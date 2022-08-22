快訊

「哈哈祝您有美好一天」南韓荒謬的總統上班Q&A

LLB次青少棒賽 台中市中山國中稱雄台灣第8度奪冠

圖解新聞／連3年「反聖嬰」 今年恐創最晚首颱紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／三冠王身後的好夥伴 桑塔納身價跟著水漲船高

聯合新聞網／ Hiyan
桑塔納（左）、歐蘇納（右）兩名洋砲的補強成功是養樂多這兩年能夠翻身的關鍵。其中桑塔納的掩護更是大大加深村上宗隆的三冠火力。 擷圖自養樂多燕子官方推特
桑塔納（左）、歐蘇納（右）兩名洋砲的補強成功是養樂多這兩年能夠翻身的關鍵。其中桑塔納的掩護更是大大加深村上宗隆的三冠火力。 擷圖自養樂多燕子官方推特

養樂多隊四棒村上宗隆本季打出0.329打擊率、44全壘打、107打點的成績（8月20日止），距離「令和第一個三冠王」愈來愈近。一旦達成，不僅將是2004年松中信彥之後第一人，也是日本職棒史上最年輕的三冠王。

他的44支全壘打已經追平岩村明憲，並列養樂多隊史日本本土選手最多，甚至挑戰60轟的日本單季最高紀錄也不是沒有機會。加上技驚四座的日本職棒史上第一次連續5打席全壘打，中央聯盟一整個球季機會都被村上宗隆的話題包圍，面對橫濱DeNA的窮猛追趕，養樂多還可以保有5場勝差的領先優勢，村上宗隆無疑是最大功臣。如果養樂多完成連霸，村上繼2021年之後繼續蟬聯中央聯盟最優秀球員（MVP）也絕對是手到擒來。

村上宗隆目前在中央聯盟暫居打擊三冠王，全壘打與打點幾乎都是遙遙領先篤定第一，只剩下打擊率被佐野恵太緊追。 擷圖自養樂多燕子FB官方粉絲團
村上宗隆目前在中央聯盟暫居打擊三冠王，全壘打與打點幾乎都是遙遙領先篤定第一，只剩下打擊率被佐野恵太緊追。 擷圖自養樂多燕子FB官方粉絲團

比起去年的0.278打擊率、39支全壘打、112分打點，村上宗隆今年更加進化，除了技術、心理素質、自信程度的進步之外，還有一個不得忽略的是後面的五棒打者桑塔納（Domingo Santana）的存在。

桑塔納今年是在養樂多的第二年球季，開幕之後連續3場都締造勝利打點。由於養樂多開幕後橫掃阪神虎被視為阪神失速、養樂多快速爬升的分水嶺，因此桑塔納這3場比賽的貢獻相當巨大。不料開季之後不久他就受傷，甚至返回美國接受手術治療，超過3個月的時間。即使如此，他出賽35場還是有0.313打擊率、12支全壘打、27分打點的成績，如果正常出賽，超過36轟、90分打點不是問題，長打率0.652、OPS1.035都是頂級表現。加上得點圈打擊率連續兩個球季燈超過3成，關鍵時刻的破壞力讓對手無法閃躲村上宗隆，否則在三棒山田哲人狀況下滑的情況下，養樂多能否有現在這樣的優勢還很難說。

有桑塔納擺在第五棒，成功掩護了村上宗隆，造就了養樂多打線的破壞力，同時也成就了村上宗隆可以向多項打擊紀錄挑戰，進而可能成為日本職棒史上最年輕的三冠王。

桑塔納在大聯盟的巔峰是2017年球季，出賽151場，繳出0.278打擊率、30支全壘打、85分打點的優異成績。第一年加盟日職的年薪是1億4,000萬日圓，去年幫助養樂多奪冠，加上總冠軍賽獲選為優秀球員，季後被加薪到1億9,000萬日圓，與另一名洋砲歐蘇納（José Osuna）以及山田哲人、村上宗隆、塩見泰隆等本土強打共同撐住組成了燕子軍的強力打線。桑塔納謙虛且認真融入養樂多的打球環境，研究日本投手的特性，都是他能在日本發展成功的關鍵，也是受到球團高評價的地方。不過與續約3年的歐蘇納不同，去年底桑塔納只與養樂多再簽1年合約，年底養樂多要留人勢必要花費一番工夫，也有可能要面臨軟銀、巨人、樂天等強敵的威脅。而養樂多在2019年底與山田哲人簽下年薪5億日圓的7年複數年合約，還有村上宗隆身價明年勢必從現在的2億2000萬水漲船高，都是養樂多球團要去面對的難題。

棒球專欄 養樂多燕子 村上宗隆 松中信彦

相關新聞

現役最偉大打者普荷斯 老驥伏櫪寫生涯完美終章

「阿伯」普荷斯（Albert Pujols）又轟全壘打了。這件事如果放在十多年前恐怕連聖路易當地媒體在賽後報導時都懶得多費筆墨一提。這位江湖上人稱「普神」而不名的紅雀神主牌不但是年方21歲的新人年就打

中職／未旅外仍能當王牌 土投Big3光芒萬丈

今年春訓期間味全龍先發輪值一字排開相當華麗，包括洋投布里悍、鋼龍與本土投手王維中、徐若熙，然而，隨著徐若熙動右手肘韌帶置換手術整季報銷，王維中表現不如預期，反倒是郭郁政跳出來扛重擔，與布里悍、鋼龍共同

日職／三冠王身後的好夥伴 桑塔納身價跟著水漲船高

養樂多隊四棒村上宗隆本季打出0.329打擊率、44全壘打、107打點的成績（8月20日止），距離「令和第一個三冠王」愈來愈近。一旦達成，不僅將是2004年松中信彥之後第一人，也是日本職棒史上最年輕的三

唐西奇爭冠之路 獨行俠不需要有第二號球星？

你認為獨行俠後衛唐西奇是否需要另一個球星隊友加持，才會更有機會完成奪冠目標？還是是像獨行俠老闆庫班講的：「唐西奇對第二號球星隊友並沒有那麼迫切需求，我們需要的是時間和季後賽關鍵決勝時刻的經驗」。

從亞洲籃壇拼回NBA 懷塞德比林書豪更具代表性

近年來亞洲各國職籃在外援選材上引進越來越多具有NBA資歷的球員，最大的集散地莫過於CBA的淘金庫，而台灣、日本，韓國等具有NBA經驗的洋將也越來越多。 這些大多從北美飄洋過海來到亞洲討生活的洋將，心中

中職／早日能大熱天在冷氣中看球 別讓大巨蛋又成選舉犧牲品

近日某位台北市長候選人針對延宕已久大巨蛋工程一案發表政策方針，並保證一定讓大巨蛋可以舉辦棒球賽，同時也會尋找常駐球隊入主大巨蛋。該名候選人此話一出再次讓爭議許久大巨蛋躍上媒體版面，成為火線話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。