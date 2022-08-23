球員交易並非壞事 轉隊換手氣讓職棒更具戲劇性

大聯盟球季進入8月，各隊為了補強積極部署，嘗試拼出季後賽拼圖。不過，相較美國這端的熱絡，亞洲職棒對球員交易並不熱衷，尤其中職上一回交易可追溯至9年前（2013年），交換球員到底是福還是禍，我們不妨借此機會探討一下，也許讓球員換環境並非壞事，球團也能找到自己真正要的人。

本季大聯盟的台灣旅美之光，非張育成莫屬。目前登錄坦帕灣光芒隊的他，2022年在克里夫蘭守護者隊開季，後被送往匹茲堡海盜隊，又因讓渡輾轉落腳佛羅里達州。故事有幾分顛沛流離，但現實是征戰美聯東區的張育成因禍得福，首度站上大聯盟的投手丘、一度繳出連7場安打紀錄，接受中央社專訪坦承，球隊氣氛佳、教練給機會，球團派人指導揮棒有很大幫助。

試想大聯盟若沒交易制度，張育成還有機會嗎？大概5月底就在返台班機上，另覓舞台重新出發。交易制度一直是大聯盟一部分，雖說每一次的結果未必完美，但的確不少選手因管理層間的談判，進而讓所屬球團變更好，也為位置重疊的好手獲得新生。當然，選手面對不僅是球衣樣式、背號的不同，某種程度上，還影響到生活作息和新環境的挑戰，包括家裡妻小。

最具代表性的例子是投手查維茲（Jesse Chavez），他因不尋常的交易頻率登上媒體版面。從晉升大聯盟起，一共效力過九支球隊，其中還回鍋四支球隊，目前落腳於洛杉磯天使隊。他2010 年、2021年和2022年都進亞特蘭大勇士隊名單，今年開季在芝加哥小熊隊，接著被勇士隊延攬，現又重返2017年待過的洛杉磯。據 MLB.com 記錄，查維茲榮登聯盟史交易次數最多，一共端上談判桌達10次。

查維茲從2008年進入聯盟後四處流浪，雖無法在同一個城市落腳安定，卻能遇到伯樂而獲得契機，進而於2021年在勇士獲得夢寐以求的世界大賽冠軍戒指。 歐新社資料照片

在各大城市的球隊當浪人，感覺也許不爽快，但事實是因為全國走透透，現年39歲的查維茲得以在2021年與勇士隊奪世界大賽冠軍，假設他仍蹲在生涯起步的匹茲堡海盜隊，也許至今仍跟著球隊掙扎重建。對自己不平凡的經歷，查維茲表示：「我不知道（被頻繁交易）是好是壞，這取決於人們如何看待，我個人覺得自己獲得好的結果。」生涯到處奔波，幸運的是查維茲2008年都出現在25人名單上，而非一整季於大、小聯盟上下，累積投球達1017.1局、三振922人次。

去年，查維茲一度遇控球低潮遭釋出無球可打，勇士隊給了一紙小聯盟約。在那裡，他遇到了另一位投手戴維森（Tucker Davidson），兩人互相交流。查維茲因此學到，投球時延遲腳跟留在投手丘的時機，進而克服控球問題，方得以回大舞台並摘世界大賽冠軍。從這角度看，去不同球隊效力未必是不好的結果。被球團當籌碼兜售，選手多半不會甘之如飴，包括查維茲在內。他有三個孩子，分別是：18 歲、12 歲和7歲。四處搬家告別親朋好友並不容易。但對查維茲而言別無選擇，要就是退出棒壇，否則就得抓住任何一點機會，2021年他選對了！修好控球問題還拿到夢寐以求的冠軍戒指。

職業棒球的經營，並沒一套標準答案，但大聯盟交易制度給各隊過剩的好手一個契機。對野手而言，表現再好仍需一點幸運擠入先發九人名單，假設球團真沒辦法給位置，起碼能運用為籌碼從其他隊挑選自己要的拼圖，相對地球員有可能在短暫生涯迎來第二春，而非枯坐冷板凳等哪一天位置空出來，誠心希望中職好好運用制度，別讓好手們在二軍和板凳被埋沒而遺憾終生。