日職／三冠王身後的好夥伴 桑塔納身價跟著水漲船高

養樂多隊四棒村上宗隆本季打出0.329打擊率、44全壘打、107打點的成績（8月20日止），距離「令和第一個三冠王」愈來愈近。一旦達成，不僅將是2004年松中信彥之後第一人，也是日本職棒史上最年輕的三冠王。

他的44支全壘打已經追平岩村明憲，並列養樂多隊史日本本土選手最多，甚至挑戰60轟的日本單季最高紀錄也不是沒有機會。加上技驚四座的日本職棒史上第一次連續5打席全壘打，中央聯盟一整個球季機會都被村上宗隆的話題包圍，面對橫濱DeNA的窮猛追趕，養樂多還可以保有5場勝差的領先優勢，村上宗隆無疑是最大功臣。如果養樂多完成連霸，村上繼2021年之後繼續蟬聯中央聯盟最優秀球員（MVP）也絕對是手到擒來。

村上宗隆目前在中央聯盟暫居打擊三冠王，全壘打與打點幾乎都是遙遙領先篤定第一，只剩下打擊率被佐野恵太緊追。 擷圖自養樂多燕子FB官方粉絲團

比起去年的0.278打擊率、39支全壘打、112分打點，村上宗隆今年更加進化，除了技術、心理素質、自信程度的進步之外，還有一個不得忽略的是後面的五棒打者桑塔納（Domingo Santana）的存在。

桑塔納今年是在養樂多的第二年球季，開幕之後連續3場都締造勝利打點。由於養樂多開幕後橫掃阪神虎被視為阪神失速、養樂多快速爬升的分水嶺，因此桑塔納這3場比賽的貢獻相當巨大。不料開季之後不久他就受傷，甚至返回美國接受手術治療，超過3個月的時間。即使如此，他出賽35場還是有0.313打擊率、12支全壘打、27分打點的成績，如果正常出賽，超過36轟、90分打點不是問題，長打率0.652、OPS1.035都是頂級表現。加上得點圈打擊率連續兩個球季燈超過3成，關鍵時刻的破壞力讓對手無法閃躲村上宗隆，否則在三棒山田哲人狀況下滑的情況下，養樂多能否有現在這樣的優勢還很難說。

有桑塔納擺在第五棒，成功掩護了村上宗隆，造就了養樂多打線的破壞力，同時也成就了村上宗隆可以向多項打擊紀錄挑戰，進而可能成為日本職棒史上最年輕的三冠王。

桑塔納在大聯盟的巔峰是2017年球季，出賽151場，繳出0.278打擊率、30支全壘打、85分打點的優異成績。第一年加盟日職的年薪是1億4,000萬日圓，去年幫助養樂多奪冠，加上總冠軍賽獲選為優秀球員，季後被加薪到1億9,000萬日圓，與另一名洋砲歐蘇納（José Osuna）以及山田哲人、村上宗隆、塩見泰隆等本土強打共同撐住組成了燕子軍的強力打線。桑塔納謙虛且認真融入養樂多的打球環境，研究日本投手的特性，都是他能在日本發展成功的關鍵，也是受到球團高評價的地方。不過與續約3年的歐蘇納不同，去年底桑塔納只與養樂多再簽1年合約，年底養樂多要留人勢必要花費一番工夫，也有可能要面臨軟銀、巨人、樂天等強敵的威脅。而養樂多在2019年底與山田哲人簽下年薪5億日圓的7年複數年合約，還有村上宗隆身價明年勢必從現在的2億2000萬水漲船高，都是養樂多球團要去面對的難題。