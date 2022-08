滑球一直丟一直爽 狄亞茲如何重登最強終結者寶座？

美國時間8月13日,皇后區主場響起喇叭的吹奏樂,現場群眾們紛紛起立鼓掌,因為他們知道,比賽很快就要劃下句點。終結者狄亞茲(Edwin Diaz)伴隨著振奮的出場音樂站上投手丘,在用一顆93.3英里的滑球三振掉費城人打者後,成功為大都會收下比賽勝利,也奪下生涯第200次救援成功,本季的狄亞茲有如棒球之神附體,47場出賽主投47.1局,拿下27次救援成功,防禦率(ERA)僅1.33、投手獨立防禦率(FIP)更低到僅有0.92,最可怕的是,本季他的三振率(K%)高達52.2%,等於有超過一半的對戰打者慘遭三振,儼然就是教練們心目中最完美的拆彈終結者,是什麼樣的改變,讓他與過去失望的賽季判若兩人?

2019年季前,大都會與水手進行了一筆在當時頗具爭議的交易,他們以百大新秀克蘭尼奇(Jarred Kelenic)、鄧恩(Justin Dunn)作為主菜,換來合約還有後半段的明星二壘手卡諾(Robinson Cano)與18年奪下57次救援、差點能挑戰「K-Rod」羅德里奎茲(Francisco Rodriguez)單季62次救援紀錄的的狄亞茲,對球迷來說,要吃下卡諾的鉅額合約,又丟出農場排名第3、第4的新秀,換來影響力有限的後援投手,制服組的做法不免引人質疑,除非狄亞茲能延續過去在水手的史詩級成績,不過令人遺憾的是,這樣的質疑在接下來的賽季一一驗證。

新來乍到的狄亞茲在當年確實令人血脈賁張——不過是對競爭球隊而言,對戰打者就像見獵心喜般,2019年從他手中敲出了15發全壘打,整季的堅實擊球比率(HardHit%)高達45.7%,排名在全聯盟末2%,説他是發球機也不為過,帳面數據也慘不忍睹,該年出賽66場,在58局中狂失36分,ERA 5.59,來到紐約的低潮似乎成了一眾球員的必經課題,細看可以發現,慘遭國聯東區打者痛扁的狄亞茲數據雖然腫脹,卻仍維持著相當好的三振與揮空率,該季39.0%的三振率甚至還是聯盟前1%水準,但投進好球帶的球卻總是能被打者掌握,被抓住甜蜜點(Sweet Spot%,擊球仰角落在8度與32度間)的比例高達生涯最高的40.3%,雖然能製造揮空,一旦被抓到就是重傷害,如此荒腔走板的成績,再加上卡諾在二壘低落的產能,大都會是交易的輸家幾乎成為定局,原欲角逐季後賽席次的制服組也成了眾人的笑柄。

時間回到現在,狄亞茲今日宰制投手丘的表現與3年前判若兩人,最自豪的四縫線速球卻與當時相差無幾,揮空率、轉速、被打擊率都與2019賽季相差不遠,可能因為合約年的關係,他投球更使勁,各球種都有1英里以上的提速。最大的改變,反而是他的配球策略,狄亞茲捨棄在2018年取得成功的6成速球/4成滑球,本季滑球使用比率高達56%,而這顆滑球也為他帶來了54%的揮空率,說是他生涯的救星也不為過。

狄亞茲提高滑球的使用率後,讓他的球路是越來越難打。他上一次挨轟已是5月13日,目前已經連33場比賽沒有被打全壘打,此外他也連20場比賽沒有失分了。 美聯社

將滑球作為主戰球種,或許有讀者會將狄亞茲與本季大幅提升滑球使用比例的大谷翔平作比較,不過,比起大谷偌大的橫向位移,狄亞茲這顆滑球的橫向位移僅有1.4英吋,比聯盟平均還小,整體變化幅度也僅略高於平均,之所以能愚弄打者,還得與速球作搭配使用。對打者來說,這顆滑球若投在低角度,內竄幅度快到就像突然消失一般;而投在高角度,打者又容易誤判成速球,因而只能揮到球緣上方的空氣,而當你猜到了來的是滑球,不好意思,時速超過90英里的變化球不會讓你有多少時間反應,以下PitchingNinja的重疊影片可以更清楚體會身為打者的無奈。

從下表中可以看出大谷翔平與狄亞茲的球種變化幅度差異,本季兩人雖然都靠滑球吃飯,但運作原理可大不相同。

大谷翔平本季各種球路使用狀況 資料來源:Baseball Savant

狄亞茲本季各種球路使用狀況 資料來源:Baseball Savant

6月以來,狄亞茲進一步將滑球使用率提升到6成,而實績也證明,這顆滑球的確是「一直投一直爽」,本季對戰打者有38.2%的壞球追打率,當中對他投在好球帶外的滑球追打率更是超過50%,僅有29.7%的人能擦到球棒,但明顯沒有人可以敲得結實,Barrel%是可怕的1.4%……,打者是真的連狄亞茲的一根毛都碰不到。

Edwin Díaz, 102mph Fastball and 91mph Slider, Overlay/Slow. 🎺



Díaz closing for deGrom isn’t very fair. pic.twitter.com/fHc59CCjE4