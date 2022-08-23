NBA史上唯一 海斯倫從角色球員成為傳奇

42歲邁阿密熱火前鋒海斯倫決定再打一季，新賽季是他NBA生涯第20個球季，連續20年為同一支球隊效力，繼獨行俠諾維茨基、湖人布萊恩後史上第三人。

海斯倫最了不起成就並不是「忠誠」，他跟史上所有在NBA效力滿20年球員，或是諾維茨基、布萊恩20年只為一支球隊效力超級球星最大不同是：做為一名NBA角色球員，海斯倫從角色球員成為傳奇，史上唯一。

「如果我們要討論熱火隊核心價值是什麼，我們會一一為你展示，或是直接給你一張海斯倫照片，他體現熱火隊價值和熱火球員需要的特質，領導能力、堅韌、忠誠、穩定、純粹」熱火教練史波史特拉如此介紹熱火隊魂海斯倫。

強悍、堅韌、充滿求勝欲望，堅持信念，海斯倫不僅是熱火隊魂最完美展示，他在佛羅里達出生、成長、念書打大學球、成為NBA職業球員，在某種意義上他是南佛羅里達市長，社區需要像他這樣的人，孩子需要這種榜樣。

哈斯倫是美國紅十字會志工，2005年創辦海斯倫兒童基金會，以幫助孩子教育，促進青年發展潛力為職志。除非是熱火死忠球迷，或是對NBA大小事如數家珍，否則像海斯倫(Udonis Haslem)這種毫不起眼角色球員，擅長防守、做苦工、幹禁區髒活苦工球員，生涯表現距離明星球員還很遙遠NBA甘草球員，根本不會引起任何關注。

203公分前鋒海斯倫在NBA歷史上獨一無二存在，他決定在熱火效力第20個賽季，履行他對父親在NBA打滿20年承諾，退休後再轉任熱火管理階層或教練團。

海斯倫(右)與韋德(左)一起在2003年加入熱火，韋德打了16個球季後已在2019年退休，而且他曾轉戰公牛與騎士，不像海斯倫終生都待在熱火。 歐新社資料照片

過去19年生涯，海斯倫場均7.5分、6.6籃板，非常平凡的防守苦工，生涯得分最多一季是12分，籃板場均最多9.1個。過去七個賽季海斯倫一共只出賽85場，幾乎就像熱火精神領袖和休息室大哥，熱火把海斯倫定位為「球員教練」，在訓練中使力，在休息室凝聚、激勵隊友，在主客場比賽帶領年輕球員融入球隊文化。

老闆挺他，總管挺他，教練挺他，大多數隊友敬重他，熱火球員即使對海斯倫平日要求、角色、定位、特權有再多不滿，也沒有人動得了海斯倫在熱火角色和重要性。

除了超級球星，除非地位無可取代傳奇人物， NBA歷史上有那個角色球員、苦工球員、防守悍將能成就海斯倫的地位和分量。

前熱火傳奇中鋒莫寧給海斯倫生涯最大肯定：「當你想到有那個球員可以在球場上玩命防守，不計代價努力幹盡髒活苦工，那就是海斯倫，你恨不得把這種基因植入每一個剛進NBA年輕球員身上」。

海斯倫(左)在場上隨時都願意做苦工和髒活，前熱火球星莫寧就對他讚譽有加，葛里芬則認為他是全NBA最值得受到尊敬的球員。 歐新社資料照片

海斯倫NBA生涯最後一個賽季，他不會有退休巡迴賽，更不會引起太多媒體和社群關注。海斯倫是NBA另一種傳奇，尤其是忠誠信念和球員文化傳承，海斯倫不只代表熱火籃球核心價值，也是所有職業球員人格典範。

「今年球季我還會參加比賽，我的目標不變，努力贏得比賽，贏得總冠軍」。海斯倫為自己生涯最後一季設定20年不變目標。

海斯倫父親去年過世，「以父之名」挑戰生涯第20個賽季，海斯倫成為史上第11個至少打滿20個賽季球員，在他之前10個在NBA效力至少20年的傳奇球員，都曾經入選明星賽或擁有非凡榮銜。

從毫不起眼角色球員、防守苦工成為傳奇，並成為NBA球員專業典範，海斯倫正在書寫籃球史上最特殊成就。