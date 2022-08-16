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日職／昔日星光度不輸大谷翔平 田中將大本季卻成敗投王

聯合新聞網／ 福耳
田中將大(中)本季成績是6勝9敗，連兩年都已到達9敗，且13日吞下敗戰後，本季暫居日職敗投王。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團
田中將大(中)本季成績是6勝9敗，連兩年都已到達9敗，且13日吞下敗戰後，本季暫居日職敗投王。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團

要說這兩年世界上最紅的職業棒球選手，那非大谷翔平莫屬了，大谷在10日對運動家的比賽，先發投6局拿下勝投，這是他本季的第10場勝投，稍後也打出第25轟，成為自1918年的貝比魯斯（Babe Ruth）後，再次達成10勝10轟壯舉的大聯盟球員，而他在大聯盟累積119轟，已超越大前輩鈴木一朗的117轟，獨居日本球員在大聯盟的史上第2多，另外也完成了日美生涯通算1000次三振，接下來將樹立更多大谷障礙。

大谷創下許多不思議的紀錄，仍救不了球隊戰績，他所屬的天使戰績不理想，僅有51勝64敗，在美聯西區排倒數第2名，前幾年在大聯盟也佔據了許多新聞版面的前輩田中將大，也在日職面臨類似的困境。

田中在13日面對西武的比賽先發，在前3局還1分領先的情況下，4局一舉被對手攻下5分，這是他本季第3場失5分以上的比賽，最終投6局被打11支安打丟掉5分，吞下全日職最多的9敗，勝投則是6場；樂天在輸了這場之後，戰績變成50勝50敗2和，乍看之下勝率還維持在5成，不過要是知道樂天在5月10日的貯金(勝多於敗)最多來到18，那事情就嚴重了，前一次有這種狀況是1948年阪神的從17變成0，樂天這天輸球後把儲蓄全部花光，刷新了日職史上最差紀錄，還好樂天在隔天的比賽獲勝，否則就要面臨借金(敗多於勝)生活了。

樂天在13日花光18場的貯金，還好14日的比賽獲勝，否則就要過借金生活了。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團
樂天在13日花光18場的貯金，還好14日的比賽獲勝，否則就要過借金生活了。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團

回來看田中，田中13年季後前往大聯盟，7季總計取得78勝46敗3.74防禦率的成績後，21年季前返日重回老東家樂天，先發了23場，投球局數是全隊最多的155又2/3局，3.01的防禦率排聯盟第5名，WHIP僅有1.03，QS率也是不錯的74%，雖然投球內容沒有去美國前那麼鬼神，但整體表現已算十分不錯，只不過隊友給的火力支援實在不濟，每場的援護率只有2.16分，是日職所有達到規定局數的先發投手中最少的，使得田中上季僅有4勝9敗。

今年田中先發18場，勝投已超越上季來到6勝，但敗場也是相同的9敗，他本季的防禦率是3.04，WHIP維持在還不錯的1.11，其他整季統計的投球數據與去年也沒有太大的落差，但敗場還是這麼多的原因，仍在於援護率以及對戰天敵。

本季打線給田中的火力支援提升到3.74分，雖比去年多了1.5分，但卻是因為有4場在6分以上拉高了平均，這4場田中都拿勝投，其餘14場的援護率只有1.92分，跟去年沒什麼兩樣，而田中在面對目前洋聯前兩名的西武及軟銀的對戰成績都不算理想，對西武4場中有2場QS也有2場6局失4分以上，對軟銀2場更是淒慘，防禦率高達9.0，當然都吞敗，不過他在對上其餘3隊卻是很有壓制力，對羅德防禦率是2.63，對火腿及歐力士更不到1，找出如何對抗天敵的方法，是田中接下來的課題，畢竟如果打進季後賽，要對到這兩隊的機率很高。

樂天的先發投手群在5月後的表現都在洋聯後段班，田中將大(右一)及則本昂大(左一)接下來的表現攸關是否能打進季後賽。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團
樂天的先發投手群在5月後的表現都在洋聯後段班，田中將大(右一)及則本昂大(左一)接下來的表現攸關是否能打進季後賽。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團

田中雖暫居本季日職敗投王，其實不論是121又1/3局的投球、103次三振、3.04防禦率，都是樂天先發投手中表現最佳的，岸孝之、則本昂大、早川隆久、瀧中瞭太等人的數據都遜於他，樂天先發投手群的防禦率在5月後的每個月都排在後段班，進入8月更是高達5.58，樂天現在排洋聯第4名，差前段班1.5場勝差，與龍頭西武則是4場，還是有機會打進季後賽，但重點就是以田中為首的先發投手要先找回穩定的表現才行。

棒球專欄 樂天金鷲 大谷翔平 田中將大 則本昂大

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