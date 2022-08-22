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中職／未旅外仍能當王牌 土投Big3光芒萬丈

聯合新聞網／ Ramos
今年球季是中華職棒本土投手的出頭天，郭郁政、黃子鵬、古林睿煬(左至右)表現特別的出色，目前都拿7勝以上，而且勝率都超過5成。 聯合報系資照片
今年球季是中華職棒本土投手的出頭天，郭郁政、黃子鵬、古林睿煬(左至右)表現特別的出色，目前都拿7勝以上，而且勝率都超過5成。 聯合報系資照片

今年春訓期間味全龍先發輪值一字排開相當華麗，包括洋投布里悍、鋼龍與本土投手王維中、徐若熙，然而，隨著徐若熙動右手肘韌帶置換手術整季報銷，王維中表現不如預期，反倒是郭郁政跳出來扛重擔，與布里悍、鋼龍共同撐起先發輪值一片天。

郭郁政是台南人，民德國中畢業到高雄延續棒球路，成為普門高中第一屆球員，畢業後又成為南華大學第一屆選手，由於都是新興球隊，即使戰績不算太差，但郭郁政業餘時期並未受到太多矚目，也沒有任何國手資歷。

2019年郭郁政暑假升大四決定投入中職季中選秀，獲味全龍第8指名，算是受到期待的順位，歷經1年二軍賽試煉，去年他在一軍出賽18場，其中8場先發，拿下1勝3敗、防禦率5.80，表現平平。

今年郭郁政新練二縫線直球，進壘角度多變，成了武器球，他曾表示投二縫線直球已到了隨心所欲的境界，「想丟哪裡就丟哪裡。」反應在成績上，本季郭郁政戰績7勝5敗、防禦率2.45，表現相當耀眼。

二縫線直球是郭郁政投球表現大幅進步的新武器，去年49.2局投球挨了8轟，本季73.1局投球只被打2支全壘打。 聯合報系資料照片
二縫線直球是郭郁政投球表現大幅進步的新武器，去年49.2局投球挨了8轟，本季73.1局投球只被打2支全壘打。 聯合報系資料照片

郭郁政竄起絕非偶然，身高187公分、體重94公斤，身材條件一級棒，在味全龍教練團有計畫地栽培下，循序漸進成長，養成算是相當成功，如果身體保持健康並持續出賽，他應該至少還有8次登板先發機會，挑戰單季10勝並非太高的門檻，甚至有機會擠進防禦率排行榜前5傑，絕對是本季中職一大亮點。

樂天桃猿低肩側投黃子鵬和郭郁政有些不同，黃子鵬打過世青賽、世大運和U21世界盃，業餘時期算小有名氣，只是曾歷經一段低潮，導致2017年選秀直到第7輪才獲桃猿指名，生涯初期從牛棚出發，一舉拿到中繼王，隨後入選12強賽中華隊。

今年黃子鵬光芒萬丈，先發17場戰績10勝1敗、防禦率1.88，每局被上壘率剛好是1.00，生涯攀上顛峰，絕對是明年經典賽中華隊重要戰力。

黃子鵬目前以10勝與隊友狂威一起在勝投榜上排名第一，但是他只有1敗，比狂威的3敗更好，防禦率也更低，對本土投手來說實在是難能可貴。 聯合報系資料照片
黃子鵬目前以10勝與隊友狂威一起在勝投榜上排名第一，但是他只有1敗，比狂威的3敗更好，防禦率也更低，對本土投手來說實在是難能可貴。 聯合報系資料照片

扣除旅外資歷投手，目前本土最多勝就是黃子鵬的10勝，其次是郭郁政和古林睿煬的7勝，如果古林睿煬右肩傷勢狀況好轉，也有機會挑戰生涯單季首度10勝。

近年來，中職不曾出現單季至少3位10勝級的純本土投手，上一次有這番光景已是2010年，當時潘威倫和陽建福11勝，林其緯和王鏡銘10勝，總計4人達標，今年就看郭郁政和古林睿煬在賽季後半段衝刺了。

古林睿煬三振能力強，體力也好，本季同樣有機會挑戰10場。 聯合報系資料照片
古林睿煬三振能力強，體力也好，本季同樣有機會挑戰10場。 聯合報系資料照片

黃子鵬、郭郁政、古林睿煬是3種截然不同投球類型的投手，拿手球路也不同，但他們都找到生存之道，在頻繁對戰的中職戰場投出亮眼成績，甚至比旅外資歷的江少慶、王維中更耀眼，實屬不易。

棒球專欄 中華職棒 郭郁政 黃子鵬 古林睿煬 味全龍 樂天桃猿 統一獅

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