的能見度,比過去更常出現在國際場合的「中華台北」更能產生共鳴了。

從1960年代末的紅葉少棒、金龍少棒,接下來超過二十年的威廉波特少棒霸權,到二十一世紀初的王建民風潮,棒球一直和台灣不同階段的國族認同,有很緊密的連結。其中一個原因,在於不管「中華民國」國族認同,還是現今的主流、「台灣」國族認同,在棒球的場域中,台灣比對岸的中國大陸更強勢。因此,台灣的聲量和呈現方式,可以相對不受外在的干擾,以台灣人偏好的方式,呈現出來。大都會的台灣日能讓中華民國國旗在花旗球場飄揚,甚至,大都會主場轉播單位WPIX在去年台灣日的開場介紹時,是以「島國」(island-nation)來稱呼台灣,就是這個原因。

胡金龍是唯一打過大都會的台灣球員,他在2010球季結束後被道奇交易到大都會。2011年在大都會出賽了22場比賽。 歐新社資料照片

國族認同需要一個長期的集體想像和建構過程,來建立一個屬於「我們的」獨特認同、一個「想像的共同體」。棒球作為現今台灣國族認同的重要成份之一,能在大聯盟球場上有一個一年一度、專屬的慶祝活動,真的要好好珍惜。而在美中對峙、台灣的國家認同和安全成為國際焦點之際,下週的台灣日活動,將如何呈現、如何被各方解讀,也值得我們好好觀察。