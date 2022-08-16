詹姆斯和杜蘭特很好防守？ 羅德曼根本是鬼扯

上個世紀NBA最偉大防守球員之一羅德曼語不驚人死不休，羅德曼自信「即使在現代NBA打球，我也能守死詹姆斯、杜蘭特等NBA頂尖超級球星」。

羅德曼成名於80年代末底特律活塞「壞孩子」時代，201公分前鋒，素以打死不退，擅長格鬥糾纏著稱，可以防守場上五個位置。90年代中公牛王朝第二個三連霸，羅德曼搭檔喬丹、皮彭，個人一對一和團隊防守能力都有極致展現。羅德曼身高跟詹姆斯差不多，但沒有詹姆斯強壯，比杜蘭特稍矮，但他比杜蘭特強壯。

「詹姆斯沒有幾招，動作也不是很快，他是比我強壯，但步數沒有幾招，他最擅長就是殺進籃下進攻得分，打法單一，我防守過很多七呎長人，所以真的沒什麼」。羅德曼三言兩語闡釋自己超凡防守能力能超世紀、跨歷史，更重要的是他認為詹姆斯技術單一，不會很難防守。

至於防守杜蘭特，羅德曼評論更簡單：「杜蘭特就是長得更高一點而已，只要搞清楚他的打法、習慣，很容易對付了」。

羅德曼(右)近年頻頻往北朝鮮跑，可能與NBA脫節太久。 歐新社資料照片

羅德曼61歲，跟38歲詹姆斯、34歲杜蘭特當打之年已經不只是跨世代，而是跨世紀輩分。「貴古賤今」很容易，打打嘴砲，耍耍嘴皮，反正張飛打岳飛，永遠兜不上，你奈我何。

「以古鑑今」很不容易，那需要智慧、經驗、對籃球世代理解，更重要是對籃球體能、戰術、戰技和團隊、規則演化需要有一定程度參透，才能具備比較基礎。

80、90年代NBA，沒有球員像柯瑞、里拉德這種三分出手投籃、距離和出手選擇。也沒有球員像厄文、柯瑞這種盤球、控球、運氣突破能力和方式。更沒有像杜蘭特這麼高大，但還擁有這種控球技術、跳投能力和射程。

艾佛森在90年代的切入、過人、運球絕招，在現代NBA已是多數控衛的必備技能。 1997-98 SkyBox 球員卡

當然更沒有像詹姆斯這種身高、體重、速度、爆發力和控球，直接輾壓對手的對位和控球打法。

80、90年代NBA，非法防守尺度更嚴格，毫無區域聯防空間，更多是一對一，25年前NBA打法跟現代NBA有很大不同，戰術、空間、出手位置和戰略，一半以上大不相同。

現代籃球更多是「一大四小」陣容，經常會擺上「五小」小球陣容，NBA打法、戰術、戰略跟80、90年代NBA不可同日而語。

一對一、不靠隊友、也很難靠隊友協防，更多收縮防守堵死禁區，羅德曼自信他可以守死詹姆斯、困住杜蘭特，你相信嗎？我是不信。

一對一，空間拉大，禁區不會堆滿區域聯防防守球員，柯瑞、厄文不但要晃死羅德曼，還會讓他跌倒。羅德曼得從過中線就開始釘人、壓迫、追人，那種累那種喘，那種你釘防的球員過半場那裡都能跳投、命中，很容易讓防守者沮喪無助。

一對一，空間更大，詹姆斯的控球、輾壓、突破、力量，杜蘭特的控球、急停、跳投和身高優勢，羅德曼可能會很難堪，甚至不知所措。

以詹姆斯(左)和杜蘭特(右)在年輕時的身手，即使在顛峰狀況的羅德曼也會被他們活活吃死。 歐新社資料照片

80、90年代NBA沒有詹姆斯這種擁有驚人力量、速度，身高，打法、控球都像控球後衛這樣的球員，連三分線跳投都有一定水準。也沒有杜蘭特這種持球、盤球、跳投能力都頂尖的球員。

你知道杜蘭特射程有多遠？杜蘭特的跳投有多準多穩？2017-2018年兩個賽季，詹姆斯帶領騎士在總冠軍系列賽被勇士投死，詹姆斯最懂「這支勇士的杜蘭特，根本無法防守」。勇士還有一個柯瑞、一個湯普森站在外圍等著接球就投。

61歲羅德曼認為詹姆斯、杜蘭特都很好守的「鬼話」或「醉話」，聽聽就好，

羅德曼的防守是世紀級，他是非常偉大防守球員。但生涯傳球第一詹姆斯，射術精湛杜蘭特，兩人進攻、得分技藝也是史詩級，羅德曼的自信和評價不是喝茫就是無知，那是對籃球的不尊敬和不尊重。