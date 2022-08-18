中職／李振昌、陳韻文本季狀況多 缺席經典賽機會大

中職兩位本土救援好手李振昌(左)、陳韻文(右)本季都常常出現提油救火的狀況，這讓經典賽中華隊的牛棚佈局出現隱憂。 聯合報系資料照片

第5屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC）將於2023年的3月開打，美日兩國棒球強權已超前部署，美國方面陸續有大聯盟明星楚奧特（Mike Trout）、哈波（Bryce Harper）等人表態加入國家隊；日本國家隊監督栗山英樹日前赴美訪察，包括大谷翔平、鈴木誠也及達比修有等旅美球星也有望參戰，而被擔憂徵選過程緩慢的韓國，也早已宣布由KT巫師的總教練李強喆出任國家隊教頭。

至於台灣，則是預計要在9月初才會召開第1次選訓會議，屆時或有機會決定誰掌WBC兵符，不管如何，腳步已慢對手好幾拍，以今年中職賽季球員的表現來看，各個位置其實都有適合的複數人選，但在以往不需煩惱太多的終結者這一環，卻有可能成為台灣這次組隊上的一大問題。

18年返台以第1輪加入中信的李振昌，該年下半季就為球隊守下13次救援成功，之後每年的救援成功都在雙位數，20及21年更是有23及24次，20年的救援成功為全聯盟最多，後以較高的防禦率錯失救援王，雖然中職生涯尚未獲得個人獎項，但穩定且迅速解決對手的功力，使得李振昌有「小李飛刀」、「泡麵組組長」的暱稱，李振昌也在去年季後與中信簽下一紙月薪80萬的3年合約。

不過李振昌今年從開季就狀況不斷，4月3日首場出賽救援被轟出全壘打，8日又救援失敗，之後的出賽失分頻率也較去年高出許多，7月底及8月初兩度出現手肘發炎不適的問題，導致他本季的表現不獲前幾年穩定，雖仍有10次救援成功，5次救援失敗卻已平20年的單季最多紀錄，不過20年是出賽51場，本季則僅出賽28場，投26又2/3局被打出28支安打，也是生涯首次被安打數多於投球局數，3.71的防禦率是生涯次差，1.35的WHIP就真的是單季最差了。

小李飛刀李振昌本季狀況不穩，又二度因手肘發炎下二軍，救援失敗也平單季最多，恐無法入選經典賽。 聯合報系資料照片

17年第4屆WBC的成員之一的陳韻文，在過去3年都拿下至少23次救援成功，也是中職史上第一名救援王3連霸的投手，今年球季與李振昌同樣問題不斷，控球狀況不佳、確診，加上近期又被強襲球打中，接連的狀況讓他今年的表現與過去幾季有明顯的落差，目前出賽27場僅有6次救援成功，當然這跟他確診康復歸隊後先從中繼開始調整有關，防禦率雖僅有2.36，實際上的WHIP卻高達1.54，是正式接下終結者位子後的單季最差，主因就是前述的控球不穩。

陳韻文本季在26又2/3局被打出25支安打，卻投出了16次保送，平均1.6局就要投出1次保送，比新人年還差，而三振只有21次，K/BB比僅有1.31，事實上陳韻文的三振在去年就已經從往年的平均1局1次以上掉到0.77次，今年則是0.8次，可見得控球不穩加上對手不再輕易被三振，都是陳韻文本季頻開劇場的原因，本季的救援失敗也來到2次。

陳韻文是2017年第4屆WBC國家隊的成員，但今年控球極度不穩，加上日前受傷，這名3屆救援王缺席明年經典賽機會大增。 聯合報系資料照片

中信及統一這兩位過去穩定的終結者今年不約而同都出問題，中信還有呂彥青可頂替，統一則是決定本週再把前陣子暫代守護神，回先發卻投不好的柯瑞（Keury Mella）調回後援以解燃眉之急，但兩人的狀況如果持續到季末都還是這樣，要入選年底備戰的WBC國家隊有很大的難度。

其他3隊中樂天及味全的終結者都是洋投，只剩下富邦的曾峻岳是WBC台灣代表的候選，曾峻岳去年就以13次中繼、12次救援成功達成單一球季10中繼10救援的紀錄，55局的投球中只被打出36支安打，投出62次三振，防禦率是1.80；本季至今的防禦率為2.73，33局被打28支安打，雖然比例較去年高，但也投出38次三振，讓他在上週以20歲又280天成為中職史上第2年輕投出百次三振的投手，在有充分休息的狀況下，曾峻岳所展現的能力並不遜於前面兩位學長，如果學長們無法入選，那曾峻岳就會是台灣勝利組牛棚的一員大將，這次就應該不會沒有上場的機會了。

20歲小將曾峻岳是救援的後起之秀，這兩年已達成不少紀錄，如入選經典賽，能與學長們共構牛棚勝利組。 擷圖自富邦悍將FB官方粉絲團

另外，如徵召順利，樂天金鷲的宋家豪今年出賽35場，有15個中繼點，防禦率也僅有2.67，持續維持穩定的表現；樂天桃猿的老將陳禹勳，上屆WBC因Lamigo婉拒而無緣參賽，但他曾參與15及19年2屆的世界12強棒球賽，國際賽經驗豐富，本季專職中繼，以16次中繼成功暫居中繼王，1.57的防禦率及1.12的WHIP都是生涯最佳，也是台灣牛棚勝利組的一大有力人選。