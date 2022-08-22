現役最偉大打者普荷斯 老驥伏櫪寫生涯完美終章

「阿伯」普荷斯（Albert Pujols）又轟全壘打了。這件事如果放在十多年前恐怕連聖路易當地媒體在賽後報導時都懶得多費筆墨一提。這位江湖上人稱「普神」而不名的紅雀神主牌不但是年方21歲的新人年就打了37隻，連續12季轟出30發以上（並列史上第二）的兩屆全壘打王，打個幾隻全壘打有什麼好大驚小怪，「在那叫什麼」？

然而對老驥伏櫪，連續三年蟬聯全聯盟最年長球員的普荷斯來說，近五戰轟出五發全壘打（生涯第十次）的表現已是他七年來的頭一回。靠這五發全壘打的加持，普神的OPS一下從.748拉高到.858，在紅雀隊上僅次於兩大MVP熱門候選人高史密特（Paul Goldschmidt）跟亞瑞納多（Nolan Arenado）。在全聯盟打席破兩百的打者中（包括前面那兩位隊友）也只有九位的OPS勝過他。

更重要的是，回到土生土長的聖路易這塊福地（聖路易一向被譽為擁有全美最好的球迷），在紅雀與釀酒人爭奪分區冠軍戰情最緊繃的此時此刻，這位42歲的現代神獸搖身一變成了名副其實的福將。進入八月後，只要是普荷斯上場的比賽紅雀幾乎是戰無不勝（11勝1敗，唯一輸球的那場普荷斯只代打一個打席），成了勝率僅次於道奇全聯盟第二高的球隊。

普神球棒越來越火熱，紅雀也贏個不停。 影片來源：大聯盟 YouTube 官方頻道

在八月份的12場比賽中普神除了轟出六發全壘打外，打擊三圍也高達.452/.514/1.065，並且為紅雀貢獻多達13分打點——並列全隊第三多，但前兩名（正是他那兩位MVP隊友）的打席是他（35個）的一倍有剩。尤其是對釀酒人三連戰最後一役八局下的三分全壘打，更成了普荷斯一棒定江山的本季代表作，也幫助紅雀將領先釀酒人的勝差擴大到1.5場。有了普神的大力抬轎，紅雀從七月底落後釀酒人四場，一下子超前到大幅領先五場勝差。不但打進季後賽的機率翻倍（從7月30日的44.5%暴漲到94.1%），拿下國聯中區冠軍的機率也從14.5%飆升到84.3%，甩開角色剛好互換的釀酒人（奪冠率從85.5%掉到15.7%）好幾條街。

普荷斯近來的全壘打不是那種球隊輸贏差距很大後的無關緊要煙火秀，而是常常能幫助球隊贏球的關鍵一擊！ 美聯社

能夠在紅雀打出遲暮之年的又一波高潮，對普荷斯無疑意義重大，而且恐怕連他自己事先也預料不到。畢竟前幾年的普荷斯根本是全聯盟最大的賠錢貨兼燙手山芋——而且沒有之一。過去五年他的OPS剛好是.700，在全聯盟打席數破兩千的打者中排名倒數第五。話說排他前面的那四位爛打者至少還能在守備上有所貢獻（其中一位剛好是普荷斯的前隊友西門斯（Andrelton Simmons），人家可是堂堂四屆金手套獎游擊手），反觀只能守一壘（偶爾客串三壘）而且守備功力早已大不如前，礙於大谷翔平要出任DH不得不上場守備的普荷斯卻是打、跑、守樣樣不行。近五年普荷斯的勝場貢獻值（WAR）-3.2排全聯盟倒數第三，整體表現甚至連個3A球員都不如。最要命的是，天使這冤大頭還得年年付他平均高達2800萬美元的天價薪水。

普荷斯過去幾季在天使的表現是相當的「掉漆」，領了天價的薪水卻逐漸成為軟弱無力的代打。 歐新社資料照片

然而這一切都已不再重要。這幾年因表現不佳飽受各種冷嘲熱諷的普神在回到聖路易後，似乎又找回了十多年前讓他拿下三屆MVP的青春源泉。在轟出生涯第691、692號全壘打，生涯壘打數也超越紅雀最偉大球員的前輩穆休（Stan Musial）成為史上第二人後，再沒有人會像之前一樣視普荷斯為負資產，取而代之的是紅雀球迷熟悉的加油及歡呼聲，以及媒體迫不及待想知道他是否打算再戰一年的提問。前有韋恩萊特（Adam Wainwright）、莫里納（Yadier Molina，兩人分別只比普荷斯小一、兩歲）老來俏的先例，再加上生涯700發全壘打的偉大紀錄已近在眼前，如果普荷斯願意多打一季，甚至有機會超越貝比魯斯的714隻成為史上第三人，紅雀確實沒有理由不慰留這位鳳還巢的子弟兵。

普荷斯離生涯700轟只差8支全壘打，以他生涯前11個球季為紅雀做出的貢獻，球隊上下一定會全力協助他達成這個里程碑，而不是像洋基惡整A-Rod一樣故意不給機會。 美聯社

即便如此，跟紅雀再續前緣前就已宣布這是他最後一季的普荷斯仍堅定表示他不打算改變心意。生涯大小獎項與各種紀錄無數的普神如今最在意的，或許就只有退休前能否與韋恩萊特、莫里納這兩位老戰友再一次為紅雀拿下生涯第三座冠軍盃。然而不管最終結果如何，紅雀能走多遠，對身為現役最偉大打者兼虔誠基督徒的普荷斯來說，在為球員生涯畫下句點的同時，相信他都可以毫無遺憾地引述聖經的那句名言：「那美好的一仗，我已經打過。」