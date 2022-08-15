日職／別說不可能！ 連兩年墊底翻身奪冠劇情上演

2022年橫濱DeNA海灣之星隊的口號是「橫濱反擊」，原本看似要在競爭激烈的中央聯盟戰場反擊有難度，但如今看來不是完全沒有機會。

中央聯盟的戰局瞬息萬變，原本獨走的養樂多隊在明星賽之後嚴重失速，取而代之阪神虎靠著強大的投手戰力成為大黑馬。但近來養樂多依舊不見起色，到13日為止吞下7連敗，明星賽後3勝9敗。但阪神虎也沒把握機會苦嚐5連敗，反而是原本並不特別突出的橫濱DeNA經過一番窮追猛趕，明星賽後8勝1敗，已經逼近首位的養樂多到只剩6場勝差。

雖然還有6場的差距，不過如果想想今年兩隊之間最高曾經被擴大到17.5場勝差，那這6場勝差可能就不算什麼了。

尤其對於橫濱DeNA隊的球迷來說，歐力士猛牛隊去年拿下自從1996年以來、相隔25年的聯盟優勝之後，橫濱DeNA成了目前NPB距離優勝最遠的球隊，情何以堪。他們上一次奪冠是1998年，至今已經也有24年之久，期間只曾在2017年CS季後賽殺出重圍闖進日本一總冠軍賽。23年間連打進A級也只有8次，「A級達成率」連4成都不到。

今年球季還有近40場例行賽左右，接下來是場場關鍵。不過有趣的是，這兩年日本職棒頻頻上演「墊底翻身傳奇」，下位球隊頻頻讓人刮目相看。繼去年歐力士、養樂多雙雙從前一年墊底一躍成為優勝球隊之後，目前太平洋聯盟領先的是西武獅隊，加上橫濱DeNA也還一息尚存，這兩支球隊剛好是2021年兩聯盟的墊底隊伍，很有可能連續兩年都演出大驚奇！

而且，西武、橫濱剛好就是1998年日本總冠軍賽正面交鋒的兩支球隊，當年最後橫濱DeNA在權藤博監督帶領，陣中擁有「大魔神」佐佐木主浩、打擊王鈴木尚典、安打王石井琢朗的優勢下，以4勝2敗擊退東尾修帶領，同樣有松井稼頭央、西口文也等個人獎得主坐鎮的西武獅隊，贏得隊史相隔38年的第二座日本一總冠軍。但自此之後橫濱經歷了一段不算短的陣痛期，中間歷經了西武王朝的名將森祇晶、牛島和彥、中畑清、甚至隊史第一名老外監督拉米瑞茲（Alex Ramirez）都沒有成效。

去年換由25年都在橫濱效力、通算172勝的OB明星投手三浦大輔出任，不過投手出身的三浦卻無力整合投手戰力，加上疫情限制下洋將無法順利入境，開幕當時成為12球團唯一全員無法報到、必須以「全本土」應戰的球隊，最後戰績墊底（54勝73敗16和、勝率0.425），遭致相當大的批評。

今年球季三浦大輔進入第二年，50場勝場數已經接近去年整季的54勝。投手戰力明顯改善，團隊防禦率3.43已經超越養樂多躍居央聯第二，艾斯科巴（Edwin Escobar）、伊勢大夢、入江大生、山崎康晃的勝利方程式穩定度更是近年的橫濱DeNA少見的穩定度。尤其守護神山崎康晃的復活，更是一顆定心丸。加上以牧秀梧、宮崎敏郎、佐野惠太、索托（Neftalí O. Soto）為主軸，原本就有的強力打線優勝仍在，加上奧斯汀（Tyler Austin）也已經復出代打，等到他重回先發，橫濱打線將會更加可怕。

山崎康晃相隔3年重新奪回守護神的地位，今年已經投出25次救援成功，有機會相隔3年再奪救援王，是橫濱反擊成功的關鍵人物。 擷圖自橫濱DeNA官方推特

橫濱比較大的考驗將是9月之後的賽程，因為疫情以及天候因素的延賽，橫濱在9月份將有9連戰打完休息一天再打10連戰，30天內要打27場比賽的嚴酷賽程，反觀養樂多已消化的比賽多出5場，這有可能會是最後決勝的關鍵。因應賽程密集，橫濱也已經找來新洋投葛希曼（Robert Gsellman），展現爭冠決心，最後這一個多月的中央聯盟戰局愈來愈激烈精彩！